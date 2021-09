Colombia dice que está lista para segunda ronda contra Nicaragua

Carlos Gustavo Arrieta, agente de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, se refirió en la tarde de este lunes a lo que fueron los argumentos que presentó Nicaragua en el marco del litigio que lleva en contra nuestra en ese tribunal.



El exprocurador dijo que se escuchó la segunda ronda de argumentos de Nicaragua, que insiste en que Colombia le está violando sus derechos en el Caribe.



De acuerdo con Arrieta, en esencia lo que hicieron los abogados de los centroamericanos fue repetir lo que dijeron en su primera ronda de argumentos. "No dijo absolutamente nada nuevo", señaló el abogado colombiano.



Destacó que mantienen su posición en el sentido de que Colombia ha violado sus derechos soberanos y que tiene una reiterada política de desconocimiento del fallo del 2012 que les concedió mar en el Caribe.



De acuerdo con el agente colombiano, frente a eso los abogados de nuestro país están preparados para responder el próximo miércoles, cuando tiene el turno nuestro país.



Dijo que se va a reiterar que no se puede aceptar que Nicaragua pretenda desconocer los derechos de Colombia tanto a una zona contigua como a hacer presencia en el área.



"Nuestros argumentos siguen siendo muy fuertes, muy sólidos y creemos que tenemos la evidencia, la prueba para sacarlos adelante", dijo.



Si bien dijo que vale la pena reconocer que Nicaragua aceptó que Colombia podía hacer presencia en materia de lucha contra el narcotráfico, señaló que tampoco se puede considerar como un gran reconocimiento en la medida que tenemos ese derecho.



"No pasó nada nuevo, los argumentos son los mismos y nosotros estamos preparados para pasado mañana rebatir todos y cada uno de sus argumentos y sustentar nuestros derechos con fuerza y con claridad", concluyó Arrieta desde La Haya.



