La larga lista de rifirrafes de Claudia López con el Gobierno Nacional

Este miércoles la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, volvió a lanzar pullas contra el Gobierno Nacional. Esta vez por cuenta de las vacunas contra el covid-19.



Dijo que la ciudad lo que necesita son más vacunas y menos papeleo. “Hoy Bogotá lleva más de una semana sin segundas dosis de Moderna, así sacan un decreto diciendo que se puede alargar la dosis; eso puede decir el decreto pero, el covid-19 dice otra cosa. El covid no se ajusta al decreto, al covid no le importan ni los decretos, ni los pasaportes, ni los certificados. Lo único que detiene el coronavirus es la vacuna”, señaló la mandataria.



Y, por supuesto, que desde la Casa de Nariño le respondieron. Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), le dijo: "Que bueno es criticar y qué difícil gestionar. A Bogotá se han asignado 6.787.550 dosis, tiene segundas dosis de Sinovac que no ha aplicado, vacunas de Pfizer y va lento el proceso, ¿qué le hace falta?, no ha reportado a plataforma las vacunas que dice haber aplicado".



Este último rifirrafe entre el Gobierno y Claudia López por el pasaporte covid, es solo uno más en una larga lista de peleas políticas.



Hay que recordar que las peleas entre la alcaldesa Claudia López y el Gobierno Nacional no son nada nuevo. La pandemia, sin duda, ha sido uno de los ejes centrales de debate.



“Sobre mi cadáver le abren el aeropuerto el Dorado”, dijo en su momento de la mandataria los bogotanos ante la propuesta de la Casa de Nariño de abrir el aeródromo en el marco de la reactivación económica en medio de la pandemia.

Claro que también han tenido desavenencias en lo que tiene que ver con las unidades de cuidados intensivos, por los respiradores, por las cuarentenas, por el manejo de la pandemia en general.



“En este país tenemos que dejar de tener pleitesía con la Presidencia”, también fue otro de los reclamos de la alcaldesa.



En el marco de las jornadas de protesta también ella ha estado a la vanguardia a la hora de las discusiones. “Ni Policía ni Esmad tienen para quitarles ojos a nuestros jóvenes”, dijo.



Y en lo que tiene que ver con los migrantes tampoco se ha quedado callada. “A los venezolanos todo se les ofrece. Qué garantías tenemos los colombianos. Primero asesinan y luego roban”, dijo en su momento generando todo un debate con el Gobierno Nacional y con otros sectores del país.



Mientras tanto, desde la Casa de Nariño está claro que el presidente Iván Duque no sale a responderle los cuestionamientos y pullas de la alcaldesa. Dependiendo del tema las respuestas corren por cuenta de los funcionarios.



Orillas diferentes

Es claro que políticamente hablando la alcaldesa y el Gobierno del presidente Iván Duque están en orillas diferentes. Ella está ubicada en el centro izquierda y Duque al otro extremo.



Pero también es un hecho que la alcaldesa siempre ha sido una mujer que no le teme a la controversia y a decir lo que piensa. No en vano en más de una ocasión ha tenido que retractarse de sus declaraciones.



"La alcaldesa es prisionera de un ego y una arrogancia insoportables. Ella se cree por encima de todos los demás y no acepta que es ineficiente. Además, no ha gobernado un solo día porque siempre está en campaña política, razón por la cual la Ciudad está al garete, manga por hombro. A la Alcaldesa le quedó grande gobernar”, dijo el senador uribista Ernesto Macías.