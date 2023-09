Las polémicas declaraciones del exviceministro de Defensa Ricardo Díaz en las que habló de presuntas irregularidades que se presentaron durante su paso por esta cartera volvieron a colocar una piedra que el Gobierno aún no logra quitarse del zapato: el 'fuego amigo' de sus exfuncionarios.



A lo largo de este primer año del gobierno del presidente Gustavo Petro son varios los 'vices' que han salido y que estando afuera del Ejecutivo generaron ruidos que apuntaron a la Casa de Nariño.

El más reciente, el del general (r) Ricardo Díaz, quien aseguró en una entrevista con Semana que durante su paso por la cartera que lidera el ministro Iván Velásquez, supuestamente recibió presiones por parte de gente cercana al Gobierno Nacional, la cual le ofreció 700 millones de pesos para que el país comprara tres helicópteros de Catar.

En mayo, el jefe Estado le pidió la renuncia protocolaria tanto al general (r) Díaz como a Alberto Lara, viceministro para las Políticas de Defensa y Seguridad y Elsa Piedad Morales, viceministra de Veteranos y del Grupo Social Empresarial del sector Defensa. Díaz finalmente estuvo en la cartera hasta el 15 de junio, cuando le aceptaron la renuncia protocolaria.

Ahora, el exviceministro salió a hablar de un polémico ofrecimiento se habría dado el año pasado, cuando un coronel retirado llamado Eduardo Mejía le comentó que "trabajaba en conjunto con el señor Camilo Benedetti, hermano del entonces embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, y con Camilo Torres".

Entre estos intereses involucró a la primera dama, Verónica Alcocer, pues Mejía al parecer le dijo a Díaz "que la primera dama tenía un interés particular en que esos helicópteros fueran adquiridos por el Ministerio de Defensa".

La primera dama, Verónica Alcocer. Foto: Twitter de Verónica Alcocer

Estas declaraciones suscitaron reacciones. Gustavo Bolívar, el aspirante por el Pacto Histórico a la Alcaldía de Bogotá, fue directo y señaló que "Se debe investigar para llegar a la verdad. No puede haber dudas sobre las personas que rodean al Presidente Petro”, señaló.

A la controversia generada por el general (r) Díaz se le puede sumar la que en su momento generaron Belizza Ruiz, exviceministra de Minas, y Flor Esther Salazar, exviceministra del Trabajo.

En el caso de Ruiz, su renuncia fue aceptada por el primer mandatario el 27 de enero y la exfuncionaria no salió nada bien. Una vez dejó el cargo, cuestionó el manejo poco técnico en esta cartera. Dijo, por ejemplo, que la exministra Irene Vélez le mintió al país al utilizar estadísticas erradas sobre las reservas que tiene Colombia de cara a la transición energética.

Mientras que Vélez aseguró que ella le pidió la renuncia porque “no pudo trabajar en equipo”, Ruiz dijo que se fue porque vio una serie de prácticas que estaban “violando” los principios en el saber profesional.

La ex viceministra Belizza Ruiz y la ministra Irene Vélez. Foto: Gobierno nacional

“Aunque suene un poco fuerte, yo sentía que eran prácticas que venían de mi jefe inmediata, que era la ministra. Yo hablé con ella y le reporté directamente que no estaba de acuerdo. Ese es el principal punto de mi deseo de ya no estar allí”, sentenció en una entrevista concedida a Cambio. Una de esas prácticas fue que la ministra quiso que personas que no son parte del ministerio participaran en las juntas directivas de las electrificadoras, contó.



“Yo siempre dejé que ella gritara, se enojara, se molestara y pues yo guardaba silencio porque finalmente no me iba a poner a discutir con mi jefe”, le dijo a Cambio. “El error es cuando la persona es incapaz de aceptar que debe ser humilde en el sentido de trabajar con la gente que tiene el conocimiento”, sentenció.

Por su parte, Flor Esther Salazar presentó su carta de renunica al viceministerio de Trabajo y Pensiones el pasado 3 de febrero. Luego de su salida, aseveró que en la cúpula de este ministerio se estaban tomando decisiones “de una manera poco responsable”.

Gloria Inés Ramírez y Flor Esther Salazar, ex viceministra de trabajo. Foto: EL TIEMPO

"Le hice saber a la ministra en distintos momentos la urgencia e importancia de disponer del apoyo técnico; sin embargo, no conté con tal apoyo, no conté con el equipo necesario para trabajar en el diseño, estructuración, definiciones y elaboración del proyecto de ley", indicó.



Además, agregó que se le hacía difícil estar en un lugar en donde sintió que en diversas circunstancias no se tomaba en cuenta su opinión en la toma de decisiones sobre asuntos que le competen al Viceministerio.

Ambos casos dejaron en evidencia algunas fracturas del Gobierno, que eran un secreto a voces, pero que durante esos días se hicieron evidentes.

Para Carlos Arias, docente de la Universidad Javeriana, no será fácil para el Gobierno suspender este fuego amigo. Por ejemplo, hace referencia al último caso del general (r) Díaz y asegura que este "debe denunciar este tipo de situaciones o por lo menos hacerlas públicas porque más allá de su responsabilidad política o ideológica hay una responsabilidad administrativa y penal alrededor de los recursos públicos que ellos ejecutan", indica.

Lo cierto es que el fuego amigo de exfuncionarios que han partido de los despachos del Ejecutivo no deja de ser un problema para la estabilidad de un Gobierno que también ha tenido que hacer frente a los señalamientos que han llegado por parte de los mismos familiares del Presidente.

REDACCIÓN POLÍTICA