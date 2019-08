‘Los niños ahora saben más de violencia’: Rigoberta Menchú

La infancia fue protagonista en la Cumbre de Gobernadores ‘Bicentenario por la Niñez’, que reunió a los líderes de los 32 departamentos del país y a otros invitados en un encuentro en Paipa, Boyacá, en medio de la celebración de los 200 años de la independencia de Colombia.

Una de las más entusiastas a la hora de hablar sobre protección de niños y jóvenes en América Latina y entornos de violencia en la región fue la Premio Nobel de Paz de 1992, Rigoberta Menchú. La indígena guatemalteca habló con Roberto Pombo, director de EL TIEMPO, y los gobernadores de Boyacá y Cauca, Carlos Amaya y Óscar Campo, sobre los retos que tienen el país y el continente en materia de atención a los menores de edad.

“Ojalá que a nuestros niños no se les prive de nada. De mi infancia recuerdo la pobreza, el hambre, la miseria. Yo me pongo en el lugar de los niños de este tiempo, que no tienen celular, luz o Internet”, relató Menchú, quien aseguró que es clave brindarles recursos, inversión y conexión para alejarlos de la violencia y aprovechar todo su potencial.

Amaya, gobernador de Boyacá, presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND) y organizador del evento, coincidió en que es necesario mejorar las condiciones de educación en las regiones. Pero insistió en que lograrlo solo es posible si se supera “el centralismo exacerbante. Allí hay barreras”, puntualizó.



Otro de los temas clave, puestos sobre la mesa por Pombo, fue el reto de hablar de infancia en entornos de conflicto. Por su parte, Menchú aseguró que era un tema que aún estaba latente: “Estoy segura de que muchos de nuestros niños saben más de la violencia que los adultos”, manifestó.



Esta fue una preocupación compartida por el gobernador del Cauca, una de las zonas más afectadas por la violencia en el país. “Mi Cauca tiene una conflictividad particular. Si lo entendemos, podemos salvaguardar el goce y derecho de nuestros niños, luchar contra quienes nos los arrebatan para el cultivo de coca o marihuana, o para meterlos en un socavón a sacar oro”, indicó Campo.



Los contextos de violencia fueron otro de los ejes del panel. “Yo creo que los conflictos armados nos han dejado mucho dolor, pero también han dejado aprendizajes. La violencia va a existir mientras haya un pretexto que la avale, y uno de los mayores es la desigualdad. Los niños son los más vulnerables a la violencia intrafamiliar, social y escolar”, detalló, con preocupación, la defensora de derechos humanos, quien insistió en que es necesario combatir estas dificultades con presupuesto y políticas públicas.



“La paz, la armonía y la educación integral tienen costo”, sentenció Menchú.



Este encuentro de gobernadores y líderes es un ejercicio de evaluación de políticas públicas para la protección y desarrollo de la niñez en Colombia, una de las batallas a dar en el bicentenario de la independencia, según dijo el mandatario de Boyacá, departamento anfitrión de la celebración y del evento.



“Desde el Estado es necesario implementar políticas serias y duraderas para superar la pobreza, que a quienes más afecta es a los niños. En Boyacá hemos trabajado duro y hemos logrado bajar en nueve puntos la pobreza, pero este debe ser un esfuerzo de todo el país”, insistió el gobernador.



A la cumbre también asistieron la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, y representantes de instituciones que velan por la protección de los derechos de nuestros niños y niñas.

REDACCIÓN BOGOTÁ​@BogotaET