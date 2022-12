El Gobierno Nacional tendría listo para firmar en las próximas horas el decreto que dejará en libertad a los jóvenes que fueron detenidos sindicados de actos vandálicos durante el estallido social en el año 2021, alrededor de 230 personas serán designadas como gestores de paz.



La inquietud es qué ocurrirá con personas condenadas por delitos de alta peligrosidad como alias 19. "No lo sé. No he mirado casos concretos, entiendo que ya tiene una condena y esto debería verlo el gobierno, pero no lo sé", respondió hace unos días el ministro de Justicia, Néstor Osuna.



Este es el alias de Sergio Andrés Pastor González, de 31 años de edad, y quien, según las autoridades era uno de los líderes de la primera línea del grupo Resistencia Portal Américas, que se conformó durante las protestas del en el gobierno del presidente Iván Duque.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades tras varias semanas de investigaciones, seguimientos, revisión de los videos de cámaras de seguridad y monitoreos de redes sociales, él pasó del campamento en el Portal de Transmilenio de Las Américas, al parque El Mundo y por último al de la Universidad Pública de Kennedy.



Para la justicia, él ordenó ataques a la infraestructura de TransMilenio y contra la fuerza pública y, además, la tortura de dos ciudadanos.



Para Noticias Caracol, sin embargo, los jóvenes que serán liberados son aquellos que estén en condición de sindicados y no los que estén condenados, lo que significa que personas que ya recibieron condena, como alias '19', que deberá pagar 14 años de prisión por estar vinculado a delitos de tortura y concierto para delinquir, no serán excarcelados.



El informativo, además, precisó que los jóvenes, que serán liberados y asignados como gestores de paz, tendrán la responsabilidad de cumplir con tareas de reconciliación, actividades que estarán vigiladas por el comisionado de paz, Danilo Rueda.



En caso de que las personas asignadas como gestores no cumplan con dichas actividades, les será revocada la medida y tendrían que regresar a prisión.



Será el presidente de la República, Gustavo Petro, quien tenga la última palabra sobre las personas que tendrán la oportunidad de salir de la cárcel y quienes sean asignados como gestores de paz.



Este domingo, en EL TIEMPO y en su primera entrevista como presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Aroldo Quiroz, respondió al interrogante: ¿Cómo ve que detenidos en protestas, incluidos policías, sean gestores de paz?



"Eso apenas se está tejiendo. Escuché al ministro del Interior, Alfonso Prada, asegurar que no se trataba de amnistías ni de indultos y que los beneficiados seguirán vinculados a los procesos judiciales y a la sentencia de los jueces, sin que haya suspensión de procesos. Todavía no hay mucha claridad sobre cuáles serán las funciones de estos gestores ni sobre el procedimiento para su liberación, claridades que son necesarias porque esta figura de los gestores de paz tiene unos fines específicos y no puede terminar desnaturalizada. Quiero resaltar que lo más importante es que sean los jueces y fiscales quienes tengan la última palabra".



¿Por qué?, le contrapreguntó este diario.



"El ministro del Interior dijo que se respetará a las distintas instancias judiciales y que los procesos seguirán en manos de los jueces hasta su finalización, lo cual es una aclaración necesaria, porque aquí no se puede desconocer la administración de justicia, que hay unos procesos judiciales en curso por unos supuestos delitos. Tampoco se conoce cómo serán los detalles de esas gestiones de paz, que, aunque tienen antecedentes en otros gobiernos en negociaciones con las Farc, el Eln o las Auc, en este caso tienen algo totalmente inédito, pues sus participantes, refiriéndome a los jóvenes de la primera línea, según lo ha dicho el mismo Gobierno, no tienen relación alguna con grupos armados y organizados. Las decisiones en lo último serán tomadas por los jueces y por la presentación que hagan los fiscales. Debe haber un respeto mutuo en ese sentido y cuando el Presidente nos visitó a comienzos de año una de las circunstancias que conversamos con él fue respetar las decisiones judiciales para mantener esa armonía entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial", respondió el presidente de la Corte.



