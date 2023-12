Los detalles de la proyección de Matarife por el Centro de Memoria Histórica

Desde el pasado viernes se comenzó a mover una imagen publicitaria, con los logos del gobierno de Gustavo Petro y del Centro Nacional de Memoria Histórica, en la que se invitaba a una proyección del controvertido documental Matarife en el auditorio del Centro Cultural Gabriel García Márquez. La imagen fue difundida por el propio autor de la obra, Daniel Mendoza Leal.

El material videográfico ha generado más de una polémica debido a los duros señalamientos que hace en contra del expresidente Álvaro Uribe y el material inexacto que hay en este. Incluso, hay una sentencia de la Corte Constitucional en la que se ordenó rectificar varias aseveraciones hechas que no tienen respaldo.



Por esta misma razón fue que generó un amplio rechazo el anuncio de una proyección de ‘Matarife’ con un supuesto apoyo del gobierno. Ante la polémica, Mendoza tuvo que salir a aclarar en sus redes que iba a ser una función privada.



Más allá de lo anunciado por Mendoza, en ninguna de las redes del Centro Nacional de Memoria Histórica se difundió invitación alguna para dicha proyección. Sin embargo, desde la entidad se aclaró que sí era cierta la proyección, pero señalan que no es como se ha dicho en redes sociales.



Fuentes del CNMH le dijeron a este diario que el que buscó el espacio fue el propio Mendoza, que hace dos semanas se acercó a la entidad para buscar información relacionada con el fenómeno paramilitar. Fue en esta solicitud que le ofreció mostrar el documental que tenía.



Según voces dentro de la entidad, Mendoza acordó hacer una muestra privada del controvertido documental con los investigadores del centro. Supuestamente, de acuerdo con lo dicho por el CNMH, esta muestra iba a servir para que estos analizaran el material y si este servía de alguna forma para la labor que realizan.



A esto añadieron que es un procedimiento ordinario que hacen con los investigadores que se acercan al Centro Nacional de Memoria y que buscan que sus producciones sean tenidas en cuenta. Según explicaron, lo de este miércoles no quiere decir que se le estuviese dando validez al material audiovisual que presentaría Mendoza sino es el procedimiento que se hace con cualquier proyecto que se le propone a la entidad.



Incluso, señalan que esta es la razón de que en ninguna red o medio oficial de la entidad se hubiese difundido material alguno relacionado con dicha proyección. Los investigadores de la entidad tuvieron una invitación privada, que fue la difundida por Mendoza en sus redes sociales.



Ante la controversia, se pensó inicialmente en que se iba a cancelar la presentación, pero al final se anunció que cada uno de los grupos tendrá una visualización del material pero por separado. Ya no será de la forma planteada inicialmente y que Daniel Mendoza hizo pública y extendió a sus seguidores.