Los revolcones en la Cancillería desde la llegada de Luis Gilberto Murillo: ¿Qué está pasando?

En el Palacio de San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, se está llevando a cabo una profunda reestructuración interna desde la llegada del canciller encargado, Luis Gilberto Murillo. Una serie de movimientos que involucra la salida de altos funcionarios cercanos al suspendido canciller Álvaro Leyva.

Hasta el momento, EL TIEMPO ha podido confirmar la salida siete funcionarios. El primero, y bastante conocido, fue el exsecretario general José Antonio Salazar, responsable de adjudicar la polémica licitación de los pasaportes a favor de la compañía Thomas Greg & Sons, razón por la cual fue declarado insubsistente y retirado del cargo.

En su reemplazo llegó, de manera temporal, una de las personas de mayor confianza de Murillo. Se trata de Paola Andrea Vásquez, quien se desempeñó como secretaria de despacho en la Gobernación de Chocó en la administración del hoy canciller encargado (de 2012 a 2014), y hasta hace poco cumplía funciones específicas como consejera de Relaciones Exteriores en la Embajada de Colombia en Estados Unidos, al lado de Murillo.

Vásquez, de hecho, es quien se ha encargado de pedir las renuncias de los otros funcionarios que han ido saliendo. El pasado 26 de febrero le pidió la renuncia a Lida Rodríguez, asistente de Salazar y coordinadora del Grupo de Contratación.

El mismo camino le siguió a la exdirectora de Talento Humano, Silvia Carrizosa. Si bien desde julio se empezó a especular con su partida para ser la cónsul de Colombia en Miami -cosa que nunca se concretó-, Carrizosa era considerada la mano derecha de Leyva y una de las personas que, según fuentes del Ministerio, más poder tenía al interior de la cartera. Por su escritorio pasaban todos los nombramientos que se hacen en las misiones diplomáticas de Colombia en el exterior. Su salida se consumó el 31 de marzo.

También dijo adiós en su momento Juan Carlos Losada, quien se desempeñaba como director de asuntos jurídicos internacionales y quien, además, llegó a ser cuestionado por la exdirectora de la Agencia de la Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, por supuestas reuniones en París con el hijo del canciller suspendido y empresarios interesados en la licitación de pasaportes.

Asimismo, salieron la directora de jurídica interna, Paola Ramírez Pabón, la jefe de comunicaciones y una abogada de despacho.

Por último, se conoció que el vicecanciller Francisco Coy también saldría de su cargo. No obstante, su caso se debe a una alternancia diplomática que debe cumplir en el exterior. Esto se definiría a finales de abril.

¿Qué está pasando al interior de la Cancillería?

Para la analista María Lucía Jaimes, Luis Gilberto Murillo está intentando trabajar con un equipo de su confianza para darle manejo a la crisis interna que se pudo haber ocasionado al interior de la Cancillería por cuenta del episodio de los pasaportes, el cual aún no se ha resuelto por completo.

Además, señala que hay que tener en cuenta que "si bien la suspensión (de Leyva) va hasta fin de mes, se ha hablado la posibilidad que puede prolongarse hasta por tres meses más. Siendo así cualquier persona que este encargada, en este caso Murillo, va a intentar trabajar con su equipo de confianza".

Sobre Coy, indica que ese tipo de cambios se justifican con la rotación legal que se tiene por la carrera diplomática.

En cambio, el analista Carlos Arias asegura que la salida de las cabezas de los temas administrativos, contractuales y de relacionamiento sugieren que se podría estar allanando el camino de una continuidad en propiedad de Murillo en el cargo.

"Es una reacomodación que quiere hacer de las políticas y el mensaje. Esto significa para mí que a Leyva lo van a poner en otro lado y a Murillo lo van a ratificar", comenta.

Ahora bien, dentro del Palacio de San Carlos son cautos con esta posibilidad y dicen que no hay ninguna claridad, aunque no desmienten los rumores. "Creo que hasta el momento no hay claridad de si él continúa o no. Él ha insistido en que está en el encargo de manera temporal, lo que se diga aparte de eso son conjeturas", dijo una fuente a este diario.

Lo cierto es que mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores le da manejo a distintas crisis diplomáticas con otros países como Argentina, Israel y Venezuela, al interior de la entidad se han producido varios cambios y no se descarta que hayan más.

