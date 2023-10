Los retos del gobierno Petro para tener un diálogo con gobernadores y alcaldes electos

Hacia las 8 de la noche, cuando había certeza de los resultados en los departamentos y en las principales ciudades del país, el presidente Gustavo Petro realizó una alocución. Fue la primera en casi seis meses que no es una retransmisión de un discurso. Además de dar un parte de la jornada, anunció su intención de dialogar con los que asumirán sus cargos el 1.º de enero de 2024.



“Nos reuniremos en los próximos días para articular planes locales de mandatarios electos con el plan del cambio. Hoy la democracia se pronunció y es nuestro deber como gobernantes acatar y respetar la voz del pueblo”, dijo. Dichas palabras son importantes, pues marcaron un tono de diálogo ante unos resultados que no fueron los deseados por la Casa de Nariño.



A las alcaldías y gobernaciones llegaron figuras que han marcado distancia con el Ejecutivo (Carlos Fernando Galán, Dilian Francisca Toro, entre otros), o que han sido claramente oposición (Federico Gutiérrez, Alejandro Char y otros).



Luego, en su cuenta de X volvió a hablar del tema, aunque también trató de rescatar los resultados y los celebró de forma positiva para el Pacto Histórico. Más allá de una actitud reacia para catalogar las elecciones regionales como un posible revés a su administración, su primera actitud da a entender que hay una ventana al diálogo.



Carlos Fernando Galán, Federico Gutiérrez, Alejandro Eder y Alejandro Char. Foto: EL TIEMPO y EFE

A esto hay que sumarle que, antes de la contienda, desde el Ministerio del Interior se le había puesto pausa al desarrollo del gran acuerdo nacional mientras se llevaba a cabo el proceso electoral. La cartera de Luis Fernando Velasco anunció que la intención era que llegaran los nuevos gobernantes, puesto que las conversaciones debían incluirlos principalmente a ellos. Aunque también se incluirían a los salientes, lo realmente importante era hablar y llegar a acuerdos con aquellos que estarán hasta el fin de la administración de Petro.



Por otro lado, está la actitud con la que llegan los ganadores. Hay casos como el de Carlos Fernando Galán, que habló de “superar la pelea” y “los grandes problemas” con diálogo. “Presidente Petro, este es un mandato claro y le pido respetuosamente que trabajemos para sacar adelante esta primera línea (del metro) como está planteada” fue el mensaje del ganador en Bogotá.



En otro tono estuvo Federico Gutiérrez, que habló claramente de una “derrota en las urnas” de Gustavo Petro, pero igual planteó que debe haber un diálogo del primer mandatario con los electos: “Presidente Petro, no es momento de más odio, de más divisiones. Es el momento de que entienda que tiene que convocar a todas las fuerzas políticas, sociales y ciudadanas para redefinir un nuevo rumbo”.



Bogota oct 29 de 2023. El presidente colombiano Gustavo Petro en la apertura de las elecciones regionales de Colombia. Foto: Cristian Garavito/ Presidencia

Ante este panorama, las visiones de los analistas concuerdan en que el presidente Petro y los recién llegados no son afines y se pondrá a prueba el poder de negociación. El profesor Yann Basset aclaró que la situación en la que está el Presidente es típica, incluso que el escenario no es tan diferente al del mandatario con los gobernadores y alcaldes salientes.



“Es una situación normal que siempre se da. Toca negociar formas de convivir. El juego institucional apunta a este tipo de acuerdos y el Presidente lo reconoció en su discurso. Obliga a tenerle un poco más en cuenta ya que su elección es más reciente y son más símbolo de la realidad política del país”, dijo Basset.



Por otro lado, los analistas Juan Federico Pino y Lina Guisao coincidieron en que en un sistema como el colombiano, en el que hay un alto centralismo, no puede haber una mala relación con el presidente y viceversa. “Para que Petro pueda tener gobernabilidad, debe bajar el tono. Los electos necesitan al Presidente para la gobernanza. Es imposible que se puedan sacar los proyectos si no hay diálogo”, dijo Guisao. Según su interpretación, hay que esperar el comportamiento como el de Fico, que podría tener la tentación de verse como cabeza de la oposición desde una alcaldía.



El profesor Juan Federico Pino, de Flacso Ecuador, añadió que, ante la amplia concentración en el poder central, los territorios más débiles no pueden tener amplias diferencias con el Ejecutivo, por su dependencia. Las urbes más grandes pueden ser más autónomas por el presupuesto que manejan y el juego de los congresistas para hacer lobby. Pero aun así, descartó que alguna ciudad o departamento pueda intentar aislarse del Gobierno central.

