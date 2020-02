Las otras polémicas alrededor del avión presidencial

El uso del avión presidencial para fines que no necesariamente son de interés nacional es una costumbre de vieja data en Colombia. Al igual que el presidente Iván Duque, otros mandatarios también han tenido que sortear críticas por la destinación de estas aeronaves oficiales.



La controversia revivió a raíz del viaje de la familia presidencial, algunos amigos de la hija de Duque y los padres de estos pequeños a una celebración de cumpleaños, en el parque Panaca, en Quimbaya (Quindío).

Según lo pudo establecer EL TIEMPO, la celebración se dio el domingo pasado y en ella participaron varios de los amigos de la hija del Presidente, que jugaron con animales que habitan el lugar, mientras la familia presidencial y los demás invitados disfrutaron del espectáculo de los trovadores del parque.



El viaje de la familia del mandatario habría sido el viernes en la tarde, y el jefe de Estado habría llegado al Eje Cafetero el sábado, en el otro avión presidencial. Luego de visitar varias obras y anunciar que el túnel de La Línea estará listo en mayo, Duque se unió a su familia para la celebración, que fue al día siguiente.



Lo que parece estar claro es que no existe una norma ni un manual de la Fuerza Aérea, encargada de las movilizaciones del Presidente y su familia, que prohíba puntualmente que sucedan este tipo de situaciones.

La Primera Dama, mujer trabajadora y austera, con su hija, todavía pequeña, tiene que usar el avión presidencial, incluso por razones de seguridad.



El rey del derroche sigue sin destronar — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 12, 2020

Tal vez por ello es que algunos jefes de Estado también han tenido que enfrentar críticas de la opinión pública que cuestiona que los bienes públicos sean usados, en algunas ocasiones, para otros menesteres.



Uno de los casos más recordado es el del expresidente César Gaviria (1990-1994), quien en 1994, hacia el final de su administración, tuvo que lidiar con un caso similar.



En ese año, el exmandatario envió el avión presidencial a Valledupar para recoger a los Hermanos Zuleta, otros músicos y personalidades de la región, para la fiesta de cumpleaños de la primera dama de entonces, Ana Milena Muñoz, en Palacio.



Según cuentan varias crónicas en el Caribe, Ana Milena Muñoz quedó fascinada con una canción que le habían compuesto a la pareja presidencial y les habría pedido a los músicos escucharla nuevamente en su fiesta de cumpleaños.



Días después se conoció que Gaviria pagó los 4,3 millones de pesos que costó el desplazamiento de la comitiva en el avión oficial.

La familia de López

Un episodio similar se dio en el periodo del expresidente Alfonso López Michelsen (1974-1978), cuando un vuelo del avión presidencial hasta Holanda para recibir mantenimiento habría sido usado por algunos de sus familiares para un viaje de placer a Europa.



Y la lista sigue. El columnista de EL TIEMPO Vladdo recordó este miércoles el episodio del expresidente Julio César Turbay (1978-1982), el cual también se vio envuelto en una polémica por este tipo de viajes.



"A mediados de 1979, la barahúnda se armó por una gira de varias semanas que hizo (el expresidente Turbay) por Europa, acompañado de una nutrida comitiva, periplo para el cual utilizó el flamante Jumbo de Avianca, que era mucho más moderno que su trajinada aeronave de costumbre, cuya autonomía no le permitía realizar vuelos muy largos". escribió el articulista de este diario.



Ambos casos no pasaron de la controversia mediática y no hubo sanciones más allá que las críticas de la opinión pública.

El helicóptero de los hijos de Santos

Otro episodio le sucedió al expresidente Juan Manuel Santos, pero cuando fue ministro de Defensa del expresidente Álvaro Uribe, en 2009.

En ese año, algunos sectores dieron cuenta de que Martín Santos, uno de los hijos del entonces ministro, había utilizado un helicóptero oficial destinado a su padre para movilizarse desde una finca en Anapoima hasta Bogotá.



A través de su cuenta de Twitter, el propio Martín Santos explicó el tema, este martes.



"Al regreso a Bogotá, él (el entonces ministro Santos) tomó un helicóptero. (Como lo hacen usualmente los MinDefensas) y había unos puestos libres. El helicóptero debía regresar a Bogotá de todas formas. Le pedí que si podíamos ir con él para no hacer venir los carros y ahorrar tiempo, a lo cual accedió", explicó Martín Santos.

Adicionalmente, el propio Juan Manuel Santos pidió a la Procuraduría que investigara el tema, la cual archivó el caso argumentando que, tomando en cuenta el riesgo que asumen el titular de la cartera de Defensa y su familia, "resulta sensato que utilice medios de desplazamiento que sean confiables para su seguridad".



Así las cosas, el caso de la celebración del cumpleaños de una de las hijas del presidente Duque no es la primera polémica alrededor del avión presidencial, aunque para varios observadores sí es llamativo que no se fijen claramente los límites para evitar este tipo de situaciones.



