El remezón ministerial de la semana pasada movió el ajedrez político del gabinete del presidente Gustavo Petro, no solo por el número de ministros que salieron - siete en total - sino por el perfil de los nuevos que entraron que se consideran personas mucho más cercanas al petrismo y no tan independientes como lo eran José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda; Cecilia López, exministra de Agricultura y el mismo Alfonso Prada, exministro del Interior.



Estos ajustes en el Gobierno ya están empezando a tener efectos también en las embajadas que siguen vacantes y que son claves para el país, especialmente las de Francia, Suecia y Londres.



Si bien algunos de los exministros han decidido retomar su vida académica y comenzar a dictar clases de nuevo en universidades, otros han optado por quedarse en el Gobierno y aceptar los ofrecimientos que han llegado directamente desde Casa de Nariño para pasar del mundo ministerial al mundo diplomático.

Alfonso Prada iría para la Embajada de Francia

Alfonso Prada en la radicación del proyecto de la ley de sometimiento. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Al exministro del Interior, Alfonso Prada, le ofrecieron ser el embajador de Colombia en Francia y él aceptó. Esa embajada lleva nueve meses sin nombramiento.



Ahora hay que esperar que el beneplácito sea aceptado por ese país, el cual es clave para Colombia, más aún después del encuentro bilateral que hubo entre Petro y el presidente francés, Emmanuel Macron, en septiembre del año pasado.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Foto: Presidencia

En ese entonces, llegaron a varios compromisos en diversos temas. El país europeo manifestó su respaldo a la propuesta de revitalización total de la selva amazónica como parte de una solución para ese pulmón del planeta. Macron se comprometió para que la Unión Europea ayude a financiar ese esfuerzo, aunque no reveló cifras.



Petro, en ese entonces, contó que Francia va a actuar “de manera intensa y acelerada en el proceso de paz de Colombia”. En concreto se refirió a la convocatoria de una mesa de donantes para cofinanciar la reforma agraria en Colombia.



Francia, por otro lado, es uno de los aliados del país en el rol que está jugando como mediador para que se desbloqueen los diálogos de Venezuela entre la oposición y el chavismo. A la Conferencia que organizó Colombia el pasado 25 de abril, ese país envío al embajador que tienen en Venezuela, Romain Nadal.



Guillermo Reyes iría a la Embajada de Suecia

Guillermo Reyes, exministro de Transporte. Foto: Ministerio de Transporte

Otro movimiento que ya fue confirmado por Presidencia es el de Guillermo Reyes, exministro de Transporte, hacia la embajada de Suecia.



Reyes, considerado una cuota del Partido Conservador, aunque fue una de las piezas claves para solucionar la crisis que se generó cuando el suroccidente quedó desconectado por cuenta del derrumbe en Las Rosas, Cauca, su gestión estuvo rodeada de varias las polémicas. Una de ellas tuvo que ver con el cuestionado manejo que le dio a la crisis por la repentina cancelación de operaciones de las aerolíneas Viva Air y Ultra Air.

Ahora, con el cambio, hay que esperar igualmente si ese país acepta el beneplácito y se puede hacer efectivo su nombramiento. De acuerdo con la Cancillería, Colombia y Suecia comparten varios acuerdos comerciales. Hay uno, por ejemplo, enfocado en la cooperación económica, industrial y técnica y otro vigente para desarrollar relaciones comerciales.



En 2022 fue la última vez, según el Ministerio, que se dio una reunión entre los viceministros de cada país para afianzar las relaciones. Eso sucedió en mayo del año pasado y allí Suecia reiteró el apoyo para la implementación de la política de paz del expresidente Iván Duque, las labores de desminado humanitario, migración, promoción de la democracia, así como la protección del medio ambiente y desarrollo sostenible.

Laura Gil iría a la embajada en Austria

Laura Gil. Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores

Aunque Laura Gil no fue ministra, sí ocupó el viceministerio de Asuntos Multilaterales de la Cancillería hasta marzo pasado y su trabajo fue resaltado por múltiples sectores. EL TIEMPO, desde un inicio, contó que su salida se dio por los desacuerdos que tuvo con el manejo que se le estaba dando al Ministerio, en cabeza del canciller Álvaro Leyva. Ella siempre manifestó que su respaldo con el presidente Gustvo Petro estaba intacto, por lo que no se retiró completamente del Gobierno.



En esa oportunidad, le ofrecieron irse para la embajada de Austria y ella aceptó. Desde entonces están esperando que el beneplácito sea aceptado. Este diario contactó a la Cancillería para conocer en qué va el proceso, pero hasta ahora no se ha obtenido respuesta.



Su hoja de vida, justamente, fue publicada este miércoles 4 de mayo en la página de los aspirantes de la Presidencia.



Con estas nuevas designaciones, aún queda faltando el nombramiento en una embajada clave para Colombia y de las más codiciadas: la de Londres. El presidente Petro, en entrevista con la W Radio, contó que le había ofrecido el cargo al expresidente y Nobel de Paz Juan Manuel Santos, pero este lo rechazó. Incluso, también le habría hecho la invitación a Ocampo, quien también dijo que no.



