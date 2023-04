El presidente Gustavo Petro pronunció en la noche de este martes, en Zarzal, Valle, uno de los más duros discursos desde que asumió el poder el pasado 7 de agosto. Pero, ¿cuáles fueron los mensajes que envió el mandatario y que hoy son elementos claves de la crisis política que se vive en Colombia?



(Además: ¿Crisis ministerial? Claves del pedido de renuncia protocolaria que hizo Petro).

Estos son los que más eco han tenido y que por su contenido tendrán consecuencias imprevisibles para todos.



1. "¿Cómo vamos hacer para cumplir el Acuerdo de Paz si los instrumentos legales son cercenados por el Congreso de la República en contravía del programa del Gobierno, elegido popularmente? Porque no mentimos, dijimos de frente que queríamos cumplir con la paz de Colombia", dijo.



Para Petro esta es una afirmación frente a la decisión de las Comisiones Económicas del Congreso de anular un artículo que le permitía al Gobierno cumplir con su programa de comprar tierra para el campesinado colombiano, en el contexto de la "paz total".



2. "El Congreso de la República, hoy, en sus Comisiones Económicas quitó el artículo que permitía comprar la tierra sin expropiarla, sin expropiarla para poder entregársela al campesinado colombiano. Ahora solo queda vigente un artículo en la ley y es que hay que expropiar. El mismo Congreso de Colombia quita el artículo que permitía una negociación suave, pacífica y obliga —si se quiere cumplir el Acuerdo de Paz— a expropiar a quienes tienen la tierra. Yo no entiendo si el Congreso de Colombia quiere guerra", agregó.



(Le puede interesar: Rebelión contra Gaviria en el Partido Liberal: congresistas están 'indignados').

Facebook Twitter Linkedin

Ya se venía hablando de cambios en ministerios claves como el de Interior y Defensa. Foto: Presidencia

3. "Aquí faltan dos cosas, porque o nos vamos del Gobierno y que vuelvan los señores latifundistas a gobernar este país y nos lo llenen de falsos positivos y de sangre —que es lo único que saben hacer— o hacemos un pacto social, que es lo que propusimos. Pero un pacto social, no para que el pueblo se quede en silencio o que aplauda el que lo excluyan o que aplauda que no le permitan hacer las reformas sociales. Necesitamos un pacto social en el que convivamos todos en un proceso en el que más igualdad se pueda construir y crear, donde más equidad pueda haber", aseguró frente a las dificultades para que, entre otros aspectos, avancen sus reformas sociales en el Congreso.



4. "A pesar del triunfo electoral cuando le dijimos al pueblo del estallido social cálmense, que vamos a resolver esto por las buenas y en las urnas, pues el pueblo del estallido social fue a las urnas y se calmó. Pero ahora están burlando las decisiones de las urnas y eso no debe ser. Hay una oportunidad aún, tanto del Gobierno como de la sociedad colombiana, para que a través del diálogo y del pacto se puedan hacer las reformas sociales del cambio que incluyan a la sociedad colombiana toda la prosperidad", señaló Petro en referencia a las protestas de 2019 y que cambiaron la agenda del país. Los analistas consideran que Petro encarnó la voz de quienes salieron en ese momento a la calle, lo que lo llevó luego al triunfo electoral.



5. "Yo pienso que el Gobierno debe declararse en emergencia. Significa que día y noche los equipos del Gobierno estén trabajando en cómo bajar el precio de los alimentos, en cómo entregar tierra al campesinado, en cómo tener más alimentación sembrada y por tanto menores precios, porque esto es un punto fundamental de la paz", dijo en momentos en que el país tiene unos índices de inflación que en sus últimas mediciones muestran el 13.3 por ciento.



(Siga leyendo: Primera gran crisis política en el Gobierno y la coalición: lo que hay que saber).



6. "Un Gobierno de emergencia que tenga funcionarios que trabajen de día y de noche, cuyo corazón está a favor de la gente humilde y no simplemente por ganar un salario y unas comisiones, y que sea capaz de adelantar los enormes retos que se nos demandan en el campo rural. Ya no podemos esperar más", dijo el mandatario en una noche en la que pidió todos sus ministros la renuncia protocolaria y dio por terminada la coalición que le daba mayorías en el Congreso.



Tras su discurso, escribió en su cuenta de Twitter: "La invitación a un pacto social para el cambio ha sido rechazada. Quienes se han enriquecido con el uso del dinero público no se han dado cuenta que la sociedad demanda sus derechos y que eso implica el dialogo y el pacto", escribió el jefe de Estado.





POLÍTICA

Más noticias