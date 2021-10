Los efectos políticos del acuerdo con la CPI

"Colombia está a la altura de sus obligaciones internacionales al igual que en sus obligaciones reglamentarias con base en el principio de complementariedad. Me complace decir que me puedo retirar de la etapa de investigación preliminar", indicó el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan tras la firma del Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de Colombia y el tribunal internacional.



Con la decisión se da cierre a un examen preliminar que duró 17 años, después de que la CPI pusiera la lupa sobre Colombia en el año 2004, cuando, en medio de uno de los momentos más duros del conflicto armado, los secuestros de las Farc, los abusos sexuales y los 'falsos positivos', eran parte del paisaje.

Tras calificar de manera positiva la actividad judicial durante su visita en el país, Khan comentó algunos de los compromisos que había hecho el mandatario Iván Duque con respecto a la Jurisdicción Especial para la Paz. "En el acuerdo que acabamos de firmar, el presidente se ha comprometido a seguir apoyando la JEP y el proceso de paz (...) el Gobierno acordó asegurar que la JEP reciba el espacio que necesita para realizar su trabajo", indicó.



En el artículo 1 del Acuerdo de cooperación se dice que el Gobierno continuará: "i.) salvaguardando su marco constitucional y legislativo establecido y su estructura; ii.) Asignando el presupuesto necesario para su implementación; y iii.) previniendo cualquier interferencia con sus funciones. Así mismo, el Gobierno se compromete a iv.) asegurar la seguridad y protección del personal judicial y de los fiscales, así como de los participantes que comparezcan ante los diferentes mecanismos de rendición de cuentas; y v.) promover la plena cooperación y coordinación entre las diferentes entidades del Estado asignadas con funciones relacionadas a la rendición de cuentas, en particular, entre la Fiscalía General de la Nación y la JEP".



Para el presidente Duque, el acuerdo es "un gran voto de confianza en nuestro país en nuestras instituciones" y marca un camino en el que todos los colombianos tenemos que contribuir a fortalecer los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.

Colombia y la CPI firman acuerdo. Foto: Presidencia

"Es una forma de pasar una página, pero de construir una relación muy estrecha con la Corte Penal internacional para seguir garantizando que vamos a llegar hasta el fondo de todos estos crímenes que son censurables ante la luz del estatuto de Roma", agregó.



Para Alejandro Bohórquez, profesor de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, este tipo de decisiones con las que se compromete el mandatario en realidad le va a tocar asumirlas al próximo Gobierno. "El presidente Duque hace un compromiso con la CPI. Eso quiere decir que van a seguir las supervisiones y esta es una responsabilidad que le deja al presidente siguiente", indica.



Debido a este compromiso, el próximo Gobierno tendría que cumplir con la protección a la JEP. A pesar de que esto podría provocar disgustos en el partido del Gobierno, que siempre se ha mostrado crítico frente a este tribunal especial.



Aunque el congresista Edward Rodríguez, por ejemplo, celebró la decisión. “El Centro Democrático no pretende per se eliminar la JEP, también hemos propuesto modificarla y entre esas modificaciones está un trato especial para la Fuerza Pública con jueces independientes que sepan de procedimiento del Derecho Internacional Humanitario”, dijo, añadiendo que "el acuerdo firmado por el presidente Duque no está en contravía de lo que ha planteado el partido”.



Por otro lado, el consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila, aseguró que el cierre al examen preliminar demuestra que no existen razones para investigar a Colombia en lo que respecta a paramilitarismo, delitos relativos al azar, violencia sexual, desplazamiento forzado o 'falsos positivos'.



Sectores muestran disgusto frente a la decisión

Aunque varios sectores políticos celebraron el voto de confianza por parte de la CPI, otros indicaron que no era la decisión correcta.



“Decepcionante la decisión de la CPI de cerrar la misión de observación en Colombia en medio de una tragedia humanitaria, durante un gobierno que ha tratado de cercenar a la JEP mientras esta última ha incumplido con reconocimientos y amnistías para víctimas y excombatientes”, dijo el expresidente Ernesto Samper.



Héctor Galeano, profesor de política exterior de la Universidad del Norte, opina lo mismo, pues cree que "las condiciones no están dadas" al no haber "independencia en las instituciones, no hay respeto a la JEP, por el contrario, solo un ataque reiterado contra este tribunal". De hecho, cree que aunque internacionalmente se asegura que hay un apoyo a la JEP, esto hacia adentro no se da del todo. "Solo puedo lamentarlo, quedé estupefacto por que no entiendo cómo la CPI, conocedora de las condiciones institucionales en Colombia, haya tomado esa decisión", dijo.



El senador Gustavo Bolívar, muy cercano al aspirante presidencial Gustavo Petro, calificó esto como “muy grave” y dijo que si “con la amenaza de la CPI los genocidas de este país nunca se detuvieron, si el fiscal Khan cierra la investigación se sentirán con el poder y la impunidad de desaparecernos a todos”. Luego invitó a los colombianos en el exterior a ir a La Haya “a protestar”.



Sobre esto concuerda la internacionalista y directora de 'La Linea del Medio', Laura Gil, quien considera que la decisión se dio en el peor momento debido a que "la justicia en Colombia no está funcionando" y aún hay "altos niveles de impunidad"; "el sistema de justicia transicional todavía no ha producido resultados como es de esperarse"; y el examen preliminar funcionaba como "un incentivo para que agentes del Estado digan la verdad ante la justicia transicional colombiana. Si eso se cierra y no hay amenaza de una justicia internacional que pese contra Colombia ¿qué incentivos tienen aquí los actores para hablar?".



La decisión del Fiscal de la Corte Penal Internacional de cerrar su examen preliminar en Colombia con un acuerdo de cooperación es prematura, equivocada y contraproducente.



La decisión puede dejar a la JEP más expuesta ante ataques contra su independencia. — José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) October 28, 2021

También indica que es grave que la decisión se dé en medio de la campaña electoral y que el mejor momento habría sido después, pues "el partido que representa (Iván Duque) considera que el ataque al acuerdo de paz da frutos. Es evidente que el acuerdo de paz es caballito electoral y, si el fiscal de la CPI espera haberlo sacado de la guerra sucia política con este acuerdo con el Gobierno, es muy ingenuo. Seguirán haciendo el doble juego: el uribismo haciendo las cosas y Duque diciendo 'yo no fui, fueron ellos'".



Sin embargo, para Rafael Guarín, consejero presidencial para la Seguridad Nacional, el compromiso del Gobierno del presidente Duque "es trabajar para que no exista impunidad frente a los actos atroces que constituyen crímenes consagrados en el Estatuto de Roma" y garantizar los derechos de todas las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición.



Dijo que a diferencia de "la propaganda de algunos contra la institucionalidad colombiana, la comunidad internacional reconoce los avances en la lucha contra la impunidad y en la garantía de los derechos de las víctimas. El Gobierno Duque está comprometido con los DD. HH. y la justicia".

La CPI va a seguir con la lupa puesta sobre Colombia

De acuerdo con los expertos esto es sobre todo una victoria del Gobierno de Iván Duque, así como de los "defensores de la paz porque el acuerdo compromete al gobierno con el sistema de justicia transicional".



No obstante, Bohórquez señala que esto "no quiere decir que la CPI vaya a dejar de indagar pero es un respiro para el Gobierno de Duque que ha sido bastante cuestionado. Incluso, en sectores de oposición y con quienes no están de acuerdo con la presidencia, puede levantar sospechas".



