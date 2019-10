Duque busca prórroga de la ley de víctimas

El Gobierno Nacional tiene clara la importancia de la ley de víctimas, y por eso el propio presidente Iván Duque salió a anunciar este viernes que radicará un proyecto de ley para prorrogarla por otros 10 años.



Esa norma, que tiene vigencia hasta junio de 2021, busca ayudar a las más de 8 millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado en el país.

Debemos presentar al Congreso de la República un proyecto de ley con mensaje de urgencia, para que podamos extender la vigencia de la ley de víctimas por 10 años FACEBOOK

“He tomado la decisión, y le he dicho a la directora del Departamento de Prosperidad Social, Susana Correa, y a Ramón Rodríguez, director de la Unidad de Reparación de Víctimas, que debemos presentar al Congreso de la República un proyecto de ley con mensaje de urgencia, para que podamos extender la vigencia de la ley de víctimas por 10 años”, dijo el mandatario.



Que tenga mensaje de urgencia significa que el proyecto deberá ser tramitada con prioridad por las comisiones primeras y las plenarias del Congreso.



Duque agregó que lo que se busca es garantizar la reparación y la atención a esa población, que por años se vio afectada por el terrorismo y la violencia.



Por eso, al hacer este viernes el anuncio destacó el compromiso de su gobierno de entender y acudir a todos los instrumentos en el Estado para beneficiar a las víctimas de la violencia.



“Para este año 2019 garantizamos un presupuesto que puede llegar al orden de los 620.000 millones de pesos, para lo que tiene que ver con reparación de las víctimas; es la segunda cifra más alta de los últimos cinco años y la tercera más alta en más de 20 años”, dijo el jefe de Estado.



Según el mandatario, eso muestra el compromiso con esta población, que ha sido afectada por la violencia. Claro que también reconoció que existe un reto grande para atenderlos con efectividad en el tiempo.



“De la misma manera, vamos a actualizar todos los decretos con fuerza de ley, que también extienden esa cobertura a las víctimas con el criterio de diferenciación por grupos étnicos”, destacó el jefe de Estado.



Pero el Presidente dijo además que no será solamente la radicación del proyecto de ley con mensaje de urgencia, sino que igualmente se harán modificaciones en los decretos con fuerza de ley para atender con diferenciación, bajo el criterio de víctima, a minorías y seguir buscando más y mejores recursos y una mejor focalización para el beneficio de estos programas de reparación.



“Como lo digo, el año 2019 tiene el segundo mayor presupuesto en los últimos cinco años para reparación de las víctimas y el tercero de mayor disposición de recursos en más de 20 años”, destacó Duque.



Por su parte, el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, recibió con beneplácito el anuncio de la prórroga de 10 años para la Ley 1448, pues, a su juicio, permitirá reparar a los sobrevivientes del conflicto que aún no han recibido su indemnización.



Rodríguez manifestó que “esto ratifica el compromiso de este gobierno con las víctimas del conflicto para garantizarles a todas la atención y la reparación”.



Explicó que esa prórroga permitirá avanzar en la reparación e indemnización de 7,7 millones de personas afectadas por la violencia que aún no la han recibido.



Según el Registro Único, en Colombia existen 8’816.034 víctimas del conflicto, que representan el 17,7 por ciento de la población y de las cuales se ha reparado a 1,2 millones de personas.

El presidente de la Cámara, Carlos Cuenca, aunque admitió que no conoce el texto del proyecto, consideró que en el Congreso habrá ambiente para tramitarlo.



“Lo importante es que se le destinen los recursos, esto no se puede dejar a medias. Yo no creo que tenga ningún tipo de rechazo en el Congreso”, afirmó Cuenca.

Los demandantes

El exministro Guillermo Rivera, uno de los autores de esa ley y de la demanda ante la Corte Constitucional, en la que pide que se declare inexequible el articulo que consagra los 10 años de la vigencia, dijo que la prórroga es necesaria para que se cumplan todas las metas previstas.



Destacó que en la audiencia del jueves en el alto tribunal, el Gobierno se dio cuenta de que Procuraduría, Defensoría el Pueblo, ONU y organizaciones de víctimas apoyaron su petición.



“La decisión del Presidente es consecuencia de la demanda que presentamos. Celebramos esa decisión y le pedimos al Presidente que garantice que sus copartidarios no vayan a introducir modificaciones a la ley en detrimento de las víctimas”, dijo Rivera.

