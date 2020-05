Santos y Pastrana, unidos por una vacuna universal contra covid-19

La arrasadora pandemia del nuevo coronavirus produjo un acercamiento inesperado en la política nacional: de nuevo, en una misma orilla, los expresidentes Juan Manuel Santos y Andrés Pastrana. Ambos son firmantes de una misiva en la que exigen “un acuerdo global sobre las vacunas, diagnósticos y tratamientos para covid-19 implementado bajo el liderazgo de la Organización Mundial de la Salud”.



En efecto, en la carta, firmada por más de 140 líderes y expertos mundiales, los dos exmandatarios –distantes en los tiempos recientes por concepciones políticas en particular por el proceso de paz con las Farc– sentencian:

“Ahora NO es el momento de permitir que los intereses de las empresas y Gobiernos más ricos se antepongan a la necesidad universal de salvar vidas ni de dejar esta tarea tan importante y ética a merced de las fuerzas del mercado”.

Los firmantes consideran que es hora de que los ministros de Salud renueven los compromisos que contrajeron en el momento de la fundación de la Organización Mundial de la Salud, en el que todos los Estados aceptaron proporcionar "el más alto nivel posible de salud como derecho fundamental de todo ser humano" y piden que se tengan en cuenta las dolorosas lecciones de una historia de acceso desigual en el tratamiento de enfermedades como el VIH y el ébola.



“Debemos recordar las victorias pioneras de los movimientos de salud, incluidos los y las activistas y defensores de la prevención contra el sida que lucharon por el acceso a medicamentos asequibles para todo el mundo”.

Por estas razones, los exmandatrios y ex primeros ministros hicieron tres peticiones:



1. Garanitzar el intercambio obligatorio en todo el mundo de los conocimientos, datos y tecnologías relacionados con la covid-19, además de la creación de patentes conjuntas y de libre acceso de la covid-19 para todos los países.



2. Adoptar medidas urgentes que fomenten la capacidad mundial para fabricar miles de millones de dosis de vacunas y formar, contratar, pagar y proteger a los millones de trabajadores y trabajadoras de la salud que se necesitan para suministrarlas.



3. Garantizar que las vacunas, diagnósticos, pruebas y tratamientos para la covid-19 se proporcionen gratuitamente a toda la población mundial.



Finalmente, los líderes mundiales dijeron que: “solo una vacuna universal, que tenga los valores de la igualdad y la solidaridad en su epicentro, puede proteger a toda la humanidad y hacer que nuestras sociedades vuelvan a funcionar de forma segura. Por todo ello, ha llegado la hora de crear un valiente acuerdo internacional”.

Esta es la carta completa que firmaron políticos, profesores, exmandatarios y exprimeros ministros de diferentes países del mundo.



La humanidad hoy, en toda su fragilidad, está buscando una vacuna efectiva y segura contra la covid-19. Es nuestra mejor esperanza de poner fin a esta terrible pandemia mundial.



Instamos a los ministros de Salud de la Asamblea Mundial de la Salud a movilizarse urgentemente en favor de una vacuna universal contra esta enfermedad. Los Gobiernos y los socios internacionales deben unirse para crear una garantía mundial que asegure que, cuando se desarrolle una vacuna segura y eficaz, se produzca rápidamente a gran escala y se ponga a disposición de todas las personas, en todos los países, de forma gratuita. Lo mismo se aplica a todos los tratamientos, diagnósticos y otras tecnologías para frenar la covid-19.



Reconocemos que muchos países y organizaciones internacionales están avanzando hacia este objetivo, cooperando multilateralmente en la investigación y el desarrollo, la financiación y el acceso, incluidos los celebrados 8000 millones de dólares prometidos el 4 de mayo. Gracias a los incansables esfuerzos de los sectores público y privado y a los miles de millones de dólares de investigaciones financiadas con fondos públicos, muchas vacunas candidatas están avanzando con una rapidez sin precedentes y varias ya han iniciado la fase de los ensayos clínicos.



Nuestro mundo solo estará seguro cuando todos y todas podamos beneficiarnos de los avances de la ciencia y acceder a una vacuna, algo que supone un gran desafío político. La Asamblea Mundial de la Salud debe forjar un acuerdo mundial que asegure el acceso rápido y universal a vacunas y tratamientos de calidad garantizada en los que la necesidad se priorice por encima de la capacidad de pago.



Ya es hora de que los ministros de Salud renueven los compromisos que contrajeron en el momento de la fundación de la Organización Mundial de la Salud, en el que todos los Estados aceptaron proporcionar "el más alto nivel posible de salud como derecho fundamental de todo ser humano".



Ahora NO es el momento de permitir que los intereses de las empresas y Gobiernos más ricos se antepongan a la necesidad universal de salvar vidas ni de dejar esta tarea tan importante y ética a merced de las fuerzas del mercado. El acceso a las vacunas y a los tratamientos como bienes públicos mundiales va en beneficio de toda la humanidad y no podemos permitirnos que los monopolios, la competencia feroz y el nacionalismo miope se interpongan en nuestro camino.



Debemos tener siempre presente la advertencia que reza que quien olvida su pasado está condenado a repetirlo. Tenemos que aprender las dolorosas lecciones de una historia de acceso desigual en el tratamiento de enfermedades como el VIH y el ébola, pero también debemos recordar las victorias pioneras de los movimientos de salud, incluidos los y las activistas y defensores de la prevención contra el sida que lucharon por el acceso a medicamentos asequibles para todo el mundo.



Por ello, exigimos un acuerdo global sobre las vacunas, diagnósticos y tratamientos para la covid-19 implementado bajo el liderazgo de la Organización Mundial de la Salud que, aplicando ambas lecciones aprendidas:



1. Garantice el intercambio obligatorio en todo el mundo de los conocimientos, datos y tecnologías relacionados con la covid-19, además de la creación de patentes conjuntas y de libre acceso para todos los países. Se debe empoderar y permitir a los países hacer pleno uso de las salvaguardias y flexibilidades acordadas en la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública para proteger el acceso universal a los medicamentos.



2. Establezca un plan global y justo de fabricación y distribución rápida (totalmente financiado por las naciones ricas) para la vacuna y todos los productos y tecnologías en relación con la covid-19 que garantice precios de coste reales transparentes y se suministre según la necesidad. Es necesario comenzar a adoptar medidas urgentes que fomenten la capacidad mundial para fabricar miles de millones de dosis de vacunas y formar, contratar, pagar y proteger a los millones de trabajadores y trabajadoras de la salud que se necesitan para suministrarlas.



3. Garantice que las vacunas, diagnósticos, pruebas y tratamientos para la covid-19 se proporcionen gratuitamente a toda la población mundial. Hay que dar prioridad al acceso de los trabajadores y trabajadoras de primera línea, de las personas más vulnerables y de los países pobres con menor capacidad para salvar vidas.



En esta misión, no podemos dejar a nadie atrás. La OMS debe establecer una gobernanza democrática transparente que incluya a personas expertas independientes y a organizaciones socias de la sociedad civil, ambos elementos esenciales para consolidar la rendición de cuentas de este acuerdo.



Al hacerlo, también reconocemos la urgente necesidad de reformar y fortalecer los sistemas de salud pública en todo el mundo, eliminando las barreras para que tanto las personas ricas como las más pobres puedan acceder a la atención médica, las tecnologías y los medicamentos que necesitan, gratuitamente y en todo momento.



Solo una vacuna universal, que tenga los valores de la igualdad y la solidaridad en su epicentro, puede proteger a toda la humanidad y hacer que nuestras sociedades vuelvan a funcionar de forma segura. Por todo ello, ha llegado la hora de crear un valiente acuerdo internacional.



