Lo que debe saber para votar el domingo en la consulta anticorrupción

36’421.026 colombianos están habilitados para votar la consulta anticorrupción este domingo. Esto es lo que debe saber antes de votar.

¿Quiénes pueden votar en la consulta?

Todos los colombianos mayores de 18 años inscritos en el censo electoral.



¿Dónde votar?

Podrán votar en el lugar donde lo hicieron por última vez.



¿Se tienen que responder las siete preguntas?

No. Puede responder la pregunta o preguntas de su preferencia.

¿Si marcó mal una pregunta, se anulan todas las demás?

No. Solo se anularía la pregunta que se marcó mal.



¿Es posible que algunas preguntas sean aprobadas y otras no?

Sí, porque cada pregunta se contabiliza de forma independiente.



¿Qué es el umbral y cómo funciona para este caso?

Es el número de votos exigido por la ley para que la consulta sea válida. En este caso,

el umbral es de 12’140.342 votos.



¿Cuándo es aprobada una pregunta?

Cuando la opción del sí alcance la mitad más uno de los votos válidos depositados por esa pregunta.



¿Cuántas preguntas hay que responder para que pase la consulta?

Depende del umbral de participación, no del número de preguntas que se respondan.



¿Se entrega certificado electoral?

No. En los mecanismos de participación ciudadana previstos en la Ley 134 de 1994 y 1757 de 2015 no se entrega certificado electoral. * Información de la Registraduría