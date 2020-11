'Los servicios turísticos en San Andrés siguen activos': Duque

El presidente Iván Duque advirtió este viernes que los servicios hoteleros, los vuelos comerciales y la oferta turística en general en la isla de San Andrés se está prestando de manera normal.



(Puede leer: ‘No queremos evacuar la isla de Providencia’; así va el plan de atención tras huracán)

Al término de un Puesto de Mando Unificado (PMU), el Jefe de Estado explicó que “los servicios se están prestando. Tenemos, además, los vuelos comerciales, porque a raíz, de pronto la forma en la que han salido algunas informaciones, se están presentando cancelaciones masivas de reservas de hotel que tenían muchas personas para ir a San Andrés”.



El Mandatario indicó que en el caso de San Andrés, se han presentado afectaciones causadas por el paso de los huracanes Iota y Eta, pero en proporciones distintas.



“Quiero dejar esa información con mucha precisión. ¿Por qué? Porque donde tenemos la destrucción total en la infraestructura pues ha sido en la isla de Providencia y también en Santa Catalina”, aseguró.



Por eso, añadió, “es muy importante dejar claro, que los servicios hoteleros y turísticos y los servicios de transporte comercial hacia San Andrés están activos y deben permanecer activos, obviamente con el monitoreo que se hace con todo el rigor por parte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), por parte de la Aeronáutica Civil”.

Los servicios hoteleros y turísticos y los servicios de transporte comercial hacia San Andrés están activos FACEBOOK

TWITTER

También hizo un balance de los resultados del PMU con la Gerente General para la Reconstrucción, Susana Correa; el Gerente de Acción Local y Comunitaria, el médico isleño Lyle Newball, con los comandantes de la Fuerza Pública, con miembros del Gobierno Nacional y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) haciendo una revisión de las tareas.



(Puede leer: Roy Barreras y Benedetti no renunciaron a 'la U', los expulsaron)



“Hace 72 horas, cuando llegamos, nos pusimos la meta de limpiar todas las vías; se cumplió. Hace 72 horas nos pusimos la meta de entregar las ayudas humanitarias y teníamos que completar esta semana, es decir antes de finalizar el día de hoy. Debemos tener, no solamente todas las carpas entregadas, sino también la ayuda y hay alguna metodología de flujo permanente”, agregó el Presidente Duque.



Al respecto anunció que la tarea para la próxima semana “está en cumplir el objetivo que nos trazamos, de limpiar y remover todos los escombros, de activar la mayor cantidad de puntos necesarios de atención, de tener el hospital de campaña prestando todos los servicios, de garantizar, también, el restablecimiento de muchos flujos de servicios públicos y, por supuesto, poner en marcha el Plan 100, una vez se cumpla esa remoción y limpieza”.



Asimismo, aseguró que todas las mañanas darán información del estado de avance día a día. "Yo voy a estar, no solamente adelantando en la mañana y en la tarde una supervisión de cómo avanzan los temas, sino que estaré viniendo con la periodicidad suficiente para garantizar que el Plan 100 esté teniendo la mejor y más exitosa ejecución posible”.



(No se quede sin leer: ‘No queremos evacuar la isla de Providencia’)



Finalmente, expresó: “aquí estamos ante un reto de país, pero lo vamos a enfrentar y lo vamos a sacar adelante; y mi llamado a la solidaridad en esto es claro. Vamos entre todos los colombianos a atender esta situación en el archipiélago y vamos entre todos los colombianos a enfrentar los estragos de la ola invernal que golpea a nuestro país”.

Otras noticias de Política:

- Gustavo Petro le da la bienvenida a Armando Benedetti



- Los países que dan facilidades a los colombianos para irse a vivir

POLÍTICA

Twitter: @PoliticaET