Los cuatro jefes del Eln que Colombia ha pedido en extradición a Cuba

Esta semana el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, denunció una nueva acción criminal atribuida al grupo guerrillero Eln y advirtió que "no habrá diálogos con el Eln" hasta que cumplan con unas exigencias. Sin embargo, Pablo Beltrán, uno de los cabecillas del Eln, advirtió que sí ha habido diálogos, algunos indirectos y todos confidenciales, con personas cercanas al Gobierno.



(Puede leer: Ministro de Defensa sigue en la UCI con soporte ventilatorio)

"Quiero denunciar públicamente que el Eln secuestró y, al parecer, asesinó al concejal del partido Liberal en Argelia, Cauca, Fermiliano Meneses. La voluntad de paz se expresa con hechos concretos en Colombia, no con discursos desde Cuba", señaló el Comisionado de Paz.



Además, el funcionario agregó que “mientras el Eln no cumpla con las condiciones de liberar a los secuestrados en su poder y cesar sus acciones criminales, no habrá diálogos con el Eln. Actualmente no hay nadie autorizado por el gobierno nacional para establecer contactos con ese grupo guerrillero".

Mientras el Eln no cumpla con las condiciones de liberar los secuestrados en su poder y cesar sus acciones criminales, no habrá diálogos con el Eln FACEBOOK

TWITTER

De este modo queda claro que el Gobierno no se sentará a negociar hasta que el Eln cumpla con la exigencia de liberar a los nueve secuestrados que están en su poder y que cese con los actos terroristas.



(Lo invitamos a leer: La influencer colombiana que triunfó en redes por hablar de política)



Sin embargo, luego de las afirmaciones del Gobierno, Pablo Beltrán volvió a insistir en que siempre han tenido "el hilo conductor de mantener la posibilidad de reabrir la mesa de diálogos, es la idea”



De hecho agregó que directamente "con personas del gobierno no hemos hablado, pero sí distintas personalidades cercanas nos han ayudado, también delegados de la comunidad internacional".



Por su parte, Ceballos afirmó que “quien dinamitó cualquier posibilidad de diálogo con el Eln fue el propio Eln con el asesinato de los 22 cadetes de la Escuela General Santander. Ellos son los culpables si no hay avances en un proceso de paz. El Eln defraudó la confianza puesta en ellos por Cuba y los garantes del proceso de paz. Son ellos quienes tienen en dificultades al gobierno cubano”.



(Le sugerimos: ¿Por qué el partido Farc va a cambiar su nombre?)



Incluso el Gobierno reiteró que le solicitaron a Cuba la extradición de los cabecillas del grupo guerrillero Eln, pero que a la fecha no ha recibido ninguna respuesta de Cuba. Se trata de:

Víctor Orlando Cubides

El Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia solicitó la extradición de alias Pablo Tejada o Aureliano Carbonell desde octubre del año 2019, por los siguientes delitos:



• Concurso de delitos de rebelión

• Terrorismo

• Homicidio simple, múltiple y lesiones personales múltiples

Israel Ramírez Pineda

El Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia solicitó la extradición de alias Pablo Beltrán, Helio o Julio desde octubre del año 2019, por los siguientes delitos:



• Concurso de delitos de rebelión

• Terrorismo

• Homicidio simple, múltiple y lesiones personales múltiples

Juan de Dios Losarazo Astroza

El Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Arauca solicitó la extradición desde julio del año 2019, por el delito de:



• Terrorismo

Nicolás Rodríguez Bautista

El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia solicitó la extradición de alias Gabino, Don Pedro o Germán desde el 20 de enero de 2020, por el de delito de:



• Secuestro simple agravado.

Por su parte, el presidente Iván Duque advirtió esta semana que su Gobierno seguirá solicitando la extradición de los jefes del Eln, miembros del Comando Central (Coce) del Eln, que son responsables del atentado terrorista perpetrado, hace dos años, en Bogotá, contra la Escuela de Cadetes ‘General Santander, de la Policía Nacional.



(Lo invitamos a leer: 'Colombia está en grupo de elegibles que recibirá vacuna en febrero')



“No vamos a dejar de buscar a esos responsables, y seguiremos solicitando la extradición de quienes, cobardemente, conocieron de semejante acto criminal y pretendieron después escurrir el bulto”, precisó el Jefe de Estado.



Y subrayó que “las autoridades ya tienen las órdenes de captura, ya hay circulares rojas, y Colombia no cesara en la búsqueda de esos responsables”.

POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET