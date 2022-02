Avanza la agenda del presidente Iván Duque en Europa. Esta vez, el mandatario participará de una sesión especial de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) para Colombia.



En la reunión se presentará el informe ‘Economic Survey on Colombia 2022’, el cual trata de temas como la recuperación económica del país; los programas sociales adoptados para apoyar a los afectados por la pandemia; la vacunación contra el covid-19; la crisis climática y la transición energética.



El presidente Duque afirmó, poco antes de llegar a París, que esta “va a ser una visita muy importante, porque es la visita oficial después del acceso formal de Colombia a la Organización”.



“Nosotros nos sentimos muy contentos de que en nuestro Gobierno hayamos sacado adelante todos los tratados, se haya protocolizado esto que ha sido una política de Estado”, dijo, y añadió que la llegada a la OCDE “es una demostración de la evolución positiva que ha tenido nuestro país”, expresó el mandatario.



El jefe de Estado ratificará en esta sesión el apoyo que Colombia ha dado al multilateralismo, como una de las herramientas para lograr soluciones a los problemas comunes del mundo y de los países integrantes de la OCDE: la pandemia y la acelerada pérdida de biodiversidad, entre otros desafíos.

En nuestra agenda de trabajo en Europa, llegamos a París, donde realizaremos visita oficial a @OECD, nos reuniremos con su Secretario General, @MathiasCormann y participaremos en la sesión especial de la Organización. Además, sostendremos encuentro con representantes de @IEA. pic.twitter.com/V3ImkZGIBq — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) February 10, 2022

“La OCDE ha destacado las medidas que Colombia ha adoptado para enfrentar la contingencia del covid-19, ha exaltado los programas sociales, ha exaltado el Compromiso por Colombia, que ha acelerado la reactivación”, subrayó Duque.



Sobre la presentación del estudio 'Economic Survey on Colombia', dicho documento analiza el comportamiento general de la economía y actualmente se enfocan en aquellas políticas que tienen potencial para mejorar el desempeño económico y el bienestar a largo plazo. Así, además del análisis macroeconómico general (política monetaria y fiscal), abordan temas como el mercado laboral, competencia, innovación, mercados financieros, desarrollo sostenible, seguridad social, salud y gasto público.



El Economic Survey of Colombia 2022 cuenta con un capítulo sobre el comportamiento general de la economía y un capítulo temático titulado ‘Cerrando brechas: expandiendo la protección social en Colombia’. El documento destaca “la recuperación particularmente fuerte de la economía colombiana".



Duque también encabezará la reunión del equipo de Gobierno con la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), con el fin de analizar cómo va el proceso de acceso de Colombia al organismo; la cooperación mutua y los detalles para la visita en mayo, a Colombia, del Director Ejecutivo, Fatih Birol.



Por último, el mandatario colombiano sostendrá un encuentro de trabajo con el equipo de International Transport Forum (Foro de Transporte Internacional, o ITF, por sus siglas en inglés), liderado por su Secretario General, Young Tae Kim.



Los temas que serán abordados son: los avances y retos de la infraestructura de transporte en Colombia; posibles proyectos en equipo con ITF, como la revisión de la política del sector transporte del país; proyecto sobre transporte fluvial en Brasil, Perú y Colombia, y la visita que hará el Secretario de la organización a Brasil, Perú y Colombia, a principios de abril.

El encuentro en Cartagena

Cartagena será sede de la IV Cumbre sobre Habilidades ‘Strengthening Skills for Equity and Sustainability’ (IV Skills Summit) los próximos 24 y 25 de marzo, con el objeto de intercambiar experiencias y buenas prácticas en materia de formación de competencias y habilidades para el trabajo y la inclusión social. Colombia será el primer país de América en ser anfitrión de esta cumbre convocada por la OCDE.



Además, el 30 y 31 de marzo, se llevará a cabo la Reunión Ministerial del Comité de Política Ambiental, que se titula ‘Environmental Policy in a Post-COVID-19 World: Ensuring a Resilient and Healthy Environment for All’ (Política ambiental en un mundo poscovid-19: garantizar un entorno resiliente y saludable para todos), y cuya agenda tratará el tema de plásticos y aceleración de la lucha contra el cambio climático y movilización de recursos.

