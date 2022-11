El próximo 5 de diciembre Colombia afrontará ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya el inicio de las audiencias orales en torno a una demanda interpuesta por Nicaragua sobre la delimitación de la plataforma continental.



El Gobierno de ese país aspira que la Corte le avale más allá de las 200 millas náuticas desde su costa.



(Le sugerimos: Lo que se viene para Colombia en el litigio con Nicaragua)



Esta querella fue interpuesta por el gobierno de Daniel Ortega el 16 de septiembre de 2013. Ante la reclamación de los nicaragüenses, la Corte examinará los límites entre una supuesta plataforma continental extendida que dicho país alega tener más allá de las 200 millas de su territorio económico reconocido, lo que eventualmente podría afectar la plataforma continental de Colombia.

La petición es clave porque las nuevas técnicas de exploración petrolera y minera están siendo probadas en placas continentales, en el fondo del océano.



(Lea también: Listo el equipo para litigio de Colombia en La Haya con Nicaragua)



En vista del riesgo de que Colombia se quede sin el suelo de dicho territorio marítimo, la defensa nacional se centrará en un solo argumento: que no hay méritos jurídicos para la pretensión nicaragüense. “Nuestra posición es clara: aquí no hay nada que delimitar”, dijo el canciller Álvaro Leyva.



La Cancillería señala que el hecho de que se hayan cambiado a los dos agentes que llevaron el caso en nada afecta el proceso. Es más, afirman que se mantiene el mismo equipo de abogados extranjeros del más alto nivel. A lo que se suma que el nuevo agente colombiano, Eduardo Valencia, tiene un amplio reconocimiento en ese tribunal internacional.



(Le puede interesar: Los líos de Colombia para enfrentar la última demanda de Nicaragua)



Es clave señalar que en estas audiencias no habrá un fallo definitivo, sino que únicamente los magistrados se centrarán en determinar si se abre o no el proceso como tal.



REDACCIÓN POLÍTICA