Los primeros coletazos tras las declaraciones del presidente Petro sobre Israel

La vicepresidente Francia Márquez tiene prevista para esta semana una visita a los Estados Unidos, en donde, además de recibir la medalla ‘W.E.B. Du Bois’ en la Universidad de Harvard (Boston), tenía programada -según trascendió luego de que se conociera el motivo del viaje- una reunión con Kamala Harris.



(Además: Vicepresidenta Francia Márquez canceló visita a Washington: estas serían las razones).

Sin embargo, la postura del presidente Gustavo Petro sobre el conflicto entre Israel y Hamás, y el posterior cruce de declaraciones entre el canciller Álvaro Leyva y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, habrían generado los primeros coletazos en las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos, entre ellos, la postergación de dicho encuentro y la cancelación de su viaje a Washington.



La Vicepresidencia confirmó la noticia alegando que la visita había sido “pospuesta” por razones de “agenda interna” y, de hecho, en la noche de este lunes asistió a la Casa de Nariño para un consejo de ministros.



No obstante, y como lo advirtió este diario en días pasados, la postura del presidente Petro sobre Israel, el principal aliado de Estados Unidos en Medio Oriente, podría marcar un antes y un después para las relaciones entre ambas naciones.



(Le puede interesar: ‘Prudencia por favor’: Partido Verde al presidente Petro por declaraciones sobre Israel).



Hay que recordar que en uno de sus últimos mensajes publicados en X -que se suman a una larga lista de declaraciones- el primer mandatario señaló: "Hamás es el invento de la Mosad (agencia de inteligencia exterior israelí) para dividir el pueblo palestino y tener la excusa de castigarlo. El terrorismo, como decía Habermas, como toda violencia, es la ausencia de comunicación".



El presidente Petro, quien aún no condena el ataque de civiles que perpetró Hamás, pero sí ha insistido en un llamado de paz y de negociación entre las partes, comparó los recientes ataques de Israel en Gaza con los campos de concentración del régimen nazi y amenazó con romper relaciones con ese país.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Petro y Lior Haiat, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel. Foto: EL TIEMPO

"Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel las suspendemos. No apoyamos genocidios", dijo el mandatario.



Estas palabras han generado fuertes reacciones por parte de altos funcionarios de Israel y Estados Unidos.



Uno de los primeros funcionarios en reaccionar fue la enviada especial de Estados Unidos para el Monitoreo y Combate del Antisemitismo, Deborah Lipstadt, quien rechazó el pasado 12 de octubre las declaraciones que el presidente Petro.



“Nos sorprendió ver al presidente colombiano Gustavo Petro comparar al Gobierno israelí con el régimen genocida de Hitler. Condenamos enérgicamente las declaraciones del presidente Petro y le pedimos que condene a Hamás, una organización designada como terrorista, por su bárbaro asesinato de hombres, mujeres y niños israelíes”, dijo en la red social X.



(Lea también: 'No he dicho que el embajador de Israel esté expulsado': canciller Álvaro Leyva).



Asimismo, Lior Haiat, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, condenó las declaraciones del Presidente y dijo que estas “reflejan un apoyo a las atrocidades cometidas por los terroristas de Hamás, avivan el antisemitismo, afectan a los representantes del Estado de Israel y amenazan la paz de la comunidad judía en Colombia”.



A esto se les suman las declaraciones cruzadas entre la cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores y el embajador de Colombia en Israel, Gali Dagan, y el anuncio del país hebreo de suspender las "exportaciones de seguridad" al país.



Pese a esto, se espera que el viernes 20 de octubre Márquez esté en la Universidad de Massachussets, en Ahmerst, donde cumplirá una agenda académica y se reunirá con Javier Reyes, presidente de dicha institución, así como un encuentro con delegados de la Facultad de Estudios Latinoamericanos y del Caribe.



La agenda también incluye una reunión con la Administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Samantha Power; con el presidente de la Universidad de Howard, Ben Vinson III; con la congresista demócrata, Bárbara Lee; y con voceros del Departamento de Estado.

REDACCIÓN POLÍTICA CON INFORMACIÓN DE SERGIO GÓMEZ MASERI

Más noticias