Los temas cruciales del encuentro entre Duque y Mike Pompeo

A pocos días de que Nicolás Maduro se posesione nuevamente como presidente de Venezuela, lo que ha llevado a fuertes tensiones en la región, y en medio del crecimiento desbordado de los cultivos ilícitos en Colombia, el jefe de la diplomacia estadounidense llegará al país para reunirse con el presidente Iván Duque.

El próximo miércoles 2 de enero Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, se reunirá con Duque en Cartagena, en la Casa de Huéspedes.



Por supuesto que los temas claves del encuentro serán la crisis venezolana, fortalecer la relación bilateral y la lucha antidrogas.



Además, esta cita servirá para preparar la visita del mandatario colombiano a Washington para encontrarse con el presidente Donald Trump, luego de que este cancelara su viaje a Colombia en dos oportunidades.

“No solamente nos está respaldando en la agenda de seguridad y de legalidad, en la política para enfrentar el problema de las drogas, sino que también está muy comprometido en fortalecer los lazos comerciales y de cooperación entre los dos países y, por supuesto, también comparte las mismas preocupaciones que tenemos varios países de América Latina frente a la dictadura de Venezuela, frente a la crisis humanitaria y frente a la crisis migratoria”, dijo Duque al noticiero CM&.

Lucha antidrogas

En el encuentro se espera que Duque le presente al alto funcionario estadounidense la nueva estrategia que implementará el Gobierno en la lucha contra las drogas.

De hecho, ya el mandatario colombiano reconoció que las relaciones entre ambas naciones están narcotizadas por culpa del alza histórica de cultivos de hoja de coca y de producción de cocaína, que mantienen a Colombia como el principal productor mundial de esta droga y a Estados Unidos como el mayor consumidor.



Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), en Colombia hay más de 171.000 hectáreas de matas de coca, cifra que ha ido creciendo en los últimos años.



Para reducir esta cifra, que es la más alta en los últimos años, Pompeo insistirá en la necesidad de retomar la fumigación aérea, según informó la Casa Blanca.



Sin embargo, la estrategia lanzada por el Gobierno colombiano no incluye, por ahora, la fumigación área con glifosato. Esto, porque no se ha cumplido con el requisito de la Corte Constitucional de certificar que el herbicida no produce daños en la salud.

La nueva estrategia se enfoca en prevenir el consumo, atacar la oferta, desarticular las organizaciones criminales y golpear sus rentas.



Este encuentro es clave para que se busquen, además, acciones conjuntas con los países consumidores, pues como lo aseguró el investigador Ricardo Vargas, experto en este asunto, “este es un problema transnacional”.



De hecho, el canciller Carlos Holmes Trujillo pidió crear políticas globales que permitan disminuir la demanda.



“La gran debilidad de este proceso radica en que no ha habido política única y que la acción colectiva se ha concentrado en planes de acción que se emiten cada década cuyo resultados no son suficientemente eficaces”, manifestó Trujillo.



La lucha contra las drogas es una de las principales preocupaciones del presidente Donald Trump, quien, no obstante, le dio un espaldarazo al Gobierno colombiano en septiembre pasado, durante la Asamblea de la ONU.



“El nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, tenía como campaña electoral la lucha contra las drogas, uno de los temas importantes. Queremos felicitarlo por su gran victoria, queremos trabajar con su gobierno para erradicar la producción de coca en su país”, manifestó Trump.

Crisis venezolana

Sobre el tema de Venezuela, Duque recalcó que el encuentro con Pompeo implica reflexionar sobre las consecuencias negativas que puede traer la crisis del vecino país en la región. Según el jefe de Estado, el régimen de Nicolás Maduro “lo que está haciendo todos los días es produciendo crímenes sistemáticos contra la población”.



Maduro asumirá su segundo mandato el próximo 10 de enero, tras ser reelegido en votaciones boicoteadas por la oposición y desconocidas por varios países de Europa y América. Colombia es un aliado estratégico de Estados Unidos en la región y es una de las naciones que lideran la lucha diplomática contra el régimen de Nicolás Maduro.



Además, la expulsión de funcionarios de ambos países y la llegada a Venezuela de bombarderos rusos para ejercicios de defensa a principios de diciembre aumentaron las tensiones entre ambas naciones, en medio de la ola migratoria de venezolanos que huyen hacia o a través de Colombia de la severa crisis económica en su país.

Maduro ha acusado en varias oportunidades al Gobierno colombiano de estar aliados con Washington para derrocarlo e incluso asesinarlo.



Se espera igualmente que Pompeo y Duque traten temas comerciales, algunos de ellos polémicos como el del hierro y el acero, el de propiedad intelectual de farmacéuticas y chatarrización.



También se hablaría del respaldo a las iniciativas de seguridad en Centroamérica. No hay que olvidar que Colombia es el principal socio de Estados Unidos en la región.



