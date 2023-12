Los 20 personajes del año en Colombia, según EL TIEMPO

2023 estuvo marcado por las elecciones de las nuevas autoridades locales que

se posesionarán este 1.º de enero. Desde ya, entre los mandatarios salientes hay nombres que aspirarán a la presidencia en reemplazo del jefe del Estado. Las reformas sociales agitaron el ambiente político, en especial en el Congreso.



Este año nos recordó que el secuestro sigue siendo una lacra y que golpea donde menos se espera. Cuatro niños protagonizaron una odisea al lograr sobrevivir ante la espesura de la selva. Se va un año difícil en el que escritores, deportistas, juristas y artistas confirmaron que pese a todo siempre habrá esperanza.



(Además: Presidente Petro se refirió derogación de procedimiento policial para el porte de droga).

Los niños sobrevivientes de la selva

La ‘operación Esperanza’, una gesta que unió al país. Foto: Ejército Nacional

Lesly (13 años), Soleiny (9 años), Tien (4 años) y Cristin Neriman (1 año), el perro Wilson, el general Pedro Sánchez y decenas de soldados, integrantes de la Defensa Civil, funcionarios del Bienestar Familiar y un grupo de indígenas fueron protagonistas de una de las muestras más grandes de supervivencia y unidad que congregó al país durante más de un mes.



Los colombianos siguieron con atención las horas de zozobra que pasaron tras el accidente de la avioneta en la que viajaban los menores con su madre, quien murió en el siniestro. La ilusión se sentía con cada muestra de supervivencia que encontraban los hombres que se internaron en la selva para rescatarlos; con el paso del tiempo, se perdía la esperanza hasta el día en que se dio el milagro, el 9 de junio, y fueron encontrados con vida los cuatro niños.



Un drama que fue noticia en el mundo. Aunque hubo un hecho triste. Se perdió para siempre el rastro de Wilson, el perro que estuvo con los niños caminando entre la manigua

Mane Díaz

El secuestro de Luis Manuel Díaz conmocionó al país. Foto: Vanexa Romero. EL TIEMPO

El secuestro de Luis Manuel Díaz, padre de Luis Díaz, jugador del Liverpool de Inglaterra y de la Selección Colombia, conmocionó al país. Mane, como es conocido por familiares y amigos, fue liberado el pasado 9 de noviembre luego de haber estado en cautiverio trece días por la guerrilla del Eln.



La acción criminal se registró en Barrancas, La Guajira, tuvo repercusión mundial y generó incertidumbre frente a la mesa de negociación del Gobierno Nacional. Una caravana de automóviles, con miembros de la Iglesia católica, la ONU y la Defensoría del Pueblo, acompañó la llegada de Mane, como le llaman con afecto, a su casa en Barrancas, donde hubo una gran fiesta de bienvenida.



Allí dio unas palabras de agradecimiento a todos aquellos que tuvieron que ver con su liberación y afirmó tener una segunda oportunidad en la vida. Este suceso tuvo un efecto en la mesa de negociación con el Eln porque el Gobierno se paró en la raya para exigir que no se pueden volver a cometer plagios de ningún colombiano. Ahora cuando las partes están sentadas en la mesa es, sin duda, el tema más trascendental para acordar. Todo mientras que Mane está ahora junto a su hijo.

Laura Sarabia

Laura Sarabia, es ahora la directora del DPS. Foto: Presidencia

A sus 29 años de edad, ha sido una de las protagonistas del gobierno del presidente Petro. Al principio, cuando era jefa de Gabinete, mantuvo un perfil bajo. Poco a poco su nombre tomó relevancia y se le empezó a reconocer que no solo era la mano derecha del mandatario, sino tal vez la mujer más poderosa del país a la hora de decidir las políticas públicas.



Tras el escándalo por las pruebas de polígrafo a su exniñera, Sarabia salió del Gobierno, al igual que el exembajador Armando Benedetti. Por el caso, judicialmente es investigada en la Procuraduría y la Fiscalía. Regresó al Gobierno como directora de Prosperidad Social, un departamento que maneja más de $ 10 billones al año, y ha vuelto a mostrar su capacidad de trabajo y de liderazgo.



(Le puede interesar: Las preocupaciones por proyecto del Pacto para profesionalizar el servicio diplomático).

Gustavo Petro



Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

El jefe del Estado fue protagonista diario de la agenda nacional. Tuvo que hacer frente a un complejo ambiente político luego de que decidiera disolver la coalición de gobierno para apostar por un núcleo más duro y leal que lo acompañó cuando fue alcalde de Bogotá.



Mantuvo su apuesta de la ‘paz total’ con los grupos violentos del país. Eso lo llevó a firmar un histórico cese el fuego bilateral con el Eln e iniciar una mesa de diálogos con las disidencias de ‘Iván Mordisco’. Fue, además, uno de los principales motores de la opinión pública desde su cuenta de X que se convirtió en un punto de referencia obligado.



En el plano internacional, consolidó su apuesta medioambiental, que lo llevó a ser un referente en espacios como la COP y otros foros en los que expuso su propuesta de perdón de deuda pública a cambio de acción climática y ha condenado a Israel por la guerra que libra en Gaza.

Francisco Barbosa



Francisco Barbosa está en sus últimos meses como fiscal. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Durante su último año al frente de la Fiscalía General, Francisco Barbosa fue protagonista no solo por los avances de connotadas investigaciones en el ente acusador, sino por sus marcadas y públicas diferencias con el presidente Gustavo Petro Urrego, que incluso lo llevaron a pedir medidas de protección en instancias internacionales.



Barbosa se negó a levantar las órdenes de captura de exguerrilleros que traicionaron el acuerdo de paz y se opuso a iniciativas estatales como la ley de sometimiento y la de armonización carcelaria, que a la postre no avanzaron en el Legislativo. En temas tan preocupantes como los crímenes de defensores de derechos humanos, el nivel de avance de esclarecimiento está en el 60,88 por ciento.

Marcela Fernández

Marcela Fernández, fundadora de la organización Cumbres Blancas. Foto: Sara Samaniego

Marcela Fernández fue escogida como una de las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes del mundo en 2023 por la cadena británica BBC. Es la única colombiana dentro de la lista, de la cual solo hacen parte 12 latinoamericanas.



Fernández es la fundadora de Cumbres Blancas, una organización que surgió en 2018 y que trabaja por la conservación de los ecosistemas de alta montaña, como páramos y glaciares. En apenas un lustro, Cumbres Blancas ha logrado expandir su operación desde Colombia hasta México, Perú, Ecuador, Venezuela, Tanzania, Kenia, Congo y Uganda. En total, cerca de 100 colaboradores voluntarios hacen parte del proyecto que ha logrado impulsar el reconocimiento de estos ecosistemas.

Katherine Miranda, Catherine Juvinao y Jennifer Pedraza

Catherine Juvinao, Katherine Miranda y Jennifer Pedraza. Foto: Archivo particular

Katherine Miranda y Catherine Juvinao (Alianza Verde) y Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso) han ganado en este año una amplia notoriedad en los debates de la Cámara.



Las tres se han opuesto con argumentos técnicos y políticos a la reforma de la salud. Desde el semestre pasado se las veía en la Comisión Séptima, célula de la que no hacen parte, expresando reparos al texto y buscando modificaciones. Ya en plenaria, su acción fue mayor.



En el caso de Miranda, esta lideró la Comisión Cuarta en el primer año legislativo, cuando se tramitó la reforma tributaria, y es la que más suena para liderar la Cámara en el tercer año. Pedraza pasó de líder estudiantil a una figura de izquierda que ha marcado sus distancias del Gobierno.

Benjamín Villegas

Benjamín Villegas ha sido condecorado por la Alcaldía Mayor de Bogotá por sus libros sobre la ciudad. Foto: Pablo Salgado

Benjamín Villegas, creador de Villegas Editores, cumplió 50 años de labores como editor de libros ilustrados de gran formato. A los 18 años obtuvo su primer trabajo diagramando una revista y a los 19 era profesor de Diagramación en la Tadeo.



El primero libro que hizo fue en 1973 y ya pasó las 300 primeras ediciones de gran formato. Arquitecto de profesión, ha publicado preciosos libros de grandes artistas, como Débora Arango, Rodrigo Arenas, Obregón, Grau o Botero, por mencionar algunos; además de novelas –de autores como Ángela Becerra– y textos sobre naturaleza, como los viajes de Andrés Hurtado. Con su editorial trabaja ahora en llevar a un formato compacto sus libros más famosos para que se puedan transportar más fácilmente.

Rigoberto Urán

Rigoberto Urán se convirtió, tal vez sin quererlo, en uno de los influencers más importantes del país. Foto: Javier Lizón. EFE

Si bien en lo deportivo no tuvo su mejor temporada, Rigoberto Urán se convirtió, tal vez sin quererlo, en uno de los influencers más importantes del país.



El ciclista de Urrao tiene contrato con el EF EasyPost para correr el año entrante, pero mientras tanto la telenovela basada en su historia de vida se convirtió en la más vista de Colombia y también cuenta con una gran audiencia en plataformas.



Rigo supo aprovechar su nombre y, sobre todo, su desparpajo para convertirse en un próspero empresario. Tiene su propia marca de bicicletas, hace años promociona la ropa deportiva que lleva su nombre y ahora ha incursionado en negocios como restaurantes y cafés. Urán es el mayor fenómeno mediático del deporte colombiano en muchos años.



(Lea también: De los archivos secretos de Kissinger: la cita con López Michelsen y Ford en 1975).

Shakira



La separación de Shakira del futbolista español Gerard Piqué fue de los eventos mediáticos del año Foto: Julio Muñoz. EFE

La separación de Shakira del futbolista español Gerard Piqué fue de los eventos mediáticos del año. Sobre la infidelidad de su exmarido, la cantante ventiló detalles con Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53, tema junto al DJ argentino Bizarrap que se convirtió en la colaboración más exitosa de su carrera y batió récords en Spotify y YouTube.



Billboard la escogió como Mujer del año, y generó polémica con el tema El jefe. También llegó a un acuerdo con Hacienda española por fraude fiscal y acordó el pago de una millonaria multa.

Margarita Cabello



La procuradora Margarita Cabello durante un congreso internacional sobre derecho internacional y corrupción. Foto: Procuraduría

En su tercer año en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, Margarita Cabello Blanco se destacó por las investigaciones en el marco del proceso para elegir mandatarios regionales, así como por sus advertencias sobre afectaciones del conflicto armado a los menores de edad y la población civil, y alertas por la grave situación migratoria.



Además, su despacho se pronunció sobre temas de interés nacional como los riesgos de un apagón en Colombia y la necesidad de que todos los secuestrados sean liberados.

Aníbal Gaviria y Juan Guillermo Zuluaga

Anibal Gaviria y Juan Guillermo Zuluaga. Foto: Archivo particular

En su último año de gobierno, Aníbal Gaviria (Antioquia) y Juan Guillermo Zuluaga (Meta) se destacaron por la posición que asumieron de liderazgo en sus departamentos y como contrapeso al Gobierno Nacional. Ambos denunciaron problemas de orden público y fueron categóricos con el Ejecutivo al exigirle el cumplimiento de las políticas públicas que respondan a las necesidades de sus comunidades.



En las elecciones regionales, ambos estuvieron en la primera línea para prender las alarmas frente a la posible injerencia de los armados en los resultados de los comicios. En el caso del gobernador antioqueño, enfrentó con valor el paro del ‘clan del Golfo’ en los municipios mineros y aprovechó su cargo para dar visibilidad a una propuesta de federalización o al menos una mayor regionalización del país. Mientras que el gobernador del Meta denunció con valor las tropelías de las disidencias de las Farc.



En un país tan centralista, Gaviria y Zuluaga pusieron a las regiones en primera plana y desde ya, en momentos en que abandonan sus cargos, varios los identifican como posibles presidenciables para 2026. De hecho, los analistas anuncian que en esta ocasión la campaña se adelantará y que ambos serán protagonistas.

Leonardo Villar



Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República. Foto: Cortesía Banco de la República

Para el gerente del Banco de la República, el 2023 no ha sido fácil. Su lucha por derrotar la elevada inflación, que en marzo alcanzó un máximo de 13,34 % en más de dos décadas, llevó al Emisor a subir el costo del dinero vía tasas de interés, para enfriar la demanda y que el costo de vida cayera, tal como se evidencia desde abril.



Firmes en su propósito de llevar la inflación a la meta del 3 %, pero con la visión de asegurar un crecimiento sostenido de la economía, Villar y la junta del Emisor han resistido presiones para que se baje su tasa de referencia, en espera del momento adecuado.

Karol G



La cantante colombiana Karol G posa con sus premios en Sevilla, España. Foto: Jorge Guerrero. AFP

El 2023 fue un año de récords para Karol G. Empezó con el lanzamiento de Mañana será bonito, el primer disco en español en ser el más vendido en Estados Unidos, con temas como TQG (con Shakira), Mientras me curo del cora, Ojos Ferrari, Provenza o Gatúbela.



El Mañana será bonito Tour fue catalogado como la segunda gira más exitosa del mundo, solo superada por el Renaissance World Tour, de Beyoncé. La Bichota encabezó el cartel en Lollapalooza, y se calcula que las ganancias de su gira por EE. UU. superan los US$ 8 millones. La paisa también firmó con Interscope Records y recuperó su catálogo, antes de Universal Music.

Los pacientes



En un año marcado por las crisis en el sector de la salud, los pacientes fueron parte fundamental de la agenda y las discusiones. Foto: Esneyder Gutierrez

En un año marcado por las crisis en el sector de la salud, los pacientes fueron parte fundamental de la agenda y las discusiones.



Ellos manifestaron su interés por conservar lo que funciona bien y por mejorar lo que tiene fallas. Fue así como, inclusive, uno de los distintos proyectos presentados este año para reformar el sistema fue liderado y radicado por el Movimiento Pacientes Colombia. También lideraron marchas, plantones y espacios de discusión en los que llamaron la atención por el eslabón más importante en la cadena

Linda Caicedo

Linda Caicedo fue postulada al Balón de Oro y al premio The Best; además, ganó el Golden Girl. Foto: Mark Evans. EFE

En otro año en el que el fútbol femenino colombiano brilló, Linda Caicedo se convirtió en el símbolo de su crecimiento. Fue clave para que la Selección Colombia llegara a cuartos de final de la Copa del Mundo y, además, marcó el gol más bonito del torneo, en la primera fase, contra Alemania, un tanto que está entre los nominados al Premio Puskas, cuyo ganador será anunciado el próximo 27 de febrero.



Su paso al Real Madrid, anunciado en febrero de este año, representó todo un hito y le abrió las puertas para nuevas nominaciones: fue postulada al Balón de Oro y al premio The Best; además, ganó el Golden Girl, a la mejor jugadora del mundo menor de 21 años. Con apenas 18 cumplidos, Linda tiene mucho para dar.



(Siga leyendo: 'Hay que dejar a un lado los intereses políticos al nombrar embajadores': Unidiplo).

La Corte Constitucional

Los nueve magistrados de la Corte Constitucional estudiaron temas claves y tomaron decisiones de fondo en aspectos fundamentales para el país. Foto: Cortesía Corte Constitucional

En lo corrido del 2023, los nueve magistrados de la Corte Constitucional estudiaron temas claves y tomaron decisiones de fondo en aspectos tan importantes como la ‘paz total’, promovida por el Gobierno Nacional, a la cual le pusieron algunos límites; también se pronunciaron sobre los decretos expedidos por el Ejecutivo para enfrentar la situación en La Guajira, que en su mayoría no pasaron su examen en el alto tribunal.



Igualmente, tomaron decisiones frente a la reforma tributaria aprobada el año pasado en el Congreso y tumbaron un parágrafo que prohibía la deducción de las regalías de la base gravable del impuesto de renta de las empresas dedicadas a la exploración y explotación de recursos naturales no renovables.

Álvaro Clavijo

Álvaro Clavijo, chef y fundador del restaurante El Chato, número 33 del mundo en 2023. Foto: Cortesía El Chato

El restaurante bogotano El Chato, del chef Álvaro Clavijo, termina el mejor año de su existencia ubicándose en el prestigioso listado de los 50 Best, como el número 2 de América Latina, a un paso de la cima. Es el establecimiento colombino que más lejos ha llegado en el listado y se sumó a que en la lista mundial del mismo ranking, El Chato ya era el número 33 del mundo.



Y si se creía que era cosa de un solo listado, entre una y otra distinción, llegó otro premio: The Best Chefs Awards ubicaron a Clavijo como el cocinero número 34 del mundo, en un reconocimiento que se hace a la influencia y trayectoria de un profesional de la cocina. Así cierra el 2023 convertido en el chef más internacional del país y estrenando un nuevo lugar: Selma.

María Ospina Pizano



María Ospina Pizano ganó el prestigioso premio de literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2023. Foto: Carlos Ortega. EL TIEMPO

María Ospina Pizano, bogotana de 46 años, ganó el prestigioso premio de literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2023, que exalta a las escritoras de habla hispana, con su novela Solo un poco aquí, un relato que involucra el movimiento y los pájaros.



Se trata de su segundo libro después de un brillante debut con Azares del cuerpo, que en 2017 fue finalista del Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez. Ospina estudió Historia en la Universidad de Brown y se doctoró en Literatura Hispánica en Harvard.

Ana María Ibáñez

Ana María Ibáñez, exdecana de la Facultad de Economía de los Andes. Foto: Universidad de los Andes

Este año, la colombiana Ana María Ibáñez se destacó al ser nombrada nueva vicepresidenta de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



Desde este cargo, que asumió el pasado 1.º de junio, está construyendo y difundiendo conocimiento acerca de los retos de desarrollo y trabaja para orientar a los países miembros del BID en el diseño y ejecución de proyectos relacionados. En su nombramiento, el BID destacó que Ibáñez, con una experiencia previa como decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y como asesora principal de Economía en la Vicepresidencia de Sectores y Conocimiento, ha demostrado su dedicación a la investigación para el desarrollo.

REDACCIÓN EL TIEMPO

