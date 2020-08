Los beneficios vigentes que aún puede aprovechar por emergencia

La pandemia del coronavirus llegó al mundo sin previo aviso y con esta una crisis económica para todos los países. En Colombia, el Gobierno, el sector privado y los mandatarios locales han unido esfuerzos para enfrentar la pandemia del país.

Aquí le contamos cuáles son los alivios del Gobierno que usted todavía puede aprovechar.



Ayudas a los más vulnerables

Ingreso Solidario

Las personas que no reciben ninguna transferencia del Estado, reciben un beneficio de $160.000 mensuales, y así será hasta junio de 2021.



La selección de los beneficiarios fue realizada por el DNP teniendo en cuenta la információn más actualizada de la base de datos del Sisbén, DPS, MinTrabajo, MinSalud y MinHacienda.



Si requiere mayor información de este programa puede comunicarse a través de los canales oficiales del programa:



Sitio web: https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/ (allí, con el número de cédula, puede verificar si está incluidos en las ayudas).

Correo electrónico para resolver dudas: ingreso.solidario@prosperidadsocial.gov.co

Líneas oficiales de Prosperidad Social: 018000951100 (a nivel nacional) y (1) 5954410, en Bogotá.



Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor

El presidente Duque anunció este miércoles que la estrategia Jóvenes en Acción, que apoya a los jóvenes en condición de pobreza y vulnerabilidad para que puedan continuar sus estudios técnicos, tecnológicos y profesionales, se ampliará en 140 mil nuevos cupos.



(Conozca los requisitos para ser parte del programa haciendo clic aquí)



En cuanto al programa Colombia Mayor, dirigido para las personas mayores de 70 años, reciben una transferencia monetaria excepcional y recibirán ($160.000), recursos que están disponibles para su cobro desde el jueves 30 de julio de 2020, hasta el martes 18 de agosto de este año.

Devolución del IVA para los más vulnerables

Las familias de menores ingresos reciben recursos que alivian el impacto del impuesto que grava el consumo de productos y servicios de las personas más vulnerables.



La devolución es de $75.000 y se hará cada dos meses por medio de consignación directa o pago electrónico. Con esto, señala el Gobierno "se beneficiaran los 700 mil hogares más pobres de Familias en Acción y 300 mil de la lista de priorizados del programa Colombia Mayor".



(Haga clic aquí para verificar si usted es beneficiario)

Colegios públicos inician segundo semestre con clases no presenciales

Alivios del Icetex

El Plan de Auxilios Educativos de Icetex está dirigido a usuarios que necesitan alivios en su flujo de caja actual y también a quienes continúan con sus estudios en el segundo semestre de 2020 y requieren este apoyo.



Las ayudas son:



- Período de gracia en cuotas de créditos vigentes (dirigido a usuarios que requieran la interrupción de pagos hasta el mes de diciembre, ya sea que estén disfrutando del beneficio o lo soliciten por primera vez. Esto no generará intereses).



- Reducción transitoria de intereses al valor del IPC (dirigido a usuarios de estrato 1, 2 o 3, que no son beneficiarios del subsidio a la tasa, y que renuevan su crédito para el segundo semestre de 2020, o que acceden por primera vez a un crédito).



- Ampliación de plazos en los planes de amortización (dirigido a usuarios que necesitan un alivio a su flujo de caja actual, y que estén en etapa de estudios o de amortización)



- Otorgamiento de créditos sin deudor solidario 2020-2 (personas de estratos 1,2 y 3 afectadas por la ocurrencia de la pandemia, así como estudiantes focalizados por su trayectoria académica y condiciones socioeconómicas particulares a través de Fondos de Garantías constituidos por Icetex e Instituciones de Educación Superior pueden tener acceso a crédito educativo sin codeudor).



(Para consultar los detalles puede hacer clic aquí)



Quienes deseen solicitar los auxilios pueden hacerlo a través de una línea telefónica exclusiva, a la que se accede en los números 01 8000 916 821 en todo el país y 7467018 en Bogotá, y de acuerdo con la evaluación de la situación particular de cada solicitante, se le orientará sobre la medida que mejor aplica para su caso particular.

Estudiantes e instituciones educativas

Los estudiantes, prioritariamente de estratos 1 y 2, pueden pedir apoyo a la financiación de un porcentaje del valor de la matrícula de las Instituciones de Educación públicas. Este descuento es directamente dado por las universidades.



Además, hay una línea de crédito para la financiación de la matrícula de los estudiantes con mayor condición de vulnerabilidad de las Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.

Subsidios para la compra de vivienda

Hasta el 2022 estarán disponibles 200 mil subsidios para la compra de vivienda nueva, 100 mil de ellos para familias que ganan hasta 4 salarios mínimos interesadas en comprar vivienda social. Los otros 100 mil serán para hogares de cualquier nivel de ingreso que quieran una vivienda No VIS, cuyo precio no supere los 500 salarios mínimos, es decir, $489 millones.



(Puede conocer los detalles aquí)

Economía y el empleo

Servicios públicos

El precio de la energía no tendrá variación al alza en lo que resta del 2020. Esto no significa que no se puedan presentar aumentos en las facturas asociados a un mayor consumo o a otros cobros no relacionados con el servicio.El servicio de acueducto y alcantarillado no podrá sufrir incrementos en la tarifa hasta el 31 de agosto.

(Puede ampliar la información aquí)





Subsidios a la nómina

Hasta agosto de 2020 los beneficiarios no solo podrán ser las personas jurídicas, sino también las personas naturales (con más de 3 empleados reportados en el Pila), consorcios y uniones temporales que demuestren haber tenido una disminución mínimo de 20% en su facturación por la crisis, entre otros.



El Gobierno busca extender este alivio, mediante un proyecto de ley que radicará en el Congreso, hasta diciembre.

Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP)

El PAP es un único aporte estatal con el fin de contribuir al pago de la prima de los trabajadores que ganen entre un salario mínimo y un millón de pesos. Las postulaciones se realizarán durante el mes de julio de 2020. "Las entidades financieras podrán recibir nuevas postulaciones, cuando se trate de potenciales beneficiarios que no se postularon o no fueron recibidas sus postulaciones por no haberse postulado concurrentemente al Programa de apoyo al empleo formal -PAEF desde el 21 hasta el 26 de agosto de 2020", advierte el Ministerio de Hacienda.(Conozca los detalles aquí)

Líneas de crédito para proteger el empleo de las empresas más afectadas

Las Mipymes y trabajadores independientes pueden ser parte del Programa ‘Unidos por Colombia’, del Fondo Nacional de Garantías, para que puedan mantenerse y reinventarse en medio de las dificultades que atraviesan por la pandemia. Además, las empresas y emprendedores pueden acceder a 19 líneas de crédito preferenciales.



También pueden acceder a línea de garantía 'Gran Empresa' y 'Sectores más Afectados Gran Empresa'.



Puede consultar los detalles en el Fondo Nacional de Garantías.



Comercio, Industria y Turismo

El Gobierno Nacional anunció las siguientes medidas de alivio para el sector de comercio y turismo, las cuales estarán vigentes hasta el 31 de diciembre:



- Exención del IVA para todos los servicios turísticos y hoteleros.



- Se suspenderá de manera temporal la sobretasa de energía para alojamientos, parques temáticos y de recreación.



- Se eliminará el anticipo de renta para agencias de viajes y transporte aéreo y se aplaza la contribución parafiscal con el fin de darle caja a este sector en el segundo semestre.



- Los restaurantes, heladerías, panaderías, pastelerías, etc. que operan como franquicias estarán exentos del pago del IVA y del impuesto al consumo.



- Se bajó el 25 % del anticipo en renta para el sector de confecciones, calzado, muebles y eventos.

Trabajadores de la salud

Seguro de vida para para trabajadores de la salud

El Gobierno lanzó una cobertura del seguro de vida para 585 mil trabajadores del sector sanitario. Esta medida cubre a todos los trabajadores que fallezcan producto de coronavirus. Es sin costo, sin pre-existencias, sin límite de edad de ingreso y sin tiempo de permanencia. Además, cubre retroactivamente al 2 de marzo y hasta el 31 de diciembre del 2020. Son 10 millones de cobertura y será administrado por Fasecolda en el que participan las aseguradoras privadas

Hoteles para alojarse

Los trabajadores de la salud que atienden a pacientes con covid-19 pueden inscribirse a la plataforma Nos Cuidan, y ser parte del programa 'Por los que nos cuidan', una iniciativa del Fondo Nacional de Turismo (Fontur).

Alivios sector telecomunicaciones

El Gobierno expidió el Decreto 658 que alivia las cargas económicas de los medios de televisión y radio públicos y abiertos, con el que esperan proteger los empleos de la industria, que debido a la emergencia, tienen grandes dificultades para cumplir con sus obligaciones.(Conozca los alivios en detalle aquí)

Alivios sector transporte

El Ministerio de Transporte y Bancóldex diseñaron un crédito preferencial dirigido al mantenimiento de la liquidez de las empresas mientras se supera la coyuntura actual.(Conozca aquí las siguientes condiciones)

Los que ya no están vigentes

- Exención de IVA para los planes de celular (estuvo vigente hasta el 13 de agosto de 2020).



- Ayudas para arrendatarios y arrendadores, contemplados en el decreto 579 de 2020.



- Líneas de crédito que apalanquen el pago de nómina de Jardines y Colegios privados y de Instituciones de Educación Superior.



- Programa de auxilio a los trabajadores en suspensión contractual



- Subsidios a la nómina empresarial



- Plazo de pago diferido de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo



- Estrategia 'Los museos cuentan'.

