Carlos Gustavo Arrieta, exprocurador general de la Nación y quien además fue el agente de Colombia - hasta octubre del año pasado - en el litigio con Nicaragua, habló con EL TIEMPO sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia que se conoció este 13 de julio y en el cual, Colombia ganó.



(En contexto: ¿Por qué el fallo de La Haya es una victoria clave para Colombia?)

¿Cómo recibe el fallo de la Corte?

​En este momento siento alegría no solo por el triunfo de Colombia que es importante, sino además porque este es el resultado de un trabajo intenso de un equipo de personas muy importantes durante muchos años. Ganamos todo. Nosotros eramos optimistas con respecto a este triunfo y esta tesis en particular, la verdad salimos muy bien. Nicaragua perdió todo. Naturalmente hay alergia.



Tengo que reconocer que esto es resultado de un trabajo en equipo. Cuando me asignaron como agente yo tuve la fortuna de poder designar al doctor Manuel Cepeda como coagente y escoger el equipo de abogados que trabajaría con Colombia, entre ellos, escogimos al doctor Eduardo Valencia-Ospina, quien hoy en día es el agente de Colombia en este caso.



Fue una tesis muy debatida y muy construida porque no hay antecedentes. La Corte manifestó hoy que era la primea vez que discutía un planteamiento de esta naturaleza. Así que es un resultado de un trabajo muy intenso de equipo, de todos nosotros, de los abogados internacionales. Gracia a Dios esto tuvo los resultados que todos oímos.

Usted estuvo como agente hasta el año pasado, ¿cómo entregó el proceso?

​Yo lideré el caso hasta octubre de 2022, justo antes de las audiencias. Tuve la oportunidad de construir el equipo. Inclusive, cuando nos retiramos el doctor Cepeda y yo dejamos listas las intervenciones para las audiencias del 5 de diciembre que fueron, con algunos menores ajustes, las que se desarrollaron de conformidad con los documentos que habíamos presentado.



Esto es un hijo de 10 años de trabajo y de esfuerzo, en medio de un ambiente político complicado, en medio de un gran cuestionamiento, porque decían que no eramos internacionalistas, pero la verdad es que lo sacamos adelante y demostramos que los argumentos eran sólidos, precisos, concretos, modernos y plenamente ajustados al derecho internacional.

Carlos Gustavo Arrieta (izquierda) junto a miembros de su equipo en una sesión de La Haya, en 2016. Foto: Robin Van Lonkhuijsen. EFE

Es decir que fue un proceso difícil en algunos puntos...

Fue un proceso tortuoso, difícil. Mucha gente estaba contenta, otra no. Pero eso es normal en estos procesos. Fuimos cuestionados en efecto, pero el tiempo nos dio la razón. En los primeros procesos no ganamos como hubiéramos querido, lo perdimos, pero era un derrota que sabíamos que iba a ocurrir porque Colombia no había cumplido con la sentencia del año 2012, pero en esta teníamos mucha expectativa y fe de salir adelante. La verdad es que quedamos absolutamente satisfechos porque sacamos adelante todas y cada una de las tesis que fueron construidas en esos años.

¿De los tres fallos que ha habido en este proceso, este es el más importante?

​Todos son importantes, pero la verdad es que este es el primero que ganamos. Por consiguiente, desde ese punto de vista, tiene un sentido simbólico y un gran valor en la medida que nos garantiza que no vamos a perder mas derechos y que ya tenemos un derecho claro e indiscutible a nuestra zona economica exclusiva sin que exista ninguna plataforma extendida nicaragüense que invada las áreas que nos reconoció el derecho internacional.



Es una decisión muy importante, es la decisión final y la ganamos en un 100%. El país debe sentirse contento porque ya no hay cuestionamiento alguno con respecto a sus áreas marítimas.

¿Qué debería seguir en las relaciones entre Colombia y Nicaragua dada la rotundidad del fallo?



Colombia y Nicaragua siguen teniendo un punto controversial derivado tanto del fallo del 2012 como del fallo del 2019 y es que la Corte delimitó la zona economica exclusiva nicaragüense y la colombiana y por consiguiente le dio el derecho sobre unas aguas y subsuelo en una zona particular que Colombia consideraba que era suya. Eso lo perdimos en el 2012.



En el 2019, la Corte reiteró esa posición de una manera que a mi juicio fue mejor para Colombia de lo que pudo haber sido, entonces queda pendiente el tema si se reconocen o si se negocian los limites que se establecieron en el 2012.



La posición de Colombia siempre ha sido que para modificar los limites se requiere de un tratado y esa es la que ha mantenido. Lo que sí habría es la posibilidad de buscar unos acercamientos, si es que políticamente se considera el caso. Es una decisión política para ver si hay posibilidad de hacerle un ajuste a los limites decididos en el año 2012.

¿Cuál era el riesgo en este litigio?



Nicaragua buscaba que se declarara que tenían una plataforma continental extendida mas allá de sus 200 millas y que además invadía las 200 millas. El riesgo para Colombia era que la Corte declarara que Nicaragua sí tenía esa plataforma extendida y que esta penetraba dentro de las 200 millas de zona económica exclusiva colombiana.



Eso implicaba un riesgo enorme porque quería decir que si Nicaragua sacaba adelante sus pretensiones, corríamos el riesgo de que nuestra zona económica exclusiva pudiera estar dividida: nosotros como titulares de las aguas y Nicaragua como titulares de la plataforma, eso sería un absurdo.



El riesgo es que la Corte dijera que el suelo era de Nicaragua y que el agua por encima fuera de Colombia. El riesgo era enorme no solo por perder los recursos naturales del suelo y subsuelo, sino porque además creaba un riesgo jurídico de enormes dimensiones, pues no es fácil manejar la situación en la que un país es el titular de los derechos sobre el agua y otro país es el titular sobre los derechos del suelo y subsuelo, por consiguiente el gran éxito de esto es que Colombia ya deja definida su situación.

Así se dividen las zonas y los derechos que tienen los Estados en las 200 millas. Foto: Ministerio de Cultura

El gran éxito de esto es que nosotros nos ganamos esto con una serie de argumentos jurídicos, elaborados, preparados, trabajados y eso lo reconozco como resultado de una política de Estad de mucho tiempo. Pero además nos reconocieron una cosa importante: no solo que San Andrés tiene derecho a una zona económica exclusiva, que eso ya lo conocíamos, sino además que Serranilla y Bajo Nuevo tenían derecho a una zona económica exclusiva. Eso era un tema controversial, la Corte aceptó y nos benefició.



Por eso la Corte dice que no queda ningún área libre y por consiguiente Nicaragua no puede tener ningún tipo de plataforma extendida sobre la zona. Eso quiere decir que no tienen derecho de explotar los recursos del agua, marinos y del suelo y subsuelo que se encuentran en toda nuestra zona económica exclusiva y eso es importante.

¿Qué reflexión le deja el fallo?



Me alegro mucho por Colombia. Es muy grato sentir que después de varios años de dificultades, a pesar de un esfuerzo enorme de anteriores gobiernos, me parece que la buena terminación de esto es gratificante. Obviamente nos queda un punto y es la definición de qué va a ocurrir con los limites en la zona económica entre los dos países, que sigue sin definirse.



Pero mientras tanto, este triunfo que cierra el tema y es el último, nos deja la tranquilidad de que cuando se persiste, se lucha, se trabaja en equipo, cuando los gobiernos son constantes en una posición, se logran sacar adelante.



Esto no es un triunfo de un equipo ni del anterior, es de un equipo de todos los colombianos. Cuando persistimos sin intervenciones políticas logramos sacar adelante las cosas. Eso es lo que Colombia debería aprender de esto: el trabajo en equipo, el trabajo coordinado, el trabajo persistente produce buenos resultados para Colombia.



Eduard Soto - EDITOR DE LA MESA CENTRAL

Aura Saavedra - REDACCIÓN POLÍTICA