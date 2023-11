Los detalles de la reunión del presidente Petro con representantes conservadores

El Partido Conservador ha querido dejar claro que oficialmente no se han reunido con el presidente Gustavo Petro. Lo de este miércoles, como hizo énfasis la colectividad, fue cuestión de algunos representantes que fueron invitados a Casa de Nariño.



“Nuestra bancada en el Congreso no ha asistido a reuniones con presidencia de la república hoy. La visita fue de un grupo de representantes. El partido Conservador no apoya la reforma de la salud”, dijo la colectividad en un trino.



Y es que la reunión ha causado polémica en la colectividad. En la mañana de este miércoles se conoció que algunos representantes azules se iban a reunir con el presidente Petro. Incluso se hizo énfasis en que el mandatario había corrido la hora de salida hacia Dubai, donde asistirá a la COP 28, para asistir.



El encuentro se daba después de que varios conservadores se quedaron en la plenaria del martes a pesar de que buena parte se había plegado a la táctica de intentar romper el quórum para frenar el debate de la reforma de la salud.



Aunque esos representantes votaron no, siguiendo la orden de bancada –emitida desde el semestre pasado-, su presencia en el recinto de la Cámara terminó siendo favorable a los intereses del Gobierno. Por eso, la invitación de los congresistas se leía en clave de que el Ejecutivo se estaba asegurando que los azules siguieran en su silla, así digan no a la iniciativa.



En la previa, varios de los representantes conservadores azules consultados por EL TIEMPO confirmaron que eran pocos los convocados por presidencia e incluso expresaron su molestia con el grupo que se habría quedado en la sesión y que terminó permitiendo que el proyecto de reforma de la salud tuviera un amplio avance.



No había claridad sobre la lista de los que irían a presidencia sino sobre la hora del encuentro. Al final fueron seis los que estuvieron con el presidente: los representantes Wadith Manzur, Juan Loreto Gómez, Alfredo ‘Ape’ Cuello, Ingrid Sogamoso, Nicolás Barguil y Fernando Niño.



El encuentro no duró más de 20 minutos. Comenzó sobre las 11 de la mañana y ya a las 11:20 el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, estaba saliendo de afán para asistir a la Comisión Primera de Senado, donde se debatía la ley estatutaria para la jurisdicción Agraria.

Los representantes azules salieron detrás de él, aunque lo hicieron por la puerta en la que no estaba la prensa apostada. Luego estos darían su parte de lo que fue la reunión exprés con el presidente Petro. Fue la segunda vez en menos de un mes que el primer mandatario se reúne con contrarios a la reforma de la salud, aunque en esta ocasión fue mucho menos tiempo que con el uribismo.



Frente a cómo fue el encuentro, los dos voceros designados, Ape Cuello y Fernando Niño, coincidieron en que la reunión tuvo como punto central la reforma de la salud. Brevemente habrían departido sobre el proyecto.



El mandatario, señalaron los voceros, insistió en la importancia de la iniciativa y en la búsqueda de apoyos para esta. Sin embargo, estos habrían recalcado que hay una orden clara del partido que les impide dar votos positivos al proyecto. “Manifestamos que no la acompañaríamos por una decisión de bancada. Hay unas líneas azules que tenemos que defender”, dijo Niño.



Luego el diálogo pasó al resto de reformas que tiene el gobierno Petro. Frente a estos temas, los azules que asistieron mostraron que hay mayores posibilidades de acompañar los textos. Sin embargo, de acuerdo con los voceros, habrían hecho saber al presidente la necesidad de diálogo para poder sacar adelante dichas iniciativas.



El encuentro fue breve. Sin embargo, dejó en el ambiente un posible acercamiento hacia un grupo variopinto de representantes conservadores para destrabar la reforma de la salud. Sin embargo, uno de los consultados por este diario dijo que solo se trató de un diálogo breve con aquellos representantes que ostentan alguna dignidad o relevancia en Cámara.



Para esto señalaron que Fernando Niño es el vicepresidente de la Cámara, Wadith Manzur es el presidente de la Comisión de Acusación, y así como los otros representantes también juegan un papel relevante en la Cámara.