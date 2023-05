Este martes, luego de una reunión del Gobierno con los ponentes de la reforma pensional en el Capitolio Nacional, se establecieron las líneas rojas para la discusión del proyecto en el Congreso. Según Iván Daniel Jaramillo, viceministro de Trabajo, hay dos puntos de la iniciativa son inamovibles.



“El tránsito al sistema de pilares es una necesidad de la sociedad para el amparo de los riesgos de invalidez, vejez y muerte. El umbral de tres salarios mínimos es una demanda y un imperativo social para garantizar que el Estado no renuncie a su papel de intervención en el acompañamiento de los ciudadanos”, sostuvo Iván Daniel Jaramillo, viceministro de Trabajo, en Noticias Caracol.



Sobre este asunto, en una audiencia pública que sobre el proyecto de reforma se realizó más temprano en el Congreso, en el que también intervinieron representantes de los fondos privados de pensiones (AFP), gremios, organizaciones sociales y del Gobierno, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) hizo una serie de recomendaciones al Gobierno para que se ajuste dicho umbral, frente al cual señaló la necesidad de que se reduzca de tres salarios mínimos mensuales como está planteado el la propuesta y que sea solo de un salario.



​Frente a esto la ministra Ramírez reiteró que el nivel de tres salarios es fundamental y menos de este no serviría para los propósitos que tiene el Gobierno. "Tres salarios mínimos, menos de tres salarios mínimos no valdría la pena porque no fortaleceríamos el sistema público, que es uno de los grandes objetivos de este sistema pensional”, precisó la jefa de la cartera laboral.



La otra 'línea roja' del Gobierno frente al proyecto radicado tiene que ver con la libre escogencia del fondo de pensiones.

“Lo segundo inamovible es lo que tiene que ver con una libre escogencia, que es una línea roja del Congreso. Hay sentencias y hoy se nos dieron esos argumentos y esa es una línea que no se va a negociar por parte del Gobierno nacional”, contó Norma Hurtado, senadora del partido de la 'U'.

