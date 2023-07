La hasta hoy ministra de Minas, Irene Vélez, tuvo que hacer frente a varias polémicas mientras lideró la cartera. Fue una las funcionarias con más críticas del gabinete de Gustavo Petro. Sus posiciones sobre decrecimiento y su apuesta por la transición energética fueron blancos de múltiples reparos.



Los cuestionamientos en contra de Vélez llegaron al mes de haber asumido el cargo. En septiembre, durante el Congreso Nacional de Minería, dio a conocer sus postulados sobre el decrecimiento y de la necesidad de pedirles a los países potencia que apliquen este principio.



“Necesitamos exigirles también en el marco de esta geopolítica global a los otros países que comiencen a decrecer en sus modelos económicos", declaró la ministra. Su posición generó ruido de inmediato. Su tesis generó murmullos que esta acalló de una forma muy escolar.

La ex viceministra Belizza Ruiz y la ministra Irene Vélez. Foto: Gobierno nacional

“Como yo le diría a mis estudiantes. Por favor, en la segunda fila, los de la mano derecha, si hacen silencio para poder seguir”, fue el gesto de Vélez que fue criticado casi que de la misma manera que sus tesis de decrecimiento.



Tan solo un día después de las primeras críticas, Irene Vélez tuvo un desencuentro con la prensa. En una rueda de prensa, los periodistas interrogaron a Vélez por su postulado del decrecimiento. Ante el desorden por la andanada de preguntas, la funcionaria prefirió terminar con el diálogo.



“Entonces esto se acaba aquí. Muchas gracias a los que alcanzaron a escuchar”, expresó Vélez en esa ocasión. El gesto con la prensa despertó nuevas críticas y desde entonces fue parco el relacionamiento de la ahora exministra con los medios de comunicación.



En enero de este año, hizo parte de la delegación oficial que estuvo con el presidente Gustavo Petro en el Foro Económico Mundial, en Davos (Suiza). Allí expuso los pilares de la transición energética y se mantuvo en la postura de que no iban a firmar nuevos contratos para la exploración de hidrocarburos en Colombia.



Vélez anunció en uno de los paneles que Colombia no iba a firmar nuevos contratos de exploración de hidrocarburos y tampoco iba a continuar con la minería de carbón a cielo abierto. “Para nosotros esa es una señal clara de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático”, declaró Vélez.



Las declaraciones de la funcionaria contrastaron con las posturas de los entonces ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón. Ambos hablaron de transición energética, pero hicieron la salvedad de que se necesitaba seguir explorando.



Días después, la responsable de la cartera de Minas y Energía tuvo que enfrentar un nuevo escándalo por cuenta de la salida de la viceministra de Energía, Belizza Ruiz. Esta última presentó su carta de renuncia ante los desencuentros por un informe relacionado con la transición energética.



De acuerdo con Ruiz, los documentos en los que se fundamentaba Irene Vélez para hablar de la transición energética y de la suspensión de la exploración de hidrocarburos tenían serias falencias en la metodología de su realización. Según Belizza Ruiz había imprecisiones y datos incorrectos.



Estos hechos fueron usados por la oposición para citar a dos mociones de censura a Vélez. Sin embargo, en esa ocasión, la funcionaria contó con el favor de la coalición de Gobierno, que para ese momento no había sido declarada finalizada por parte del presidente Gustavo Petro.



Desde entonces, Irene Vélez no había tenido mayores escándalos hasta hace dos semanas. A través de redes sociales se difundieron los contratos que el esposo de esta, Sjoerd van Grootheest, tenía con el Fondo Colombia en Paz. Parte del escándalo se dio debido a que en la más reciente declaración de conflicto de intereses, Vélez no incluyó al nacido en Países Bajos como su esposo.

Matrimonio de Irene Vélez y Sjoerd Van Grootheest. Foto: Facebook: Sjoerd Van Grootheest

Esta se defendió del escándalo bajo el argumento de que fue un “error de digitación”. Además, defendió los contratos de su pareja: “No hay ninguna irregularidad, ilegalidad o conflicto de intereses en cuanto al proceso contractual y actividades que adelanta mi esposo”.



El siguiente escándalo estalló de forma paralela a la de los contratos de Van Grootheest. La semana pasada se conoció que Vélez habría intervenido de forma presuntamente irregular ante Migración Colombia para que uno de sus hijos saliera del país sin los debidos permisos. Esta supuestamente usó su posición como ministra para la gestión.



Después de haber ganado el favor del presidente Gustavo Petro en ocasiones, los dos últimos escándalos fueron los suficientemente duros para que tuviera que abandonar la cartera que lideró desde el comienzo de la administración de Gustavo Petro.