Los detalles de la reunión del presidente Petro con los 17 gobernadores 'lejanos' 

Un mes después de haberse reunido con los gobernadores que catalogó “de gobierno”, el presidente Gustavo Petro hizo los mismo con 17 de los que denominó de oposición o cercanos a sus contrarios.

Los convocados a esta reunión fueron Andrés Julián Rendón Cardona, Antioquia; Eduardo Ignacio Verano de la Rosa, Atlántico; Luis Francisco Ruiz Aguilar, Caquetá; Elvia Milena Sanjuán Dávila, Cesar; Erasmo Zuleta Bechara, Córdoba; Jorge Rey, Cundinamarca; Jairo Alfonso Aguilar, La Guajira; Juvenal Díaz, Santander; Adriana Magali, Tolima; entre otros.



Asimismo, estuvo Rafael Martínez, del Magdalena y elegido por Fuerza Ciudadana. Este tiene la particularidad de que fue invitado en el primer grupo, pero no pudo ir por causa de las tensiones en el escrutinio en Santa Marta.



Aunque Martínez ha estado ubicado en el grupo de afines, también su grupo político ha expresado en tiempos recientes críticas al Gobierno por su poca gestión en el caso de la capital del Magdalena, donde un juez revocó la inscripción del candidato del Fuerza Ciudadana, Jorge Agudelo, y le quitó la victoria. En su lugar, la credencial de ganador se la dio a Carlos Pinedo, figura cercana a las fuerzas tradicionales del departamento.



El encuentro del Presidente con los 17 gobernadores fue ayer en Casa de Nariño y tuvo la misma dinámica que el primero. El grupo de mandatarios fue llegando, y tuvieron breves palabras con la prensa. Luego subieron para reunirse a puerta cerrada. La cita fue a las 3 de la tarde y comenzó de forma puntual.



La mayor diferencia con la reunión de hace un mes fue el clima del inicio. Mientras que las declaraciones de los afines iban en un tono de celebración por haber sido convocados, en el encuentro de ayer hubo algunas tensiones desde el comienzo. Algunos gobernadores, como el de Antioquia, Julián Rendón, tuvieron declaraciones duras frente algunas situaciones de la actualidad política.



“Yo realmente pienso que la ‘paz total’ es una más de esas contemporizaciones que ha hecho de tiempo atrás Colombia con los criminales, eso lo único que hace es ser germen de nuevas oleadas de violencia”, dijo Rendón. En un tono menos fuerte se manifestó Dilian Francisca Toro, que expresó su preocupación por los temas de seguridad en su región.

Mismo clima a la salida

Las diferencias se mantuvieron evidentes a la salida de la reunión. “Sentí que lo que planteé yo y muchos de mis compañeros no tuvo respuesta”, dijo Julián Rendón, que añadió que en temas como seguridad o minería no hubo respuesta a los casos concretos de su departamento, sino que quedó en un nivel muy teórico.



No obstante, Rendón destacó que este espacio fue “un primer diálogo”. “Es el primer camino para trabajar en la línea institucional que exige la sociedad colombiana”, agregó el gobernador electo de Antioquia.



Dilian Francisca Toro fue la otra gobernadora que tomó la vocería tras el encuentro. “Fue un encuentro muy productivo”, fue categórica la gobernadora electa del Valle del Cauca, que afirmó que este encuentro fue importante porque estos espacios sirven para “dejar atrás los problemas que hubo en campaña y otras cosas”.



“Esta reunión ha hecho posible que podamos unirnos más y escuchar las prioridades del Gobierno Nacional. También las prioridades que tenemos en las regiones y vamos a concertar”, añadió Toro. En diálogo con EL TIEMPO, reveló que el Presidente “dijo que había que priorizar en educación, transición energética, ferrocarriles y vías terciarias”.



Otro de los presentes, el gobernador electo del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, comentó: "Fue una reunión de tres horas. Una introducción de los funcionarios donde hablaron de que hay recursos", señaló, que destacó el mensaje de unidad que el presidente dio: "Básicamente habló mucho de los territorios y de la parte ambiental. Habló mucho de la Guajira y de las energías limpias":



Por el Gobierno habló la consejera de las regiones, Sandra Ortiz. Hizo énfasis en un mensaje de unidad. “Afuera estamos a punto de una guerra mundial, y nosotros debemos unirnos como país”, dijo la funcionaria, que hizo énfasis en la necesidad de un trabajo mancomunado: “No hay gobernadores ‘rojos’, ‘amarillos’ o ‘verdes’. Somos un solo país “.