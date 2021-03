Polémicos señalamientos de Claudia López por delincuentes venezolanos

Las dos noticias son, por lo menos, contradictorias. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia expresa su preocupación ante el gobierno de México por las "frecuentes inadmisiones" y "por las presuntas vulneraciones a la dignidad y los derechos de nuestros compatriotas" por parte de algunas autoridades de ese país. Casi en simultánea, Claudia López, alcaldesa mayor de Bogotá, envía un sonoro mensaje: “A los venezolanos todo se les ofrece, qué garantías tenemos los colombianos. Primero asesinan, y luego roban”.

¿Fue un desliz? Es posible. La burgomaestre capitalina puede estar bajo enorme presión por la percepción de inseguridad en buena parte de la ciudad y que en mediáticos casos ha tenido a venezolanos como protagonistas.



A la dolorosa muerte del patrullero Edwin Caro, tras un cruce de disparos entre la fuerza pública y dos personas de esa nacionalidad, viene a la memoria el caso de Osvaldo Muñoz, de 47 años, mesero del centro de eventos Aguapanelas Internacional, quien murió acuchillado en un bus del sistema de Transmilenio, también por un robo que tuvo como autores a ciudadanos de ese país.



Sin embargo, no es la primera vez que la alcaldesa provoca enormes reacciones por sus palabras contra los hermanos venezolanos. "No quiero estigmatizar a los venezolanos, pero hay unos que en serio nos están haciendo la vida de cuadritos”, indicó López en ese momento.



El mensaje de la alcaldía va en franca contravía con la decisión del presidente Iván Duque de blindarlos con el Estatuto de Protección Temporal. Una decisión que va en línea no solo con lo que hasta ahora han sido el ideario de todos los dirigentes políticos -desde los expresidentes Uribe y Santos, pasando por los alcaldes Petro y Peñalosa- de abrir los brazos de la solidaridad contra un pueblo que huye porque sufre el acoso de una dictadura y las consecuencias de sus erradas políticas económicas.



La decisión de Duque incluso fue aplaudida por los diarios The New York Times y El País de Madrid, medios que no han vacilado en mostrar su crítica a otras decisiones del Mandatario. "Histórica" la definió el diario estadounidense; "Valiente", dijo el diario español.



Sus aplausos se sumaron a los de actores que marcan la política global. “Este importante acto de solidaridad hará que por lo menos un tercio de los cinco millones de refugiados y migrantes en la región puedan acceder formalmente a servicios y contribuir a la economía colombiana”, destacó el secretario general de la ONU, el portugués António Guterres.



El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el italiano Filippo Grandi, lo calificó como “el gesto humanitario más importante que se ha hecho en el continente desde la Declaración de Cartagena [sobre refugiados] de 1984”. Y el Papa Francisco en una de sus misas dominicales en la Plaza de San Pedro, la puso como ejemplo.



¿Entonces? Es natural que la alcaldesa se preocupe por las condiciones de seguridad de sus gobernados. Pero no medir la dimensión de sus palabras por tratarse de quién es y por el impacto de éstas, es un hecho que debe invitarla a reflexionar.



De hecho, hoy en Colombia hay dos realidades. Una, las tendencias en las redes sociales que imponen de manera irresponsable usuarios anónimos que atacan verbalmente a los venezolanos; y otra, las voces de reconocidos líderes de la política que invitan a corregir el rumbo.



Entre ellas está la de Sergio Fajardo, aliado político de Claudia López, quien le dijo esta tarde de jueves: "Así como he resaltado el buen liderazgo de Claudia en la conducción de Bogotá en uno de los periodos más difíciles, hoy lamento sus declaraciones con respecto a los migrantes venezolanos. No podemos, bajo ningún motivo, caer en expresiones que alimentan la xenofobia".



La alcaldesa debería caer en la cuenta que el llamado no es solo de enemigos políticos como en "Fuenteovejuna, todos a una", como diría la literatura buscan en grupo atacarla, sino que es autora de unos mensajes equivocados.



POLÍTICA

