Los que acompañarán a Petro y a Uribe en el 'tinto' por la reforma de la salud

Este miércoles se espera que se lleve a cabo un nuevo encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe. Se sabe que será en la Casa de Nariño, pero aún no se ha definido la hora. Se hablaba inicialmente de la mañana, pero todo apunta a que será en la tarde.

Sin una hora definida, lo que ya se ha comenzado a definir son los presentes por cada uno de los sectores. En el caso de Gobierno, se sabe que el presidente Gustavo Petro estará acompañado del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco; el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; el director del Dapre, Carlos Ramón González; y el presidente de la Cámara, Andrés Calle.



A estos debe sumarse una lista de representantes invitados que se conoció este martes. En total son cinco los congresistas afines al proyecto que acompañarán al mandatario: los coordinadores ponentes Alfredo Mondragón (Pacto Histórico) y Martha Alfonso (Alianza Verde), y los representantes David Racero (Pacto Histórico) y Olga Lucía Velásquez (Alianza Verde).



Por el lado de la oposición estará el expresidente Álvaro Uribe y los representantes de su partido de la Comisión Séptima: Andrés Forero y Juan Felipe Corzo. También se espera que estén los senadores de la Comisión Séptima, que serían los encargados de enfrentar el proyecto en caso de que pase de la Cámara. En ester caso están Alirio Barrera y Honorio Henríquez.



El uribismo también invitó a representantes de los pacientes y de distintos sectores pero todavía no está claro si estos asistirán o no a la reunión de mañana. También se había extendido la convocatoria a la representante Julia Miranda, pero esta la declinó bajo el argumento de que este era un espacio para la oposición. Por el momento no se conocen otros partidos contrarios al proyecto que vayan a ir.