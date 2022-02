El presidente Iván Duque se refirió en la tarde este miércoles, desde Itagüí, en Antioquia, al encuentro que tuvieron en la Santa Sede el aspirante presidencial Gustavo Petro con el Papa Francisco.



Duque señaló que él es una persona de fe, que es católico, y que como tal tiene una gran respeto por el papa Francisco y dijo que cree además que el sumo pontífice "tiene todo, menos intereses electorales en nuestro país".

"Sobre esa base, que haya personas que estén buscando acercarse a Dios, pues a mí me parece que si él lo recibe en privado, obviamente como lo ha puesto él en las reglas y es que no se le haga ninguna promoción, pues todo el que se quiera acercar a Dios para una persona que es la máxima autoridad en una iglesia, pues debe ser algo que por alguna razón lo considerará", dijo el mandatario.



"Lo que uno espera es que el que se quiera acercar a Dios también sea capaz de confesar sus pecados", señaló Duque, quien no quiso a hacer referencia a que pecados hacía mención.



"Si él quiere confesar sus pecados me parece muy bien que vaya y se confiese", agregó el jefe de Estado.



