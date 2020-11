Los retos de Susana Correa para reconstruir Providencia

Luego de que el presidente Iván Duque designara a Susana Correa como nueva gerente para la reconstrucción de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ella advirtió que en los primeros 10 días se estará trabajando en la remoción de escombros y en la entrega de ayudas humanitarias.



En diálogo con La W, explicó que les han brindado albergues temporales y ayuda a cientos de ciudadanos para trasladarse a San Andrés, específicamente a quienes tienen a dónde llegar y enfatizó en que no se hará una evacuación de la isla de Providencia.



“Nosotros no queremos evacuar la isla, en Providencia y Santa Catalina ya hay albergues, estamos poniendo servicios públicos. Queremos que los hombres y mujeres que pueden estar ayudando a reconstruir la isla se queden porque necesitamos mano de obra”, dijo en la emisora.



Correa explicó en La W que la próxima semana se instalará una planta de potabilización y desalinización, para abastecer con agua a la población.



Sobre la conectividad, anunció que se activaron ocho teléfonos satelitales para que los ciudadanos puedan comunicarse con sus familiares y reportar su condición.



“Vamos por orden, hoy estamos entregando ayudas en especie, alimentos, carpas y estamos arreglando los servicios públicos. Vamos a darle prioridad a los supermercados, tiendas y ferreterías porque hoy no hay nada abierto. Queremos que la gente pueda tener recursos si hay en dónde comprar”, señaló.



No obstante, el mayor reto es lograr la reconstrucción de la isla, que quedó devastada en un 98 %.



