Lo que está en juego para Colombia en la Corte de La Haya

Colombia afronta en la Corte Internacional de Justicia dos demandas interpuestas por Nicaragua.

La primera de ellas tiene que ver con lo que se denomina la plataforma continental extendida (para que llegue hasta unas 200 millas de Cartagena) y la otra se relaciona con la supuesta violación, por parte de Colombia, de los derechos de esa nación en el Caribe.



(¿En qué consiste la demanda de Nicaragua contra Colombia en La Haya?)



Y es precisamente sobre la segunda que el 20 de septiembre se inician las audiencias públicas en la Corte. Si bien en principio se planteó la demanda como el supuesto incumplimiento de Colombia del fallo de noviembre de 2012 que le otorgó espacio marítimo al país centroamericano, ahora la denuncia se refiere a la posible violación de los derechos de Nicaragua por parte de Colombia.



Esta es una demanda que los centroamericanos presentaron en noviembre de 2013, y el cambio de los términos se dio tras un fallo de excepciones preliminares del mismo tribunal, que aceptó el planteamiento colombiano en el sentido de que la Corte no tiene competencia para verificar el cumplimiento de su decisión, sino que es el Consejo de Seguridad de la ONU.



Ahora, Nicaragua, básicamente, denuncia con dos argumentos centrales. El primero es que Colombia le está afectando sus derechos al crear una zona contigua integral (hasta las 24 millas) de las islas colombianas en el archipiélago de San Andrés y Providencia. Dicen que Colombia no puede argumentar que las islas tienen zona contigua integral, porque esa zona se mete en las aguas que la Corte le dio a Nicaragua.



(Lo que viene para Colombia en la Corte de La Haya ante demanda de Nicaragua)

Facebook Twitter Linkedin

En Serrana conviven doce marinos que a diario realizan ejercicios militares a más de 30 grados de temperatura. Foto: Manuel Alzate

Y nuestra defensa argumenta que todas las islas tienen derecho a una zona contigua y que es la geografía la que hace que exista integralidad de esa área, en la medida que están a menos de 48 millas las unas de las otras.



Y el otro aspecto central de la querella tiene que ver con que Colombia, dicen, le viola los derechos a Nicaragua porque está interrumpiendo las labores de pesca de los nicaragüenses.



(‘Tenemos argumentos sólidos para combatir pretensión de Nicaragua’)



En este punto es clave señalar que a la luz del derecho marítimo, los barcos de una nación pueden navegar sin permiso hasta las 12 millas de otro país. Esto es lo que se denomina la libertad de navegación. Y, como tal, los barcos colombianos pueden navegar y adelantar algunas actividades como lucha contra delincuencia y el tráfico de estupefacientes.



Esto último hace parte de tratados internacionales que ha suscrito nuestro país. Además, pude hacer control ambiental y de pesca depredadora, que es una de las quejas continuas sobre las prácticas de los nicaragüenses.



(Lea también: Entrevista con el presidente Iván Duque sobre la reforma tributaria)



En ese sentido, los demandantes argumentan que cuando la Armada le pide a algún pesquero de ese país que no haga pesca depredadora o cuando un avión los sobrevuela para ver si no cargan droga, se les están violando sus derechos.



Nicaragua esgrime que hubo 13 incidentes de este tipo anteriores a la fecha de la demanda (noviembre de 2013) y 36 posteriores.



“Colombia tiene unas obligaciones internacionales que cumplir y lo está haciendo”, dijo Carlos Gustavo Arrieta, agente de Colombia.



En este caso concreto sobre lo que está ocurriendo en el Caribe se está hablando de derechos que surgen del derecho internacional, los cuales tiene Colombia independiente del fallo del 2012. En otras palabras, tenemos derecho a la zona contigua y a hacer presencia en el área, sin invadir las 12 millas de mar territorial a las que tiene de uso exclusivo Nicaragua.

Cómo será el trámite

El proceso inicia su trámite el 20 de septiembre, cuando Nicaragua va a intervenir de manera oral para plantear sus demandas. Se cree que se va a centrar en decir que Colombia está incumpliendo el fallo del 2012, que no se ha acatado la decisión y que con ello se les están violando sus derechos. Colombia solo escuchará.



El miércoles 22 intervendrán los abogados de Colombia y responderán a las acusaciones. Estarán a cargo de seis expertos internacionales contratados.

El viernes contesta Nicaragua lo que diga Colombia y posteriormente habrá una nueva intervención de los abogados del país.



Luego de este proceso siguen las dos contrademandas de Colombia y nuevamente el proceso se repite, claro que esta vez el primer turno será para nuestros abogados, por ser los demandantes.



Normalmente, la Corte se toma entre seis meses y un año después de las audiencias orales para decidir.



Y si bien el fallo del 2012 no hace parte del proceso, Colombia insistirá en que no se puede acatar, porque las fronteras no se definen por un fallo, sino que deben ser acordadas mediante un tratado entre las partes.



(Le puede interesar: Así es la vida en el lugar más lejano e inaccesible de Colombia)

Qué puede ocurrir

Aunque los agentes colombianos han guardado total hermetismo sobre el tema y son muy optimistas sobre los resultados, así como es posible que se gane el pleito en La Haya, también es probable que algunos aspectos menores sean ajustados por la Corte.

Esta puede decir que la zona contigua del país está bien, aunque puede pedir que se le hagan ajustes.



Además, podría decidir que los barcos de la Armada Nacional sí pueden navegar en el área que le otorgó la Corte a Nicaragua, pero que deben ser cuidadosos con el manejo de las acciones, ya sean ambientales o de interdicción del narcotráfico.



Lo que está claro es que la decisión versará sobre la demanda, por lo que se estima que no habrá decisiones sobre fronteras o cambios en el fallo de 2012.

Contrademanda

En estas audiencias orales, los nicaragüenses tendrán que responder por las contrademandas colombianas. Colombia dice que Nicaragua viola los derechos históricos de pesca de los raizales. La otra se relaciona con un decreto de Nicaragua en el cual establece su mar territorial. Colombia considera con ese decreto está violando el derecho internacional, pues se apropia de espacios marítimos a los cuales no tiene derecho. En otras palabras, corrieron la cerca.

JORGE ENRIQUE MELÉNDEZ

Subeditor de Política