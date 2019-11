Los difíciles días que atraviesa el presidente Iván Duque

Luego de las elecciones regionales del 27 de octubre, en las que el Centro Democrático, el partido de gobierno, perdió en las más importantes capitales, el presidente Iván Duque ha sentido la implacable acción de una oposición en el Congreso que intenta ponerlo contra la pared.



Son varios los hechos de una dimensión mayor que se han ido acumulando vertiginosamente. El más notorio es la caída de uno de sus hombres de absoluta confianza, el ahora exministro de Defensa Guillermo Botero. Y a la presión política se suma la protesta social, que en el horizonte tiene marcado el 21 de noviembre como un día crucial con el llamamiento a un paro nacional.

EL TIEMPO estableció, en fuentes cercanas al Gobierno, que el presidente Duque es consciente de la necesidad de hacer ajustes en los liderazgos de varios ministerios. Esto implica que muy posiblemente llegarán, además de un nuevo jefe a la cartera de Defensa, rostros frescos a otros despachos.



El primer mandatario tenía en mente hacer ajustes en el año 2020. Sin embargo, los últimos hechos políticos lo han hecho reflexionar sobre la necesidad de tomar estas decisiones antes de lo que se creía.



¿Qué perfiles busca ahora? El jefe de Estado quiere rodearse con gente de gran nivel técnico, pero también que tenga manejo político para capotear la situación actual.



Las encuestas de opinión publicadas recientemente reflejan que un segmento importante de la sociedad no aprueba su gestión. Según la más reciente de Invamer Gallup, desde mayo pasado el porcentaje de personas que creen que las cosas en Colombia están empeorando no baja del 70 por ciento.



Y desde el mismo mes, la desaprobación al desempeño del Presidente ha mostrado una tendencia al ascenso hasta llegar al 69 por ciento en la ultima medición, conocida esta semana que pasó.

Hay quienes piensan que atacando la labor del Presidente de la República van a lograr un fortalecimiento político. La realidad es una: nosotros no tenemos ninguna reelección al frente, y nos gusta escuchar las críticas, sobre todo, cuando son constructivas. #BaricharaConstruye pic.twitter.com/bslvZdtjB3 — Iván Duque (@IvanDuque) November 9, 2019

Aunque muchos presidentes digan que no gobiernan con las encuestas, estas cifras dificultan el sueño de cualquier mandatario.



A la dura calificación de la opinión pública se suman las críticas hechas por varios dirigentes políticos, que han ido en aumento en tono y frecuencia. La más sonora, sin duda, fue la del jefe del Partido Liberal, César Gaviria, el domingo pasado en entrevista con EL TIEMPO.



Para Gaviria, el país “no se siente interpretado, no ve al presidente Duque dedicado a resolver los problemas más importantes” y “lo que hay es un gobierno que evidentemente tiene poco dinamismo, que no tiene muchos propósitos” y “que está bregando a devolvernos a los temas del pasado”.

Oposición sonriente

Desde ‘la U’, partido declarado de gobierno, también hubo voces que salieron a pedir una “reorientación” del país, como la del senador Roy Barreras, autor de la caída del ministro Botero, tras la revelación de que en un bombardeo de las Fuerzas Militares contra una disidencia de las Farc murieron 8 menores reclutados a la fuerza por ese grupo criminal.



Ha sido el golpe más fuerte para Duque en lo que lleva de gobierno, solo comparable a la caída de la ley de financiamiento y al hundimiento de las objeciones a la Justicia Especial para la Paz. Botero, además de ocupar una de las carteras de mayor peso en el gabinete, es un persona muy apreciada por su mentor, el expresidente Álvaro Uribe.



Pero ¿qué pretende la oposición? “Hay en el Congreso una nueva mayoría que le está diciendo, en un claro mensaje, al Gobierno que reconduzca al país, que les ofrezca a los colombianos un acuerdo sobre temas: la implementación del acuerdo de paz en lugar de la destrucción de la paz, el restablecimiento de la seguridad y una agenda de recuperación social y económica”, dijo un Roy satisfecho, como muchos de los 67 congresistas que ya habían cantado en público su voto a favor de la salida de Botero.



Por si fuera poco, en el Capitolio empezó a correr la versión de que ahora irán por otros jefes de cartera más y entre ellos está el de Agricultura, Andrés Valencia, por la polémica regulación sobre la pesca de tiburones. De hecho, esta semana podría estarse radicando la petición de este recurso contra Valencia en la Cámara de Representantes.

Nuevo mindefensa

¿Qué desafíos tendrá el nuevo ministro de Defensa? El nuevo funcionario tiene unos retos enormes. En el terreno, estará en la contención del narcotráfico y de los grupos armados ilegales que se lucran de este delito y que, además, están metidos de lleno en otras rentas ilícitas como la minería ilegal.



Adicionalmente, su ascendencia sobre la tropa debe ser innegable, al igual que su conexión con la sociedad. Al fin y al cabo, en la opinión pública quedó la sensación de que el ministro no salió por la moción de censura, sino por no haberle informado al país que habían muerto menores en el bombardeo efectuado en Caquetá. Las Fuerzas Militares dicen que solo se enteraron de ese hecho en el debate en el Congreso.



También debe neutralizar la sensación de inseguridad existente, como lo evidencia la encuesta de Gallup: el 85 por ciento de los entrevistados creen que las cosas están empeorando en este aspecto.

Paro y reforma tributaria

A Duque aún le queda una dificultad más: el trámite en el Congreso de la llamada ley de crecimiento económico, que vendría a sustituir la ley de financiamiento que la Corte Constitucional tumbó recientemente y cuya vigencia vencerá –por disposición del alto tribunal– el próximo 31 de diciembre.



Por el momento, varios partidos políticos han manifestado su intención de realizarle modificaciones al proyecto de ley que presentó el Ministerio de Hacienda, y lo más seguro es que esa norma sea otra oportunidad para que las colectividades le ‘midan el aceite’ al Ejecutivo.



En los últimos días, tres partidos grandes en el Congreso –el Liberal, ‘la U’ y Cambio Radical– han coincidido en temas como el rechazo a la permanencia del ministro Botero y el apoyo a su propio candidato a magistrado del Consejo Nacional Electoral, que será elegido esta semana.

Este sábado, el presidente Iván Duque insistió en su defensa de los avances sociales del Gobierno Nacional. Foto: Presidencia

Se trata del aglutinamiento de una fuerza de oposición en el Congreso que ven a un jefe de Estado débil y quieren aprovechar el momento. Duque lo sabe y dice que sus contradictores actúan de una manera “vampiresca políticamente”.



Aunque al cierre de esta edición no era claro cuándo vendrían los ajustes en el gabinete, estos podrían darse antes del 21 de noviembre, una fecha que ahora ocupa la discusión de la agenda pública por el paro nacional.



Para algunos, este busca ir más allá de justas reivindicaciones laborales. El expresidente Álvaro Uribe, por ejemplo, cree se trata de una estrategia para desestabilizar la región. “El paro convocado para el 21 de noviembre hace parte de la estrategia del Foro de São Paulo que intenta desestabilizar a las democracias de América Latina, secundado por grupos opositores cuyo propósito ha sido bloquear al gobierno del presidente Iván Duque”.



Cierto o no, el hecho es que Duque atraviesa hoy los días más difíciles desde que llegó a la Casa de Nariño, hace 15 meses.

POLÍTICA