Los candidatos que tiene Duque para la Procuraduría y la Defensoría

En los próximos días el Congreso deberá escoger a los nuevos titulares para la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.



Y en esta escogencia, la Casa de Nariño juega un papel clave, pues en lo que tiene que ver con la Defensoria, es el presidente Iván Duque quien define los tres nombres que serán enviados al Legislativo para que decida. Mientras tanto en el Ministerio Público, el jefe de Estado manda uno de los tres nombres que integran la terna.

¿Pero en quiénes está pensando el Gobierno para candidatizar?

En lo que tiene que ver con la Defensoría del Pueblo, si bien la terna tiene su origen en el Ejecutivo, el partido de ‘La U’ espera que ese cargo se le mantenga como cuota suya.

No en vano esa colectividad se declaró como partido de Gobierno.



En ese sentido, ‘La U’ le ha enviado varios nombres al presidente Duque. A la Casa de Nariño han enviado las hojas de vida de su secretario general Álvaro Echeverri, la de la exdirectora administrativa de la Cámara Carolina Carrillo; y la del exmagistrado Angelino Lizcano.



También a última hora envió el nombre de Elizabeth Martínez, secretaria de la Comisión Tercera del Senado.

Pero una cosa piensa ‘La U’ y otra el Gobierno.



Por eso en la Casa de Nariño también están mirando sus propios nombres. Con insistencia se escucha el del director ejecutivo de la Federación de Departamentos, Carlos Camargo.



Él exmagistrado del Consejo Nacional Electoral goza del aprecio del Partido Conservador y tiene amigos en el Congreso.



Inicialmente, se habían mencionado los nombres de la ministra de Cultura, Carmen Vásquez, y de la consejera Nancy Patricia Gutiérrez. Sin embargo, las dos les han asegurado a personas cercanas que al asunto, por ahora, no es de su interés.



Pero también trascendido que el presidente Duque está muy interesado en tener mujeres en la terna. La ley obliga a que no todos los integrantes de la terna sean del mismo género.



El defensor del pueblo es elegido de una terna presentada por el presidente de la República a la Cámara de Representantes.Pero hasta ahora el presidente Duque todavía no ha decidido.

La Procuraduría

El procurador general es elegido por el Senado de una terna integrada por un candidato del Consejo de Estado, otro de la Corte Suprema de Justicia y otro del presidente de la República.



Las altas cortes esperan tener definidos sus integrantes de la terna a más tardar la segunda semana de agosto. El presidente todavía no ha dado puntadas al respecto, pero es un hecho que se conocerá posterior a los de las cortes.



Insistentemente se ha mencionado el nombre de la actual ministra de Justicia, Margarita Cabello, quien sería la persona con el guiño presidencial.



Ella fue presidenta de la Corte Suprema, viene de la costa Atlántica y tiene amigos en el Congreso.



De todas maneras, quienes conocen a Duque saben que él se sentará a examinar las hojas de vida de los aspirantes y tras una revisión minuciosa enviará sus candidatos, pero todo indica que solo cuando falte poco tiempo para que se cumpla el plazo.



