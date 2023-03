Libertad y orden. Ese fue el llamado que le hicieron algunos de los 32 gobernadores del país este fin de semana al presidente Gustavo Petro. Roberto Jairo Jaramillo, gobernador del Quindio y presidente de la Federación Nacional de Departamentos, habló con EL TIEMPO sobre las reacciones de esa 'campaña'.



Dijo que la relación con el presidente Gustavo Petro está bien y que se sintieron escuchados luego de ver la decisión que tomó el jefe de Estado de suspender el cese del fuego con el Clan del Golfo tras la escalada de violencia que se está viviendo en el país.



También explicó que el mensaje de 'libertad y orden' fue malinterpretado por algunos sectores de la oposición, pues dice que la petición no era algo contra el Presidente, sino más bien un "llamado a la unidad".

¿Qué querían decir con ese mensaje de 'libertad y orden'?

​Dentro del Escudo Nacional aparecen estas dos palabras hace 189 años, esto no es una cosa nueva. Esto fue parte de lo que se habló en el encuentro de gobernadores en el departamento del Quindio. Como presidente de la Federación de Departamentos, nosotros le pusimos a disposición al presidente Gustavo Petro nuestro conocimiento de lo que está pasando en cada una de las de las regiones del país.

Hubo denuncias por parte de algunos gobernadores sobre casos puntuales en Antioquia, Caquetá, Norte de Santander, Chocó, Cauca que ponían en riesgo las elecciones del 29 de octubre en algunos municipios. Le mandamos una carta a la doctora Margarita Cabello, al doctor Alexander Vega, como registrador nacional y al Presidente.

Al día siguiente, el Presidente nos responde. Nos reunimos en menos de 24 horas con é, su gabinete y con la cúpula militar para darles una mirada puntual a las denuncias de las regiones. Ahí se habló de libertad y orden. Queremos un país donde tengamos las libertades que queremos, pero también que haya orden.

¿De dónde salió la idea de compartir el escudo en sus redes sociales?

El registrador Alexander Vega en su discurso (habló) de libertad y orden. Luego yo en el discurso con el Presidente le dije que en eso se resumía lo que nosotros queríamos. Desde el chat de gobernadores empezamos a poner en nuestros estados, eso fue un tema conjunto. Creo que 26 gobernadores ya los tienen en sus estados, en sus grupos de trabajo y esto lo que hizo fue unir al país en torno a un clamor.



El doctor Aníbal Gaviria pone en su trino el escudo. Nos unimos todos. Yo fui el segundo en ponerlo y ahí empezamos todos a mandar ese mensaje de unidad, de respeto por las instituciones, de un país que amamos profundamente para decirles a todos que queremos un país de libertad y de orden.

No queremos un mensaje de controversia ni de peleas. Si no remamos todos para el mismo, el país puede ir por el rumbo que no es. Le ofrecemos al Gobierno nuestra buena disposición.



Las redes se manifestaron ayer como una tendencia que subió ya a más de los 300.000 tuits. Todo el mundo se pudo manifestar y sentirse identificado con esas dos palabras hermosas que reposan en el escudo de Colombia.

La oposición se les unió al mensaje y algunos incluso lo malinterpretaron diciendo que ustedes estaban impulsando un golpe de estado...

El mensaje se malinterpretó por grupos de oposición o grupos que quieren decir que nosotros estamos en un golpe de Estado, que estamos promocionando otra cosa distinta, que estamos mandando un mensaje opositor. Aquí estamos mandando un mensaje de unidad. Un mensaje de respeto por las instituciones, respeto por la democracia y respeto por el país. Eso es el mensaje básicamente, no hay otra cosa distinta de eso. Aquí no hay un mensaje subliminal, nada oculto. Los que lo interpretaron de otra forma, están altamente equivocados.



Creemos en la paz total, pero queremos saber cuáles son los mecanismos, que sean construidos desde las regiones, desde el conocimiento que nosotros tenemos de cada uno de estos hermosos departamentos. Cada uno con dificultades distintas, con temas diferentes, pero eso no nos hace diferentes en querer, desde la Federación Nacional de Departamento, ayudarles a construir eso.

Algunos lo interpretaron como un mensaje contra el presidente Gustavo Petro. ¿Cómo está la relación con él? ¿Se sienten escuchados?

La relación está bien y esperemos que siga bien. El viernes fue el día que mejor nos comunicamos con él. Nos sentimos realmente escuchados. Él tomó decisiones oportunas al día siguiente después de haber escuchado la voz de las regiones.

Roberto Jairo Jaramillo, presidente de la Federación Nacional de Departamentos. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Las palabras libertad y orden son espectaculares, muy oportunas en este momento del país, porque aquí no se puede concebir un país malinterpretado en las libertades. Esos grupos al margen de la ley no han interpretado bien este tema de la libertad. Así que hay que ponerle orden a la casa y en eso estamos para trabajar conjuntamente y darle la estabilidad al país.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: Andrea Puentes / Presidencia

¿Qué opinan de la decisión del presidente Petro de suspender el cese del fuego con el Clan del Golfo?

La celebramos. Pero, ¿qué queremos? Le pedimos al Presidente que fortalezca la fuerza militares para que puedan actuar. Pero cuando hay ceses bilaterales las fuerzas militares no pueden actuar. Por eso celebramos la decisión que él tomó con su gobierno.



Eso les da pie a los ciudadanos a que empiecen a ver respuestas puntuales en los territorios que se ven amenazados en temas de constreñimiento, de carnetización, de vacunas de grupos al margen de la ley que mal interpretaron la generosidad del Gobierno en su momento que manifestó ese cese bilateral mientras que entraban las mesas de diálogo. Eso no fue bien interpretado por esos grupos al margen de la ley porque lo que hicieron fue moverse como Pedro por su casa. A eso ya se le pone límite.



Reitero, aplaudimos esa decisión. Desde las regiones posiblemente tendremos este jueves una reunión con el ministro del Interior para darle el mapa puntual de los municipios en riesgo.



¿Y cómo ve el tema de las disidencias que también están perpetrando ataques en el país?

La generosidad del Gobierno en ese cese de hostilidades no ha sido bien interpretada por algunos grupos armados. Los grupos al margen de la ley que no están entendiendo el mensaje de cese de hostilidades para sentarse a dialogar y a mirar cómo solucionamos las cosas y que estén aprovechando esos espacios para avanzar en sus redes delincuenciales, seguir carnetizando, seguir extorsionando, seguir vacunando, seguir reclutando, seguir poniendo en riesgo las elecciones del 29 de octubre...de eso no se trata.

Queremos que estas personas muestran resultados, pero que no aprovechen esos ceses al fuego bilaterales para poder aumentar sus pie de fuerza y sus capacidades para delinquir.

Dice que las elecciones de octubre están en riesgo, ¿es posible que no se realicen?

No, lo que dijimos fue que hay riesgo en algunos municipios. Con el ministro Prada esperamos sentarnos este próximo jueves para mirar un mapa real con la información que tienen la Policía, el Ejército y nosotros los gobernadores y alcaldes. Lo que queremos es garantizar esas elecciones en cada uno de los municipios. Si no actuamos oportunamente, pueden estar en riesgo los comicios.



¿Qué queremos? Desde ya avisar preventivamente para tomar las medidas. Como lo dijo el Presidente, aumentar el pie de fuerza en los municipios. Yo espero que de esto salgan resultados oportunos, todos lo queremos. Aquí estamos es para ofrecer nuestro nuestro conocimiento, nuestra experiencia y decirle al presidente Petro: "Acá estamos. Queremos trabajar de la mano para tratar de asegurarles el derecho a elegir y ser elegidos". El que quiera tergiversar el discurso de los gobernadores, está muy equivocado.

