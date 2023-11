'No es la posición del Gobierno': Mininterior por declaración de minsalud de los verdes

El ministro del Interior se mostró muy molesto por las declaraciones que dio el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, al término de la reunión entre el presidente Petro y el expresidente Uribe en la noche de este miércoles.



"No salió bien la declaración de anoche, no es la posición del Gobierno Nacional. Este ministro, a nombre del Gobierno, quiere decir a Colombia y a ustedes, señores representantes, que la relación con el Congreso, y particularmente con el Partido Verde, nunca ha sido una relación transaccional", aseguró Velasco.



Y es que Jaramillo, en Casa de Nariño, le lanzó un fuerte dardo a la colectividad verde. "Uno es de oposición o de Gobierno (...) Algunos que dicen que son independientes o de Gobierno lo único que han hecho es hacer oposición todos los días (...)", sostuvo.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo y Antonio Navarro Wolff, Rodrigo Romero y Carlos Amaya, directores de la Alianza Verde.

En ese sentido, Velasco, además de afirmar que esa no es la posición del Ejecutivo, fue enfático en señalar que si bien hay diferencias con algunos partidos, no sería coherente de su parte pedirle a alguien en el Congreso que se quede callado. "Estén en la oposición, gobierno o independencia, ustedes son ciudadanos que representan la majestad de miles de ciudadanos que están detrás de ustedes, por eso el Gobierno tiene que respetarlos", agregó.



El ministro del Interior, por otro lado, le envió un mensaje a la bancada verde: "Nosotros mantendremos una relación respetuosa con ustedes, nuestra argumentación será la que intente convencerlos (...) Este país necesita más política. Quienes creen que los políticos no pueden estar en la conducción del Estado es porque se sienten amenazados del control que les van a hacer", afirmó.

Luis Fernando Velasco.

Por otro lado, el ministro manifestó que “El Presidente, en un gesto político, buscó entre los hombres del Partido Verde y las mujeres gente importante, gente que le pudiera ayudar y los invitó a hacer parte del Gobierno y eso nunca fue un ejercicio transaccional, que quede la clara constancia aquí", concluyó.



La respuesta del Partido Verde

Por medio de un comunicado, los directores de la Alianza Verde se pronunciaron contra las polémicas declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en las que recriminó a los verdes la oposición que han hecho contra la reforma de la salud mientras ostentan representación en el Gobierno.



"Se equivoca el Ministro Jaramillo si cree que la participación en el gobierno es

moneda de cambio por votos en el Congreso. No aceptamos su imposición ni la de

nadie. Somos un partido programático, comprometido con avances serios en democracia, justicia social, combate a la corrupción y acción ambiental", dice el documento firmado por Antonio Navarro Wolff, Rodrigo Romero y Carlos Amaya.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Además, la colectividad señala en la misiva que "La Alianza Verde como Partido de gobierno se ha comprometido con las políticas del Cambio y ha ejercido la libre deliberación sobre los proyectos de ley en el Congreso de la República, así como el control político; diferenciándose de aquello que considera inconveniente para el país. La participación en el gobierno nacional, como lo hacemos cuando gobernamos en capitales y departamentos, se hace como contribución al buen gobierno".

