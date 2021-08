Licencia de paternidad: así queda tras la ley sancionada este jueves

A partir de este jueves, los hombres que se conviertan en padres pasan de tener ocho días, como estaba hasta ahora, a dos semanas de licencia de paternidad, para que puedan compartir con el recién nacido.

Así quedó establecido en la denominada ley de licencia parental, sancionada este jueves por el presidente Iván Duque. La norma no solo aumenta la licencia de paternidad de ocho días a dos semanas, sino que establece dos nuevos tipos de licencia: la licencia compartida y la licencia flexible, dos opciones para que las parejas elijan cómo tomar y distribuir las semanas de licencia de maternidad y paternidad tras la llegada de un hijo.



La licencia compartida permite que, tras común acuerdo, la madre comparta tiempo de su licencia con el padre para reintegrarse antes al trabajo y permitirle a su pareja compartir más con el bebé. Las mujeres pueden ceder máximo seis de las 18 semanas de licencia, ya que las primeras 12 son intransferibles. El padre puede acceder a este beneficio siempre y cuando no tenga antecedentes de violencia doméstica.



La licencia flexible permite al padre y a la madre extender su licencia, tras pactar con el empleador jornadas de trabajo de medio tiempo desde la casa. Esta modalidad se puede pedir a partir de la semana dos de la licencia del padre y de la 13 de la madre, solo si el empleador está de acuerdo.



Además de entrar en vigencia estas dos nuevas figuras de licencia parental, se inicia la ampliación progresiva de la licencia de paternidad, que podrá ser hasta de cinco semanas. A partir de la fecha pasa de ocho días a dos semanas e irá aumentando progresivamente hasta llegar a cinco semanas en los próximos años.



“Esta ley es en nombre de millones de madres colombianas que no deberían ser discriminadas laboralmente por estar en edad reproductiva, y de tantos padres colombianos que dan la vida por sus hijos. Esta ley, en últimas, se trata de reducir incentivos para la discriminación laboral contra las mujeres. Y de recordarles a los hogares colombianos que criar también es cuestión de hombres”, afirmó el representante José Daniel López, autor de la Ley.



Esta ley también incluye dos elementos adicionales para garantizar la igualdad en los derechos laborales de las mujeres. Primero, en caso de que a las mujeres les exijan exámenes de sangre en un proceso de selección, estas podrán elegir el laboratorio donde hacérselos, para evitar pruebas de embarazo no consentidas. Y, segundo, queda prohibida cualquier pregunta sobre planes reproductivos en las entrevistas de trabajo.



Esta ley entra en vigencia de manera inmediata, lo que indica que quienes se conviertan en padres de ahora en adelante ya podrán empezar a gozar de estos beneficios.



