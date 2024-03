Los anuncios y promesas del presidente Petro en su gobierno con el pueblo por el Caribe

El presidente Gustavo Petro comenzó su semana de gobierno en el sur del Caribe con la particularidad de que el viernes anterior causó una gran conmoción política con su discurso ante la minga indígena en Cali. En una misma intervención anunció que llamaba al pueblo a iniciar un proceso constituyente y al mismo tiempo indicaba que terminaba con el proceso de buscar un gran acuerdo nacional.

“Ya no es momento de un acuerdo nacional como propuse. Han echado tres senadores, me quedé sin cónsules en México, dijeron que María José Pizarro no puede estar en la mesa directiva y dicen que no hay persecución. Quieren tumbar los decretos”, fueron las palabras que dijo el mandatario en Cali y cuyos efectos se sintieron durante las varias jornadas de la semana de gobierno con el pueblo.

Gustavo Petro. Foto:Presidencia Compartir

El mandatario, que fue modulando su propuesta de constituyente, no hizo lo mismo con el tono de sus comentarios en contra de distintos sectores. Fue bastante crítico de la clase alta medellinense, incluso llegó a decir que no eran paisas. Asimismo habló de que los empresarios barranquilleros supuestamente estaban recolectando dineros para hacer fraude electoral en contra del proyecto petrista. Otro de sus dardos fue en contra del expresidente Álvaro Uribe, al que señaló de supuestamente no pagar el predial de sus grandes propiedades y cuyo movimiento usó para hablar de forma negativa de ciertas expresiones culturales. También tuvo un intercambio de mensajes con ‘Iván Mordico’.

Además de ese tono confrontativo, que no tuvo en las dos anteriores Gobierno con el Pueblo, el mandatario también hizo una larga lista de anuncios. En cada discurso hubo una oleada de anuncios de acciones para atender las necesidades de la población. La mayoría de propuestas eran para los municipios y regiones en las que hablaba, otras tenían un alcance más grande en el sur del Caribe.

Por ejemplo, desde Ayapel (Córdoba) se confirmó que 2024 será uno de los años con mayor inversión en el Caribe. El Departamento Nacional de Planeación, a través de Alexander López, confirmó que serán 20,6 billones de pesos en inversión para toda la región, lo que implicaría 35,6 por ciento más que la destinada en 2023.

Todo el resto de anuncios giraron en esa línea. Hay planes de recuperación ambiental para la Mojana. Serán cerca de 2.1 billones de pesos para la recuperación de caños y otros ecosistemas. En esta línea se firmó un acuerdo en el que se “reconoce la importancia de esta región para la regulación hídrica y la producción agroalimentaria del país, teniendo en cuenta los saberes ancestrales y la cultura de sus pobladores”.

Gustavo Petro, presidente de Colombia Foto:EFE Compartir

En esta línea el Ministerio de Agricultura anunció la recuperación de cerca de 78.000 hectáreas de tierras en La Mojana, esto con el objetivo de siembras en épocas de sequía y de pesca en épocas de inundaciones.

La reforma agraria y la reparación de víctimas fueron otros de los temas eje de la visita del gobierno al sur del Caribe. Hubo entregas de tierras en San Onofre y San Antonio del Palmito (Sucre), y en La Mojana fueron cerca de 10.000 hectáreas entregadas para la producción de frutas. Asimismo se oficializó la adquisición de 409 hectáreas en Córdoba que estuvieron en manos de ‘Los Urabeños’ y que fueron entregados a mujeres de la Anuc.

Educación y salud fueron otros de los aspectos que se trataron en cada una de las paradas del presidente Gustavo Petro. En cuanto a la salud, el primer mandatario hizo amplio énfasis en poner en marcha varios aspectos de su reforma de la salud que no necesitan ser aprobados por el Congreso para entrar en vigor, sobre todo aspectos de la medicina preventiva.

Por eso durante estos cinco días hubo anuncios de entregas de equipos de salud en distintos municipios. Por ejemplo, en el sur de Córdoba, según el Gobierno, ya hay 70 equipos básicos de salud por un valor de 15.000 millones anuales. “Los equipos ya recorren el territorio vigilando el estado de salud de la población y actuando en atención en caso necesario”, dijo el presidente, que también destacó compras de ambulancias, unidades odontológicas y otros temas de atención de salud.

En esa misma línea se anunció una inversión de más de 21.000 millones de pesos para fortalecer la salud en Tolú. Eso incluye compra de equipos básicos de salud, terminación del hospital de municipio u la construcción de varios centros de salud en la zona.

El presidente Gustavo Petro desde Tierralta, Córdoba Foto:Presidencia Compartir

El agua es uno de los temas cruciales en el sur del Caribe. A pesar de la disponibilidad hidríca, hoy no tienen una alta cobertura y varias veces el agua no es ideal para consumo humano. Hubo compromisos de construcción de acueductos en Tierralta, Ayapel y otros municipios.

En otros aspectos hubo lanzamiento de programas de iniciativas para fortalecer la seguridad alimentaria del sur Caribe. El programa Azul Caribe, presentado por el Ministerio de Comercio, busca potencializar la capacidad pesquera.

Asimismo hubo compromisos en la construcción de vías terciarias en la región. Se suscribieron convenios para conectar los cascos urbanos con las zonas veredales. Como ya se ha hecho costumbre, se ha tratado de que dichos convenios se ejecuten de la mano de comunidades étnicas y juntas de acción comunal.

Como estos anuncios hubo una gran cantidad que se dirigieron a cada municipio y cuyo enfoque es atender las necesidades de zonas rurales y apartadas que históricamente han sido desatendidas.

Anuncios de índole nacional

Frente al contexto nacional, fueron más los comentarios de carácter político que posibles anuncios durante la semana de gobierno en el Caribe. Sin embargo, uno de los temas más importantes que tocó fue la modificación al sistema de vigencias futuras, un aspecto que viene mencionando desde hace algunos meses.

“Tenemos que poner el agua potable en la puerta delantera y las 4G y los túneles en la puerta de atrás, porque primero es la gente. Y eso se hace a través de unas operaciones exactas, se reforma todas las vigencias futuras y no sacamos proyectos”, dijo el presidente, que volvió a plantear que se retrasarán los recursos para obras viales para darle prelación a "la construcción de universidades, plantas de tratamiento de aguas residuales".