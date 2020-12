Los argumentos de Claudia López en su pelea por las vacunas de covid

Una serie de trinos ha puesto en los últimos días la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, luego de que este miércoles fuera sancionada la ley de la vacunas por el presidente Iván Duque, tras ser aprobada en el Congreso, la cual establece mecanismos para facilitar el acceso a la inmunización contra el covid-19 y contra otras enfermedades en el futuro que requieran la vacunación.



“Gracias a esta ley, Colombia tiene una nueva capacidad, una capacidad moderna para enfrentar esta situación y que hagamos las adquisiciones no solamente a través de los vehículos multilaterales de Covax, sino también a través de los mecanismos bilaterales que se han llevado a cabo en todos los lugares del mundo donde hemos visto avances significativos”, indicó Duque este miércoles.



Los trinos han sido duramente respondidos por el Gobierno Nacional, que ha expuesto sus razones por las que no está de acuerdo con las críticas de la mandataria local.



En un primer trino, López aseguró que esta ley libera a farmacéuticas de toda responsabilidad por efectos secundarios de vacunas de covid-19.



"El Gobierno Nacional aprobó una ley de vacunación que libera a farmacéuticas de toda responsabilidad por efectos secundarios de vacunas covid-19. Lo menos que se les debe exigir a cambio es que liberen las patentes para que se garantice acceso universal a la humanidad en equidad", escribió en Twitter.



En un segundo trino, la alcaldesa aseguró que las vacunas son gratuitas en el país y que no se necesitaba una ley para que así fuera con la vacuna para el covid-19.



"Las vacunas son gratuitas en Colombia, no se necesitaba una ley para decir lo mismo sobre la vacuna del covid-19. La ley se hizo para liberar de responsabilidad a las farmacéuticas, pero no se les exigió liberar las patentes y tampoco hay certeza sobre el Plan de Vacunación covid-19", trinó.



Ante ello, el ministro de Salud le respondió advirtiendo que sí se necesitaba esa ley, pues no son gratuitas para toda la población.



"Si se necesitaba, alcaldesa. En efecto, la Ley 1373 de 2010 determina la gratuidad solo para niños de 0 a 5 años. De hecho, para la vacuna contra VPH fue necesario expedir la Ley 1626 de 2013".

En un tercer trino, la alcaldesa sentenció que más de 100 países solicitaron que se apruebe la liberación global de patentes de las vacunas covid-19 y que el Gobierno no ha respaldado públicamente esa posición.



"En la Organización Mundial de Comercio (OMC) más de 100 países solicitaron que se apruebe la liberación global de patentes de las vacunas covid-19. Invito al Gobierno Nacional a que respalde públicamente esa posición y se comprometa a defenderla por el bien de Colombia y la humanidad", trinó López.



El responsable de responder este nuevo mensaje fue Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), quien aseveró en la misma red social: "Alcaldesa

@ClaudiaLopez, para el Gobierno Nacional la prioridad es el ACCESO y la oportunidad en la aplicación de la vacuna para salvar vidas. Recuerde que está a cargo de una ciudad, no de una ONG. Colombia debe cumplir la legislación y tratados internacionales".



Este miércoles, el diario El País de España publicó un artículo con un mapa en el que señalan que la OMC funciona por consensos y que 99 de los 164 países miembros del organismo se han mostrado a favor de que suspendan los derechos de propiedad intelectual sobre cualquier tecnología, medicamento o vacuna contra esta enfermedad, al menos hasta que se consiga la inmunidad de grupo global.



En el mapa se encuentra Colombia como uno de los países que el diario categorizó como "A favor a falta de trámites o consultas", otros países están en "Apoyo total" y algunos están "En contra".



POLÍTICA

