El Gobierno advierte que los migrantes irregulares no tendrán vacuna

El presidente Iván Duque advirtió en la mañana de este lunes que la prioridad de la vacunación en el país serán los ciudadanos colombianos.

"La priorización siempre serán los ciudadanos colombianos. Esa será nuestra prioridad porque así está marcada. Tenemos casos de ciudadanos con doble nacionalidad. Esos casos se van a manejar, no en función de la nacionalidad. Si son personas que están regularizadas, que tienen las condiciones y, adicionalmente, están dentro de las condiciones de patologías, de condición de riesgo, definidas por el Ministerio de Salud, eso da criterio orientador para la aplicación de la misma", dijo.



La explicación del Jefe del Estado fue dada en una entrevista en Blu Radio en la cual informó que quienes no tengan la acreditación de ser ciudadanos colombianos, y que no tengan regularizada su situación migratoria, no tendrán la vacuna.



En la actualidad, Colombia enfrenta un enorme desafío por el paso de migrantes venezolanos que huyen de las difíciles condiciones del régimen de Nicolás Maduro.



En el 2015, cuando Venezuela decidió por primera vez cerrar la frontera y expulsar a 22.000 colombianos que vivían en ese país, había en Colombia 31.471 migrantes venezolanos.



Esas cifras rápidamente empezaron a aumentar y para principios del año 2017 ya había 403.702 venezolanos en el país. La aceleración de la crisis económica y social de Venezuela llevó a que solo un año después la población migrante proveniente de Venezuela creciera más del doble, contando con 1'174.743 migrantes para 2018.



Este año, con la llegada de la pandemia del coronavirus, algunos venezolanos decidieron retornar a su país desde abril, pero en octubre de este año el número de migrantes venezolanos volvió a aumentar.



Según cifras de Migración Colombia, hay radicados más de 1'717.000 venezolanos en Colombia, a corte de 31 de octubre de 2020. Cerca del 55 por ciento de los venezolanos estarían en condición irregular, mientras que el 45 por ciento restante tendría definida su situación migratoria.



Las cinco ciudades donde hay más migrantes venezolanos son: Bogotá (333.680), San José de Cúcuta (100.220), Barranquilla (94.719), Medellín (88.106) y Cali (59.148).



Muchos analistas temen una avalancha de migrantes hacia Colombia en busca de la vacuna. Eso explicaría la decisión gubernamental de priorizar la entrega de vacunas solamente a las personas que estén regularizadas.



