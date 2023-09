Para las elecciones regionales que se llevarán a cabo el próximo 29 de octubre miles de ciudadanos serán elegidos para que ese día sean los jurados de votación en las mesas dispuestas a lo largo del país. Su misión es atender a los sufragantes, realizar el preconteo de votos y registrar los resultados en los respectivos formularios electorales.



Para elegir a los jurados, la Registraduría realiza un sorteo electrónico en el cual tiene en cuenta a funcionarios y empleados públicos, empleados de empresas privadas, estudiantes de educación superior mayores de 18 años y miembros de partidos y movimientos políticos.

Los jurados tiene que asistir obligatoriamente a esta cita con la democracia. Foto: iStock / Gobernación de Vichada

Ahora bien, hay personas que no pueden ser elegidas si cumplen algunas de estas características: menores de 18 años y mayores de 65 años; funcionarios de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; las primeras autoridades civiles en el orden nacional, seccional y municipal; funcionarios que realizan tareas electorales; miembros de las Fuerzas Armadas; operadores del Mintic o empresas de telefonía; miembros de los directorios políticos o los candidatos a corporaciones públicas, sus cónyuges

o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad a primero civil, entre otros.



Por ahora no se conoce la lista porque la asignación de los jurados de votación se hace

a más tardar quince (15) días calendario antes de la respectiva elección. Es decir, se espera que los elegidos se den a conocer el 14 de octubre.



Sede de la Registraduría General de la Nación. Foto: Regustraduría.

¿Cómo saber si soy jurado de votación?



Para esto, puede consultarlo a través de la página oficial de la Registraduría y seleccionar la opción ‘Consulta de jurados de votación’.



Allí, el portal web le pedirá su número de cédula y verificar el código captcha. Una vez hecho, puede seleccionar la opción "consultar"

¿Quién vigila el sorteo de jurados de votación?

De acuerdo con la Moe, la vigilancia al sorteo de los jurados la hacen la Procuraduría General de la República y los representantes de los partidos y movimientos políticos. Tanto los partidos como la Moe tienen acceso al software que se encarga del

sorteo, para hacer un monitoreo con fines estadísticos.

El 29 de octubre serán las elecciones regionales. Foto: Jaiver Nieto / Archivo EL TIEMPO

¿Puede decir que no si me escogen como jurado de votación?

No. "La notificación de la resolución que contiene tal nombramiento se entenderá surtida por la sola publicación o fijación en lugar público de la lista respectiva, que hará el Registrador del Estado Civil respectivo diez días calendario antes de la votación. El no recibir comunicación no es una excusa para no prestar el servicio de jurado de vota", explica la Moe.

¿Qué sanción tendré si no me presento como jurado de votación?

Quien no se presente con justa causa tendrán una multa equivalente hasta 10 salarios mínimos legales vigentes.

REDACCIÓN POLÍTICA