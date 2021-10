Duque cierra paquete de financiamiento hasta por US$ 2.000 millones

El presidente Iván Duque anunció este lunes en Washington, tras un encuentro con el presidente del Banco Mundial, David Malpass, que se aseguraron compromisos de financiamiento de la entidad hasta por US$ 2.000 millones para este año.



El mandatario dijo que en el encuentro se ratificó la solidez y la confianza institucional que ofrece Colombia a la inversión privada.



“Fue una reunión muy positiva que tuvimos con el Presidente David Malpass. Se cierra el paquete de financiamiento para el año 2021” hasta por US$ 2.000 millones, insistió el Jefe de Estado.



Pero Duque también explicó que sobre cuatro ejes "se espera organizar el programa de financiamiento para el 2022", el cual rondará entre los 1.200 millones de dólares y los 2.000 millones: cambio climático, apoyo a la agenda de biodiversidad, fortalecimiento del sistema de salud en la pospandemia y la agenda de juventud.



En este último tema, según la Casa de Nariño, el Jefe de Estado destacó los programas de empleo a los jóvenes, donde está el subsidio del 25 % del salario mínimo legal mensual para contratar a personas entre 18 y 28 años, con el que se está llegando a cerca de 80.000 jóvenes beneficiarios; el programa de Jóvenes Propietarios para la adquisición de vivienda y la implementación del Pacto por la Juventud; las elecciones a los consejos municipales de juventud del 5 de diciembre, y el apoyo al desarrollo de políticas públicas formuladas por los jóvenes.



“Son 4 temas centrales con una buena agenda de financiamiento, y estamos asegurando US$ 1.200 millones que podremos llevar a 2.000 millones por el interés mostrado por el Banco en estos 4 ejes temáticos”, agregó el mandatario.



Colombia cuenta con una cartera activa de créditos con el Banco Mundial compuesta por 13 proyectos del BIRF, por un total de US$ 3.400 millones, en compromisos netos, y tres iniciativas adicionales financiadas con fondos fiduciarios por un total de USD 66 millones.



La cartera actual con la entidad multilateral incluye cofinanciamiento de sostenibilidad fiscal, competitividad y migración del año fiscal 2019, así como para mejorar la calidad de los servicios médicos del año fiscal 2020.



