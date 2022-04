El proceso para elegir al siguiente contralor general de la República sigue avanzando en el Congreso y este martes se conoció la lista de 10 nombres de la que saldrá el sucesor de Felipe Córdoba.



La Secretaría del Senado anunció que “una vez culminado el proceso de selección de los 10 candidatos” para ocupar el cargo, se permitía relacionar los nombres de los aspirantes seleccionados, el cual realizaron algunas comisiones accidentales del Congreso que se reunieron en la tarde de este martes.



(Le puede interesar: ¿Por qué votar en Colombia no es obligatorio?).

El Secretario General del @SenadoGovCo una vez culminado el proceso de selección de los 10 candidatos a ocupar el cargo de Contralor General de la República, se permite relacionar los nombres de los aspirantes seleccionados. A continuación compartimos el listado.👇👇 pic.twitter.com/SaT7iy5bqX — SecretaríaSenado 🇨🇴 (@SecreSenado) April 27, 2022

Gregorio Eljach Pacheco, secretario general del Senado de la República, firmó el comunicado que presenta los candidatos para llegar a la Contraloría.



Según las normas, hay varios filtros para la selección del jefe del ente de control fiscal, entre los cuales hay un proceso reglado por una institución universitaria y también tienen participación comisiones del Congreso.



(Además: Ministro de Defensa: ‘Disidencias de Farc son una amenaza’).



En este sentido, las instancias legislativas seleccionaron la siguiente lista:



- Luis Fernando Bueno González

- Andrés Castro Blanco

- Mónica Elsy Certain Palma

- Juan Carlos Gualdrón Alba

- Carlos Fernando Pérez Gelvez

- Luis Carlos Pineda Téllez

- Aníbal José Quiroz Monsalvo

- María Fernanda Rangel Esparza

- Luis Alberto Rodríguez Ospino

- Víctor Andrés Salcedo Fuentes



De acuerdo con la reglamentación, el siguiente servidor debe ser elegido en el primer mes del Congreso que asume el próximo 20 de julio.



(No deje de leer: Petro cuestiona el apoyo a Gutiérrez: 'El verdadero liberalismo no es así').



POLÍTICA