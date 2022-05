El domingo 29 de mayo se llevará a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales para el periodo 2022-2026.



Entre las medidas que aplicarán en el país, está la ley seca, lo que implica la prohibición de expendio y consumo de bebidas embriagantes desde las 6 p. m. del sábado 28 de mayo hasta las 6 a. m. del lunes 30 de mayo de 2022, según el artículo 206 del Código Electoral.



En caso de infringir la norma, de acuerdo con el decreto 318 de 2022, los alcaldes y policías podrán tomar medidas correctivas. Las sanciones pueden acarrear una multa de hasta 394 mil pesos para aquellas personas sorprendidas por las autoridades consumiendo bebidas alcohólicas. A la fecha, el Gobierno no ha publicado el decreto específico para estas elecciones.



En cuanto al toque de queda, esta medida no ha sido ordenada en el territorio nacional. Sin embargo, tanto gobernantes como alcaldes “podrán decretar el toque de queda con el objeto de prevenir posibles alteraciones de orden público”, según la ley.



También, según se ha establecido en contiendas anteriores, se restringe todo tipo de propaganda política, entre ellas manifestaciones, comunicados, entrevistas y publicidad. Quienes infrinjan estas normas se exponen a fuertes sanciones.



Esta medida se establece para garantizar el orden público, la seguridad y los derechos y libertades ciudadanas, conforme se lleva a cabo la jornada electoral.



De igual forma, el artículo 13 del Decreto Nacional 318 de 2022, “establece ordenar restringir el expendio y consumo de bebidas embriagantes en sitios públicos o abiertos al público o cuya actividad privada trascienda a lo público, en la totalidad del territorio.



Durante la jornada electoral en Bogotá habrá monitoreo en tiempo real en las 20 localidades con las autoridades de orden público y electorales, a través del puesto de Mando Unificado Distrital.



Se seguirán manteniendo otras medidas extraordinarias como restricción de parrillero en moto los jueves, viernes y sábados, entre las 7 de la noche y las 4 de la mañana en toda la ciudad, y no se podrán hacer reuniones en parques, plazoletas y plazas públicas, entre las 10 de la noche y las 4 de la madrugada.