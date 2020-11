Lo que ya le dijo Joe Biden a Iván Duque del proceso de paz

En 2018 el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, quien en ese momento llevaba un año como exvicepresidente de Barack Obama (2009-2017), ya había dado su postura frente al proceso de paz en Colombia.



(Le puede interesar: 'Pacho Santos habló con contratista de Pentágono para ayudar a Trump')



Durante la Cumbre Concordia Américas 2018, en Bogotá, Biden instó al presidente Iván Duque a no renunciar al proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y elogió la determinación del país por lograr avances.

"Visualizamos un futuro con seguridad, en todo el hemisferio occidental, no hay mejor lugar por donde iniciar que con la determinación del pueblo colombiano para establecer una paz sostenible y duradera", aseguró Biden, quien agregó que "el acuerdo de paz fue un gran avance y no debe ser algo minimizado ni ignorado".



Tras ello, se dirigió a Duque: "Tienes toda la razón, por más de cinco décadas muchos han perdido a sus seres queridos, es totalmente entendible que haya fuertes opiniones al respecto en ambas partes en cuanto al acuerdo, pero por favor no se den por vencidos con el prospecto de paz".



(Además: Acuerdo de paz: qué cambia el triunfo de Biden para el gobierno Duque)



El ahora presidente electo aseguró que en su experiencia observando negociaciones ha visto que es importante moverse "de la negociación a la implementación "y que el poder adaptarse es necesario para que la paz "tenga éxito y sea sostenible".



Biden destacó que todo el continente americano se beneficiaría si Colombia prospera económicamente, ya que la nación sudamericana es considerada una piedra angular para el bienestar de América.

El acuerdo de paz fue un gran avance y no debe ser algo minimizado ni ignorado FACEBOOK

TWITTER

El mensaje de Joe Biden a Iván Duque sobre el acuerdo de paz El mensaje de Joe Biden a Iván Duque sobre el acuerdo de paz

Por su parte, Duque dijo en la misma cumbre que Colombia cometió un gran error en 2014 cuando la paz se convirtió en un tema de la campaña presidencial, porque durante ese tiempo quienes se oponían a las negociaciones con las Farc fueron etiquetados como "enemigos de la paz".



(Le sugerimos: Los planteamientos de Uribe sobre el presidente electo Joe Biden)



"Eso fue un error porque en Colombia todos somos amigos de la paz. Los únicos que rechazaron la paz son los que estuvieron en la violencia durante muchos años, los que intentaron convencernos de su punto de vista con violencia, asesinatos, secuestros y ataques terroristas ", sentenció el mandatario.

Otras noticias de Política:

- ¿Cómo será la relación de Colombia con EE. UU. en el gobierno Biden?



- La respuesta de Duque a quienes lo llamaron paramilitar

POLÍTICA

Twitter: @PoliticaET



Escríbanos sus comentarios de esta noticia a luimer@eltiempo.com