Los temas claves de la agenda entre Ecuador y Colombia

En su primera visita al exterior en calidad de presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, de 65 años, arribó ayer al país y sostuvo una reunión en la Casa de Nariño con el presidente Iván Duque para trazar la hoja de ruta de las relaciones bilaterales.



Lasso, quien dirigió el Banco Guayaquil durante 18 años, le agradeció a su homólogo que lo hubiera felicitado en la noche de su elección e invitado al país. Enfatizó en que será fiel “a los principios democráticos”. “Vamos a luchar para la plena vigencia de la democracia en América Latina”, sentenció el ecuatoriano.



Por su parte, Duque, quien tiene afinidad ideológica con Lasso, señaló que esta es una “tierra amiga, hermana” de Ecuador, con el que se enfocarán en estrechar los lazos de comercio e inversión; en la integración en materia de infraestructura; la cooperación en materia de seguridad; la protección de los ecosistemas y en el llamado a la distribución equitativa de las vacunas para covid-19.

Para Ecuador es prioridad su inclusión como miembro en pleno derecho de la Alianza del Pacífico, asunto en el que converge Colombia, que le reiteró su apoyo en alcanzar ese objetivo, al ser el presidente pro tempore de esta iniciativa de integración regional, en la que el país vecino está en proceso de incorporación.



“Reitero no solo el interés, sino toda la ayuda de Colombia para que durante esta presidencia pro tempore podamos garantizar el acceso de Ecuador a esta importante alianza”, afirmó Duque.



En materia de seguridad, ambos mandatarios coinciden en que seguirán luchando contra el crimen transnacional, el narcotráfico y el terrorismo. En este sentido, Lasso afirmó: “Seremos aliados y trabajaremos juntos para defender la seguridad de la región”.



Carlos Arévalo, experto en asuntos internacionales, señala que la visita de Lasso al país demuestra una cercanía en las relaciones entre los dos países. “Ambos tienen una perspectiva económica centrada en la reactivación luego de la pandemia por coronavirus”, sentenció.



Por su parte, para el analista internacional Mauricio Jaramillo Jassir, uno de los asuntos claves en la agenda bilateral, que no fue mencionado en la declaración conjunta de este martes, es el regreso de la aspersión aérea en el país, ya que el Gobierno tendrá que ser preciso en las zonas donde autoriza las fumigaciones, pues “cualquier fumigación que no respete la franja de 10 kilómetros a partir de la frontera, muy seguramente va a marcar la situación” en las relaciones.

Ambos coinciden en que uno de los asuntos fundamentales en la agenda bilateral es la decisión que tome Lasso en materia de migración venezolana en la frontera y de seguridad. “De eso va a depender que haya tensiones en la frontera o una relación cordial”, advierte Jaramillo.



Finalmente, este analista no cree que la declaración tenga gran impacto en la distribución equitativa de vacunas, pero Arévalo resalta que el covid es un enemigo común que debe enfrentarse en conjunto.



LUISA MERCADO

Twitter: @LuisaMercadoD