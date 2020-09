La dura carta de consejero de Duque al diario El País de España

Luis Guillermo Echeverri, el hombre que le habla al oído al presidente Iván Duque, que es muy cercano y a quien le escucha sus consejos, le envió una dura carta al diario español El País, en la que, entre otras cosas, dice que los medios no deberían darle espacio al senador Iván Cepeda, de la oposiciòn.

En la carta, Echeverri, quien fue gerente de la campaña presidencial de Duque, habla sobre el tema del narcotráfico y dice que planta de la coca no es mala por sí sola, sino que el asunto es la maldad del hombre que la alcaliniza.



Agrega que esas organizaciones criminales son las que representa el senador colombiano, sus aliados narcoterroristas activos del crimen organizado y sus aliados políticos sin escrúpulos como el dictador venezolano.



Tras esto menciona la satanización sistemática en los medios "del campeón de la defensa de la democracia latinoamericana" encarnado en la figura del expresidente Álvaro Uribe.

Agrega que el "magnicidio mediático de la figura del expresidente Uribe” no difiere para nada de la relación entre la destrucción de la naturaleza tropical que se necesita como pulmón de la humanidad.



“Señor director, no encuentro la explicación para permitirle a Iván Cepeda, maestro del engaño, fabricante del testimonio falso, inquisidor moderno, el líder de la guerrilla parlamentaria, amplificar como verdadera, la falacia de la cual el mismo es autor intelectual, material y verdugo de la integridad humana y democrática de uno de los líderes políticos más importantes que tiene el mundo y la democracia contemporánea”, dice la misiva, enviada a Javier Moreno, director del diario El País.



Para Echeverri, “no es democrático darle vitrina mediática a las fuerzas parlamentarias del narco terrorismo”. Y agrega que “No puede ser que los medios le den crédito y prelación a la historia ilegal del pájaro que le dispara las escopetas”.



“No encuentro la explicación ética para que los grandes medios con tal de ganar ‘clics’ y ‘rating’ no tengan conciencia de lo que pase en Latinoamérica y crean que lo que presenciamos es una simple disputa ideológica entre izquierda o derecha”, dice la carta al director del diario español.



POLÍTICA