Los personajes que le hablan al oído al jefe de Estado

En el gabinete del presidente Iván Duque hay destacados académicos, dirigentes gremiales y líderes políticos, algunos muy cercanos desde hace varios años. Sin embargo, de todos ellos, apenas unos le hablan al oído.

El más influyente claro que es el expresidente Álvaro Uribe, su mentor. Entre los dos hay buena comunicación, se sabe que hablan poco, que tienen mensajeros, que no se ven mucho, pero una palabra de Uribe podría ser casi una orden.

Duque llegó al Senado de la mano de Álvaro Uribe, en el 2014. Foto: Raul Arboleda / AFP

Luis Guillermo Echeverri, con quien trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y luego gerenció su campaña, podría ser el segundo hombre más influyente en las decisiones diarias del Presidente.

Luigi, como es conocido, es hijo de Fabio Echeverri Correa, quien fue el gerente de las dos campañas presidenciales del expresidente Álvaro Uribe. Echeverri no es protagónico, guarda un bajo perfil.



Al comienzo, Duque escuchaba mucho a Jorge Mario Eastman, secretario general de la Presidencia. Hoy su relación es fundamentalmente laboral.



Eastman tiene una función clave dentro del gobierno, pues es quien debe velar por articular la relación con los partidos políticos y también con los ministerios.

Es hijo del exministro liberal Jorge Mario Eastman, quien fue muy amigo del padre del presidente Duque, Iván Duque Escobar.



María Paula Correa, su secretaria privada, es una persona clave en el día a día del Presidente. Es quien controla la agenda del mandatario y lo acompaña en todas sus correrías. Ella tiene una comunicación estrecha con todos los ministros y es el filtro principal para llegar al Presidente. Correa fue asesora del expresidente Uribe y fue cónsul en Nueva York.



Tuvo un papel clave en la campaña, pues era la encargada de coordinar la agenda y fungía también como secretaria privada.

Otro de los que tienen un rol fundamental en su gobierno es el alto consejero para la Política, Jaime Amín, quien ha tenido que jugársela en la nueva forma que impuso este gobierno de relacionarse con el Congreso: cero ‘mermelada’.



No se puede dejar de lado a la ministra de Trabajo, Alicia Arango, quien además de desempeñar su cargo, mantiene una relación muy cercana con el Presidente.



Alicia Arango no solo es una persona muy cercana a Duque, sino también al expresidente Uribe, y conoce mucho el funcionamiento del Estado, pues fue la secretaria privada del hoy senador durante sus ocho años de mandato (2002-2010).



Carlos Holmes Trujillo García no solo es el decano de los ministros, sino que dada la importancia del tema que tiene bajo su responsabilidad –la política exterior– se ha aproximado mucho al jefe de Estado.



A Duque le interesa mucho la política exterior, entiende que su canciller conoce muy bien este campo y suelen hablar mucho de todos los asuntos.



Otro personaje clave es Álvaro García, alto consejero para las Comunicaciones, quien fue embajador de Uribe en Argentina y hoy mantiene estrecha comunicación con el jefe de Estado.



