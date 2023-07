El balance del primer año legislativo del gobierno Petro no es el mejor. De acuerdo con un estudio de Observatorio Legislativo Compás, apenas 79 proyectos de 903 salieron adelante. Además, este señala que de las iniciativas de más interés, varias se quedaron sin trámite: reforma laboral, ley de sometimiento y humanización del sistema carcelario.



De acuerdo con Johan Mauricio Caldas, coordinador general de Compás, “el balance es mejorable. Si bien se sacaron iniciativas importantes para el país, quedan en el tintero varios de los proyectos de interés del Gobierno y de la nación. Un dato importante es que más de 415 iniciativas serán archivadas por falta de trámite. Hubo poca eficiencia”.



Bajo este panorama, el Congreso comienza su segundo año con el reto de sacar adelante los proyectos que sobrevivieron el primer año legislativo y aquellos sobre los que el Gobierno ha dicho que insistirá ante la relevancia para su proyecto. El primero en esta lista es la reforma de la salud. Esta quedó bloqueada en la Plenaria de Cámara, pues nunca obtuvo el quorum suficiente para pasar de la etapa de impedimentos.



Aunque se ha dicho que se “dejaría morir” debido a que el Ejecutivo recurriría a los decretos de emergencia económica y social para aplicarla en varios territorios sin pasar por el Congreso, el todavía presidente del Senado, Alexánder López, reiteró a EL TIEMPO su importancia para el Gobierno. “Con tantas vidas en juego, los decretos de emergencia lo que buscan es evitar muertes y proteger derechos. Mientras tanto, avanzamos en el trámite de la reforma que queremos en el Congreso”, sostuvo.



Otra de las reformas sociales que sigue con vida es la pensional. Por el momento, es la que tiene el camino más fácil de todos los proyectos de Gobierno. Congrega a buena parte del Legislativo y solo hay debates en aspectos como el monto máximo para cotizar en Colpensiones y el régimen transicional.



Por el contrario, la reforma laboral se hundió y la intención del Ejecutivo es volverla a radicar. Por el momento se sabe que sería el mismo texto que tenía la ponencia para primer debate y que no pudo debatirse. No obstante, el Gobierno volvería a encontrarse con la resistencia que tuvo la iniciativa. En un intento por destrabar su trámite, se han hecho mesas técnicas y nuevos espacios de diálogo cuya efectividad será puesta a prueba cuando se reanude el Congreso.



También se espera la radicación de nuevo de los proyectos de humanización carcelaria y de la ley de sometimiento. La primera viene con cambios que ya habían sido incluidos en la ponencia de primer debate –eliminación de artículos polémicos– y otras modificaciones. En cuanto al proyecto de sometimiento, aún no hay claridad en el articulado a presentar. Incluso, como confirman en el Ministerio de Justicia, algunos han planteado que se use la ley de Justicia y Paz como base y se le hagan reformas a este texto.



Por otro lado, hay anuncios de nuevos proyectos como la reforma de la ley 30 de educación superior, una nueva ley ferroviaria y un nuevo estatuto de servicios públicos. Asimismo, desde el Ejecutivo y el Legislativo confirmaron que habrá una iniciativa para reformar la ley de víctimas, la 1448 de 2011. El panorama de estos proyectos no es claro, pues no hay siquiera borradores de ellos.



Sin embargo, en el global, el panorama para el Gobierno es complejo. “Se evidencia una coalición desestructurada, que le costará llegar a consensos y mayorías para aprobar los proyectos priorizados. Asimismo, las elecciones regionales pondrán una alta presión política, lo cual limitará a los congresistas en sus posturas, evitando reformas radicales que supongan desgaste electoral”, concluye el coordinador de Compás

Juan Sebastián Lombo Delgado

@JuanLombo

jualom@eltiempo.com

